читать дальше

конечно, понравились больше. На Оленя надо на закате все говорят. Мы были днем.

Съездили на остров Феникс (можно пропустить, но все же галочку поставили)).

Гид по нашей просьбе после экскурсии отвез нас в китайскую кафешку, где едят только сами китайцы)- приезжих туристов там нет! На нас выходили посмотреть и выводили детей поздороваться с нами))).

Спасибо за все! Было прикольно!