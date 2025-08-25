Longwu Tea Garden в Ханчжоу - это уникальная возможность погрузиться в мир китайского чая.
В сопровождении опытного фермера гости смогут освоить искусство сбора и обработки чайных листьев, а также принять участие в традиционной чайной церемонии.
Визит к водохранилищу с его живописными видами и легендами о затопленном храме добавит путешествию особую атмосферу. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления и обогатит знания о культуре Китая
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Погружение в чайную культуру Китая
- 👘 Традиционная одежда для сбора чая
- 🍵 Участие в чайной церемонии
- 🎥 Подарок - видео с воздуха
- 🏞️ Виды водохранилища и гор
- 🎶 Ярмарка с ремесленными товарами
Что можно увидеть
- Longwu Tea Garden
- Водохранилище Гуанмин
Описание экскурсии
Чайная культура Лунцзинских чайных плантаций
Чай в этой долине выращивают уже несколько веков. Техники сбора и приготовления этого сорта чая были включены в нематериальное культурное наследие.
- Вам выдадут традиционный китайский костюм для сбора чая или специальную рабочую одежду
- В сопровождении фермера вы отправитесь в частный сад и будете осваивать искусство сбора чая. Собранные листья заберёте с собой
- Познакомитесь с процессом термической обработки чайных листьев вручную под руководством мастера. И попробуете чай
- Также у вас будет возможность принять участие в чайной церемонии в традиции эпохи Сун: мастер расскажет, как отличить качественный чай и покажет, как следует правильно его заваривать. По окончании церемонии вы получите в подарок сделанную с воздуха видеозапись с моментами сбора чая.
Организационные детали
- Мы можем бесплатно встретить вас в вашем отеле или на вокзале в центральной части города. Также за доплату возможна встреча в аэропорту
- Экскурсия проходит на автомобиле Buick GL8 или Volkswagen Passat
- Дополнительно оплачиваются билеты на чайную плантацию. Можно выбрать одну из возможных категорий билетов:
— $24 с чел. — включает сбор, приготовление и дегустацию чая
— $38 с чел. — включает сбор, приготовление и дегустацию чая, а также участие в чайной церемонии, видео с воздуха и подарок
- Обед (по желанию) не входит в стоимость. Средний чек $7–14 с чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоязычный гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центральной части Шанхая или Ханчжоу - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Люба — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 828 туристов
Мы коллектив лицензированных гидов, владеющих русским языком. Уже более десяти лет работаем с гостями Китая. Наша команда состоит из настоящих энтузиастов и внимательных людей, которые обожают путешествовать и знают, какЗадать вопрос
Юлия
25 авг 2025
Сегодня я посетила прекрасный Ханчжоу.
День пролетел, как один миг.
Благодарю очень позитивную Асю за пунктуальность, интересный рассказ и участливость во всех процессах и вопросах, которые были на протяжении всего пути.
А
Анастасия
19 апр 2025
Это была потрясающая экскурсия! Ася отличный гид, который прекрасно говорит по русски и умеет интересно рассказывать, стоит также отметить как она внимательно относится к туристам и умеет решать нестандартные ситуации 😊❤️ благодарим за душевный подход и за один из лучших дней медового месяца 😊🌸
