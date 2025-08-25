читать дальше ней мы поплавали по красивому озеру, вместе с ней собирали чай на плантации, вместе прогулялись по старинной улочке Ханчжоу. Это было увлекательное путешествие!

Отдельная БЛАГОДАРНОСТЬ нашему воспитанному, спокойному и профессиональному водителю! Это было безопасное и удобное путешествие!

Сегодня я посетила прекрасный Ханчжоу.День пролетел, как один миг.Благодарю очень позитивную Асю за пунктуальность, интересный рассказ и участливость во всех процессах и вопросах, которые были на протяжении всего пути.Вместе с