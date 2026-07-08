Вы познакомитесь с ключевыми локациями, которые отражают вехи развития и культуру Шанхая. Услышите о традициях, местных божествах и современной жизни города. У меня два образования — китаист и историк, и я, показывая гостям красоту, объясняю смыслы, которые за ней стоят. Мои любимые отзывы: «кажется, я понял Китай» и «такого бы мы сами не увидели».

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы посетим Старый город с его традиционной архитектурой, шумным восточным базаром и стритфудом.

Отправимся в сад Юй Юань (Сад Радости) — настоящую жемчужину Китая. Я расскажу о символах на резьбе, основах фэншуй и других секретах сада.

Затем посетим даосский храм. Вы узнаете, как даосизм, буддизм и конфуцианство веками уживались в китайской культуре. И как эти учения влияют на жизнь китайцев.

На английской набережной Вайтань окунёмся в историю и архитектуру 19–20 веков. Сделаем фото на фоне самого узнаваемого вида Шанхая. А ещё зайдём в дом местного Гэтсби, где собирались самые шумные вечеринки начала прошлого века!

А ещё мы:

Выясним, как купить «подписку процветания» у божества богатства

Познакомимся с вашими покровителями согласно китайскому календарю

Обсудим причины опиумных войн

Раскроем секрет китайской экономики в 21 веке

Организационные детали