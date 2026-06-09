На этой экскурсии вы соберёте свой Шанхай — из ярких мест, неожиданных деталей и атмосферы, чтобы не просто посмотреть его, а по-настоящему прочувствовать. За одну прогулку вы увидите город во всех контрастах. И главное — поймёте, за что его так любят те, кто здесь живёт. Я поделюсь не только историей, но и деталями реальной жизни в Китае.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Телебашня

Начнём с одного из символов города и полюбуемся панорамой небоскрёбов. Здесь особенно хорошо видно, почему Шанхай считается одним из самых современных мегаполисов мира.

Сад Юйюань (Сад радости)

Всего через несколько минут окажемся в совершенно другой атмосфере. Традиционная архитектура, пруды, павильоны и тихие аллеи помогут увидеть тот Китай, который многие представляют себе в первую очередь.

Набережная Бунд

Прогуляемся вдоль исторических зданий бывших иностранных концессий и поговорим о том, как Шанхай превратился в крупнейший торговый и финансовый центр страны.

Нанкинская улица

Окажемся в самом центре городской жизни. Яркие витрины, потоки людей и бесконечное движение — Шанхай здесь предстаёт во всей своей энергии.

По пути я буду делиться не только историческими фактами, но и наблюдениями о жизни города сегодня — без скучных лекций, зато с историями и деталями, которые помогают лучше понять современный Китай.

Темы

Мы поговорим о том, как Шанхай из небольшого портового города превратился в один из самых современных мегаполисов мира и почему здесь так тесно переплелись Восток и Запад.

Вы узнаете, как формировались иностранные концессии и какое влияние они оказали на архитектуру, экономику и образ жизни города.

Разберёмся, чем отличается традиционный Шанхай от современного и как эти два мира сосуществуют сегодня.

Я расскажу о повседневной жизни в Китае — от культурных особенностей и менталитета до мелочей, которые часто удивляют иностранцев.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются: транспорт, входные билеты (при необходимости), питание и личные расходы.