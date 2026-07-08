Вы познакомитесь с ключевыми локациями, которые отражают вехи развития и культуру Шанхая. Услышите о традициях, местных божествах и современной жизни города.
У меня два образования — китаист и историк, и я, показывая гостям красоту, объясняю смыслы, которые за ней стоят. Мои любимые отзывы: «кажется, я понял Китай» и «такого бы мы сами не увидели».
У меня два образования — китаист и историк, и я, показывая гостям красоту, объясняю смыслы, которые за ней стоят. Мои любимые отзывы: «кажется, я понял Китай» и «такого бы мы сами не увидели».
Описание экскурсии
Мы посетим Старый город с его традиционной архитектурой, шумным восточным базаром и стритфудом.
Отправимся в сад Юй Юань (Сад Радости) — настоящую жемчужину Китая. Я расскажу о символах на резьбе, основах фэншуй и других секретах сада.
Затем посетим даосский храм. Вы узнаете, как даосизм, буддизм и конфуцианство веками уживались в китайской культуре. И как эти учения влияют на жизнь китайцев.
На английской набережной Вайтань окунёмся в историю и архитектуру 19–20 веков. Сделаем фото на фоне самого узнаваемого вида Шанхая. А ещё зайдём в дом местного Гэтсби, где собирались самые шумные вечеринки начала прошлого века!
А ещё мы:
- Выясним, как купить «подписку процветания» у божества богатства
- Познакомимся с вашими покровителями согласно китайскому календарю
- Обсудим причины опиумных войн
- Раскроем секрет китайской экономики в 21 веке
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются входные билеты в Сад Радости и Даосский храм — $6-7 за чел. (включая билет гиду)
- В понедельник в Саду Радости выходной день — мы можем посетить дополнительные локации по вашим интересам
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Метро Yu Garden
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 120 туристов
Окончила СПбГУ по специальности «Китайская культура», в 2016 году переехала в Шанхай и влюбилась в этот город контрастов. Окончила магистратуру по направлению «История» в Шанхайском университете ECNU, где собрала ещё больше
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
мы ооооочень довольны экскурсией)))) очень приятно,когда гид русскоязычный и, соответственно, может многое рассказать. плюс по образованию наш гид - китаист и это действительно важно и сказывается на качестве экскурсии! огромное спасибо за информацию и отлично спланированную экскурсию!
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Т
У нас была экскурсия по старому и новому городу с Анастасией. Мы остались очень довольны. Анастасия очень спокойно и приятно вела свой рассказ, мы были в наушниках, что было очень
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А
Анастасия, спасибо большое! Не думала, что за три часа можно объять необъятное! Прекрасный экскурс по векам с погружением в культуру и историю удивительного города. Доступная подача материала - всё было понятно, логично и увлекательно. Отдельное спасибо за остановки и возможность посидеть))
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к
Идеальный неспешный маршрут, погружение в шанхайскую культуру и особенности города.
Отдельное спасибо за рекомендации ресторанов и помощь в покупке вееров.
Отдельное спасибо за рекомендации ресторанов и помощь в покупке вееров.
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Экскурсию с Анастасией рекомендую для тех, кому важно содержание с опорой на исторический и культурологический контекст. Было очень содержательно, интересно, динамично, наполнено впечатлениями. Очень приятный, умный и интересный гид, который
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Ю
Были вдвоем с ребенком 11 лет, нам все очень понравилось, экскурсия прошла в формате живого общения, интересно, узнали много нового, Анастасия была на связи, дала полезные советы. Рекомендуем от души!
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