Я предлагаю познакомиться с городом за несколько часов — в компании опытного путешественника, гида и человека, который здесь живёт. Вы увидите самые интересные и контрастные места, больше узнаете о Китае и Шанхае. А если у вас много времени, пойдём обедать китайской едой без пафоса и пить кофе. Будет кайф!
Описание экскурсии
Основные точки маршрута:
- Храм Цзинань (Jing’an Temple) — главный буддийский храм Шанхая, золото, тишина и атмосфера Азии посреди мегаполиса
- Шанхайский выставочный центр (советский Экспо) — сталинский «подарок» Китаю, кусок Москвы в центре города
- Православные храмы — один действующий, другой нет; короткая, но яркая глава русской истории Шанхая
- Louis Vuitton Boat Mall — новый футуристичный бутик-корабль, открытый в 2025 году
- Набережная Вайтань (The Bund) – легендарная набережная с самым узнаваемым видом города (+ самая красочная и попсовая пешая улица на пути к ней)
- Сад «Юй Юань» (Yu Garden) и старый город — пагоды, узкие улочки, мостики и та самая «открыточная» китайская эстетика
На прогулке вы:
- поймёте, почему Шанхай выглядит именно так: от старых полуразвалившихся домов до фешенебельных небоскрёбов — его визитной карточки
- узнаете, каким он был раньше: город больших контрастов и порт, лицо которого формировали десятки разных колоний
- услышите историю русской общины: почему она здесь появилась и стала такой крупной, какие следы оставила волна белой эмиграции
- разберётесь, как этот микс культур, религий и архитектур превратил Шанхай в один из самых необычных и переменчивых городов мира
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто проездом в Шанхае и хочет увидеть много интересного в формате живой прогулки.
Если вы уже видели какие-то из достопримечательностей, маршрут можем скорректировать. Если хотите включить что-то ещё — необычный торговый центр, даосский храм или просто сделать кофе-паузу — подвинем программу.
Эта прогулка строится вокруг ваших интересов, она про удовольствие и чувство города, его среду и взаимодействие с ним. Академичности почти не будет, только чуть-чуть занудной исторической справки (обсуждается).
Организационные детали
- Обед, кофе-пауза, вода и снеки уже включены в стоимость. По дороге будут короткие остановки и перекусы
- Ограничений по возрасту и физподготовке нет, но желательно быть готовым пройти около 10 км в спокойном темпе
- Если у вас будут чемоданы или сумки, мы найдём, где их оставить
- По плану мы не заходим в достопримечательности, но если вы захотите, то входные билеты оплачиваются отдельно. Например, Jing’an Temple стоит 50 юаней
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$72
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гордей — ваш гид в Шанхае
Я — путешественник, побывавший в более чем 50 странах, от популярных направлений до мест, куда мало кто доезжает. Меня тянет туда, где жизнь настоящая: Сирия, Мьянма, другие уголки, где нет
