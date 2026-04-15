Шанхай — город контрастов, где за поворотом старого парка вдруг вырастают стеклянные небоскрёбы. Вы увидите колониальную архитектуру Вайтаня и футуристический Пудун. Пройдёте по Нанкинской улице и саду «Юй Юань».
Почувствуете ритм мегаполиса и тишину старых улиц, а ещё узнаете, где стоит поесть, что купить и как сориентироваться в новом месте.
Почувствуете ритм мегаполиса и тишину старых улиц, а ещё узнаете, где стоит поесть, что купить и как сориентироваться в новом месте.
Описание экскурсии
Храм Нефритового Будды — один из главных буддийских храмов Шанхая (30–60 мин)
- Вы увидите нефритовые статуи, привезённые из Бирмы
- Узнаете о буддийских традициях и символах
Набережная Вайтань, место, где встречаются эпохи (30–60 мин)
- Полюбуетесь небоскрёбами Пудуна
- Рассмотрите здания в стилях неоклассики и ар-деко
- Узнаете, как Шанхай стал международным центром
Нанкинская улица — главная торговая артерия города (30 мин—60 мин)
- Почувствуете ритм современного мегаполиса
- Услышите, как менялась торговля в Китае
- Получите практические советы — где найти аутентичные товары, как торговаться и что попробовать из уличной еды
Сад «Юй Юань» и храм Чэнхуанмяо — традиционный Китай в центре города (1,5 ч)
- Увидите сад эпохи Мин с мостиками, прудами и павильонами
- Познакомитесь с даосскими традициями и узнаете о концепции инь и ян в планировке
- Разберётесь в символике китайской культуры
- Поймёте, как правильно ставить благовония и загадывать желания у священных камней
Пудун и смотровая площадка — современный Шанхай с высоты (1,5 ч)
- Подниметесь на Восточную жемчужину или Шанхайскую башню — на выбор
- Увидите панораму города и реку Хуанпу
- Узнаете, как Шанхай стал финансовым центром Азии
А ещё мы расскажем:
- как Шанхай из портового города превратился в мегаполис
- что помогает сохранять традиции в современном городе
- как небоскрёбы выдерживают землетрясения, тайфуны и ветровые нагрузки
- в чём заключается философия гармонии человека и природы в местной культуре
- какие идеи формируют будущее китайских городов и как они будут выглядеть через 20 лет
Организационные детали
- Едем на премиальном электрическом минивэне Zeekr 009 или Voyah Dreamer
- Дополнительные расходы: вход в сад «Юй Юань» — $5 за чел., подъём на Восточную жемчужину — $30 за чел. (также надо купить билеты для гида)
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Соня — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 155 туристов
Нихао! С 2020 года я провожу индивидуальные экскурсии для русских путешественников в Шанхае и его пригородах. За годы работы я поняла — каждый ищет своё. Кому-то важны небоскрёбы и шопинг,
