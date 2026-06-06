Шанхай — город, где прошлое и будущее дышат в одном ритме. Мы начнём в районе Наньши, пройдём через тенистые аллеи Французской концессии и расшифруем историю по фасадам набережной Вайтань, чтобы затем оказаться в футуристичном Пудуне. Я помогу вам понять, как город устроен изнутри и расскажу о становлении финансового центра и психологии его жителей.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $257 за экскурсию

Ваш гид в Шанхае

Описание экскурсии

Старый город Наньши. Мы начнём там, где Шанхай был обнесён крепостной стеной. Пройдём по извилистым улочкам с традиционной архитектурой, заглянем в сувенирные лавки и обсудим, как из рыбацкой деревни вырос финансовый центр Азии.

Бывшая Французская концессия. Вы узнаете, почему этот район называют восточным Парижем и как столетние платаны создают кулисы для современных концепт-сторов.

Набережная Вайтань. Выйдем к главной «открытке» города. Я помогу прочитать историю Шанхая через архитектуру банков и торговых домов начала 20 века.

Футуристичный Пудун. Пересечём реку и окажемся в самом сердце киберпанка. Прогуляемся по пешеходному кольцу среди небоскрёбов «Три сестры», включая Шанхайскую башню.

Лучшие точки для фото. В процессе прогулки сделаю вам несколько стильных кадров на фоне неоновых огней или исторических фасадов.

Вы будете не только смотреть по сторонам, но и разбираться:

как Шанхай стал цифровой столицей мира

где грань между бережным сохранением истории и агрессивным прогрессом

как современные шанхайцы сочетают бешеный ритм жизни с любовью к долгим бранчам в уютных переулках

Организационные детали