Откройте для себя неожиданный Шанхай через искусство взбивания чая и прогулку по кварталу, где до сих пор ощутим дух Франции.
Сначала вы погрузитесь в философию и медлительную элегантность чайного ритуала династии Сун, а затем полюбуетесь нетипичной для города архитектурой и на какое-то время представите, что вы в Париже.
Описание мастер-класса
Взбивание чая (диан ча) с рисованием на пене (чабаиси). Вы познакомитесь с утончённым чайным ритуалом династии Сун. Под руководством инструктора научитесь взбивать порошковый чай в нежную пену с помощью традиционного бамбукового венчика. И узнаете культурное значение этого древнего обряда.
Французский квартал Шанхая. В центре внимания — знаковые здания с элегантной европейской архитектурой и бывшие резиденции известных личностей. Вы услышите истории о космополитическом прошлом Шанхая, его архитектурном наследии и о том, как город соединяет Восток и Запад в современном облике.
Организационные детали
- В стоимость включены все ингредиенты для взбивания чая, питьевая бутилированная вода
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Шанхайской библиотеки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 573 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
