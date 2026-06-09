Сад радости, набережная Бунд, телебашня и много деталей, которые обычно остаются за кадром
На этой экскурсии вы соберёте свой Шанхай — из ярких мест, неожиданных деталей и атмосферы, чтобы не просто посмотреть его, а по-настоящему прочувствовать. За одну прогулку вы увидите город во всех контрастах. И главное — поймёте, за что его так любят те, кто здесь живёт. Я поделюсь не только историей, но и деталями реальной жизни в Китае.
Описание экскурсии
Телебашня
Начнём с одного из символов города и полюбуемся панорамой небоскрёбов. Здесь особенно хорошо видно, почему Шанхай считается одним из самых современных мегаполисов мира.
Сад Юйюань (Сад радости)
Всего через несколько минут окажемся в совершенно другой атмосфере. Традиционная архитектура, пруды, павильоны и тихие аллеи помогут увидеть тот Китай, который многие представляют себе в первую очередь.
Набережная Бунд
Прогуляемся вдоль исторических зданий бывших иностранных концессий и поговорим о том, как Шанхай превратился в крупнейший торговый и финансовый центр страны.
Нанкинская улица
Окажемся в самом центре городской жизни. Яркие витрины, потоки людей и бесконечное движение — Шанхай здесь предстаёт во всей своей энергии.
По пути я буду делиться не только историческими фактами, но и наблюдениями о жизни города сегодня — без скучных лекций, зато с историями и деталями, которые помогают лучше понять современный Китай.
Темы
Мы поговорим о том, как Шанхай из небольшого портового города превратился в один из самых современных мегаполисов мира и почему здесь так тесно переплелись Восток и Запад.
Вы узнаете, как формировались иностранные концессии и какое влияние они оказали на архитектуру, экономику и образ жизни города.
Разберёмся, чем отличается традиционный Шанхай от современного и как эти два мира сосуществуют сегодня.
Я расскажу о повседневной жизни в Китае — от культурных особенностей и менталитета до мелочей, которые часто удивляют иностранцев.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются: транспорт, входные билеты (при необходимости), питание и личные расходы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я уже несколько лет живу в Шанхае — городе, который невозможно понять за один день, но в который легко влюбиться.
Я переехала в Китай в 2018 году и уже несколько лет читать дальшеуменьшить
называю Шанхай своим домом. Здесь я училась в университете по филологической специальности, поэтому не только свободно говорю на китайском, но и хорошо понимаю культуру, менталитет и особенности жизни в стране.
С 2024 года я провожу экскурсии по Шанхаю — как для индивидуальных путешественников, так и для мини-групп. Мне нравится показывать город не «по шаблону», а через реальные истории, атмосферные места и детали, которые помогают почувствовать настоящий Шанхай.
Я стала гидом довольно естественно — в какой-то момент заметила, что постоянно показываю друзьям Шанхай, делюсь своими любимыми местами и радуюсь, когда им начинает нравиться город. Со временем это стало тем, чем мне действительно хочется заниматься.
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