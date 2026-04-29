В этом путешествии вы увидите Китай за пределами мегаполиса: каналы вместо магистралей, лодки вместо потока машин, уютные домики вместо стеклянных башен.
Пройдёте вдоль берегов, пересечёте каменные мосты, заглянете в тихие переулки и прочувствуете атмосферу жизни города на воде.
Описание экскурсии
Дорога из Шанхая в Чжуцзяцзяо (1–1,5 часа)
Я помогу вам добраться до города. По пути поговорим о регионе и об особенностях городов на воде.
Прогулка по каналам, мостам и старым улицам (1 час)
По прибытии вы познакомитесь с исторической частью города. Вас ждут узкие улочки, каналы и традиционная архитектура. Вы пройдёте и по мосту Фаншэн (Fangsheng Bridge) — одному из самых узнаваемых в Чжуцзяцзяо. А ещё осмотрите храм и китайский сад.
Лодочная прогулка (45 мин)
Если захотите, продолжите знакомство с городом с воды. Прогулка на лодке поможет рассмотреть каналы, мосты и дома с другого ракурса.
Организационные детали
- Транспорт оплачивается отдельно: до Чжуцзяцзяо можно добраться на такси (около 200 юаней) или метро (8 юаней). Лодочная прогулка также оплачивается отдельно — 200 юаней за 6 человек. Если вас меньше, можно арендовать лодку целиком или разделить стоимость с другими пассажирами в очереди
- По пути сможем остановиться на обед или кофе в одном из местных кафе (за доплату)
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$148
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Народная площадь»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я уже несколько лет живу в Шанхае — городе, который невозможно понять за один день, но в который легко влюбиться. Я переехала в Китай в 2018 году и уже несколько лет
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Благодарю Алину за организацию экскурсии. Дорога из Шанхая, хотя и занимает чуть больше часа, прошла незаметно под интересные рассказы гида про Китай и факты о регионе. Чжуцзяцзяо очаровал своей аутентичностью
