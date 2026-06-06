Шанхайский пульс: от колониального шика к архитектуре будущего
Пройти от Старого города до Пудуна, поговорить о жизни мегаполиса и сделать стильные кадры
Шанхай — город, где прошлое и будущее дышат в одном ритме.
Мы начнём в районе Наньши, пройдём через тенистые аллеи Французской концессии и расшифруем историю по фасадам набережной Вайтань, чтобы затем оказаться в футуристичном Пудуне.
Я помогу вам понять, как город устроен изнутри и расскажу о становлении финансового центра и психологии его жителей.
Описание экскурсии
Старый город Наньши. Мы начнём там, где Шанхай был обнесён крепостной стеной. Пройдём по извилистым улочкам с традиционной архитектурой, заглянем в сувенирные лавки и обсудим, как из рыбацкой деревни вырос финансовый центр Азии.
Бывшая Французская концессия. Вы узнаете, почему этот район называют восточным Парижем и как столетние платаны создают кулисы для современных концепт-сторов.
Набережная Вайтань. Выйдем к главной «открытке» города. Я помогу прочитать историю Шанхая через архитектуру банков и торговых домов начала 20 века.
Футуристичный Пудун. Пересечём реку и окажемся в самом сердце киберпанка. Прогуляемся по пешеходному кольцу среди небоскрёбов «Три сестры», включая Шанхайскую башню.
Лучшие точки для фото. В процессе прогулки сделаю вам несколько стильных кадров на фоне неоновых огней или исторических фасадов.
Вы будете не только смотреть по сторонам, но и разбираться:
как Шанхай стал цифровой столицей мира
где грань между бережным сохранением истории и агрессивным прогрессом
как современные шанхайцы сочетают бешеный ритм жизни с любовью к долгим бранчам в уютных переулках
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются: билеты в Сад радости — 40 юаней ($6) за чел., смотровые — от 180 юаней ($27) за чел., проезд на метро — 3–12 юаней ($0,5–2) за чел., такси — зависит от расстояния
Можно провести экскурсию на автомобиле — подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Сад Юйюань»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Феруза — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Шанхае с 2016 года и влюблена в этот город контрастов, где футуристичные небоскребы соседствуют с тихими переулками старых кварталов.
Я — доктор наук (PhD) в области переводоведения. Для читать дальшеуменьшить
меня прогулка по городу — это своего рода «перевод» его истории, архитектуры и менталитета на понятный и близкий вам язык. Моя работа и учеба научили меня глубоко погружаться в контекст и замечать детали, которые обычно скрыты от глаз туриста.
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