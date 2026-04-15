Топ‑локации Шанхая: храмы, небоскрёбы и старый сад

От колониального прошлого до футуристического настоящего
Шанхай — город контрастов, где за поворотом старого парка вдруг вырастают стеклянные небоскрёбы. Вы увидите колониальную архитектуру Вайтаня и футуристический Пудун. Пройдёте по Нанкинской улице и саду «Юй Юань».

Почувствуете ритм мегаполиса и тишину старых улиц, а ещё узнаете, где стоит поесть, что купить и как сориентироваться в новом месте.
Описание экскурсии

Храм Нефритового Будды — один из главных буддийских храмов Шанхая (30–60 мин)

  • Вы увидите нефритовые статуи, привезённые из Бирмы
  • Узнаете о буддийских традициях и символах

Набережная Вайтань, место, где встречаются эпохи (30–60 мин)

  • Полюбуетесь небоскрёбами Пудуна
  • Рассмотрите здания в стилях неоклассики и ар-деко
  • Узнаете, как Шанхай стал международным центром

Нанкинская улица — главная торговая артерия города (30 мин—60 мин)

  • Почувствуете ритм современного мегаполиса
  • Услышите, как менялась торговля в Китае
  • Получите практические советы — где найти аутентичные товары, как торговаться и что попробовать из уличной еды

Сад «Юй Юань» и храм Чэнхуанмяо — традиционный Китай в центре города (1,5 ч)

  • Увидите сад эпохи Мин с мостиками, прудами и павильонами
  • Познакомитесь с даосскими традициями и узнаете о концепции инь и ян в планировке
  • Разберётесь в символике китайской культуры
  • Поймёте, как правильно ставить благовония и загадывать желания у священных камней

Пудун и смотровая площадка — современный Шанхай с высоты (1,5 ч)

  • Подниметесь на Восточную жемчужину или Шанхайскую башню — на выбор
  • Увидите панораму города и реку Хуанпу
  • Узнаете, как Шанхай стал финансовым центром Азии

А ещё мы расскажем:

  • как Шанхай из портового города превратился в мегаполис
  • что помогает сохранять традиции в современном городе
  • как небоскрёбы выдерживают землетрясения, тайфуны и ветровые нагрузки
  • в чём заключается философия гармонии человека и природы в местной культуре
  • какие идеи формируют будущее китайских городов и как они будут выглядеть через 20 лет

Организационные детали

  • Едем на премиальном электрическом минивэне Zeekr 009 или Voyah Dreamer
  • Дополнительные расходы: вход в сад «Юй Юань» — $5 за чел., подъём на Восточную жемчужину — $30 за чел. (также надо купить билеты для гида)
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Соня
Соня — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 155 туристов
Нихао! С 2020 года я провожу индивидуальные экскурсии для русских путешественников в Шанхае и его пригородах. За годы работы я поняла — каждый ищет своё. Кому-то важны небоскрёбы и шопинг,
кому-то — тихие дворики и китайская кухня. Вместе со своими коллегами-гидами я создаю маршруты, которые резонируют с вашими ожиданиями. Помогаем путешественникам открывать Шанхай как живой, пульсирующий город. Мы предлагаем: — авторские маршруты по городу — от классических достопримечательностей до скрытых локаций — гибкое планирование: учитываем ваши интересы, темп и время — сопровождение на всём пути: помощь с логистикой, рекомендациями и коммуникацией — дополнительные услуги: трансфер, бронирование билетов, сопровождение в магазинах и ресторанах

