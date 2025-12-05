Я предлагаю познакомиться с городом за несколько часов — в компании опытного путешественника, гида и человека, который здесь живёт. Вы увидите самые интересные и контрастные места, больше узнаете о Китае и Шанхае. А если у вас много времени, пойдём обедать китайской едой без пафоса и пить кофе. Будет кайф!

Описание экскурсии

Основные точки маршрута:

Храм Цзинань (Jing’an Temple) — главный буддийский храм Шанхая, золото, тишина и атмосфера Азии посреди мегаполиса

На прогулке вы:

поймёте, почему Шанхай выглядит именно так: от старых полуразвалившихся домов до фешенебельных небоскрёбов — его визитной карточки

узнаете, каким он был раньше: город больших контрастов и порт, лицо которого формировали десятки разных колоний

услышите историю русской общины: почему она здесь появилась и стала такой крупной, какие следы оставила волна белой эмиграции

разберётесь, как этот микс культур, религий и архитектур превратил Шанхай в один из самых необычных и переменчивых городов мира

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто проездом в Шанхае и хочет увидеть много интересного в формате живой прогулки.

Если вы уже видели какие-то из достопримечательностей, маршрут можем скорректировать. Если хотите включить что-то ещё — необычный торговый центр, даосский храм или просто сделать кофе-паузу — подвинем программу.

Эта прогулка строится вокруг ваших интересов, она про удовольствие и чувство города, его среду и взаимодействие с ним. Академичности почти не будет, только чуть-чуть занудной исторической справки (обсуждается).

