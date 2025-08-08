Индивидуальная
Тропические джунгли Янода - путешествие из Санья
Отдохнуть среди дикой природы, пройти по стеклянному мосту и ощутить драйв на аттракционах
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
6 сен в 09:30
от $152 за человека
Индивидуальная
Традиции исцеления: экскурсия по клиникам Саньи
Открыть секреты традиционной китайской медицины и посмотреть, как проводится пульсовая диагностика
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
$28 за человека
Индивидуальная
Буддийский храмовый комплекс Наньшань - из Саньи
Посетить центр на острове Хайнань, увидеть величественные статуи и увезти с собой «счастье»
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
5 сен в 08:00
от $160 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья8 августа 2025Очень хорошая экскурсия! С нами была экскурсовод Катя, китаянка с очень хорошим русским. Забрала нас из отеля, провела по парку,
- ЕЕкатерина29 июля 2025Все очень понравилось
- NNailia12 июня 2025Нам нужен был индивидуальный маршрут на хорошей машине)- мы получили что хотели)). Янода и Олень повернул голову- абсолютно разные! Тропики,
- ММарина3 июня 2025Это была наша вторая экскурсия с ребятами. Красивый природный, облагороженный парк. Здесь наш гид был Андрей. Все экскурсии индивидуальные, вы
- ЕЕвгения1 мая 2025Брала индивидуальную экскурсию «Тропические джунгли Янода — путешествие из Саньи». Гид Коля по дороге и в самом парке интересно рассказывал
- ООльга8 апреля 2025Утром в 9:30 нас забрал из отеля гид Андрей (по национальности китаец хорошо говорящий на русском языке, но не без
Ответы на вопросы от путешественников по Санье в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санье
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Санье в сентябре 2025
Сейчас в Санье в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 160. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.45 из 5
Экскурсии на русском языке в Санье (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 8 ⭐ отзывов, цены от $28. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь