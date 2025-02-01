Отправьтесь в незабываемое путешествие по старинным районам Шанхая.
Вас ждут живописные улочки Старого города, умиротворённая красота сада Юй и романтика каналов в Чжуцзяцзяо. Завершите день прогулкой по вечернему Бунду с его легендарными огнями. Идеальный маршрут, чтобы увидеть Шанхай со всех сторон.
Вас ждут живописные улочки Старого города, умиротворённая красота сада Юй и романтика каналов в Чжуцзяцзяо. Завершите день прогулкой по вечернему Бунду с его легендарными огнями. Идеальный маршрут, чтобы увидеть Шанхай со всех сторон.
Описание экскурсии
Старый город Шанхая Отправьтесь на увлекательную экскурсию по Старому городу Шанхая и ощутите атмосферу древнего Китая. Прогуляйтесь по узким улочкам исторического района Чэнхуан, где кипит жизнь и сохраняется дух старины. Сад Юй — гармония природы и искусства Посетите знаменитый сад Юй — один из лучших примеров классического китайского садового искусства. Тихие павильоны, живописные мостики и каменные композиции создают атмосферу покоя и уюта в самом сердце мегаполиса. Очарование водного города Чжуцзяцзяо Продолжите путешествие в древний водный город Чжуцзяцзяо, известный как «Шанхайская Венеция». Насладитесь неспешной прогулкой вдоль каналов, откройте для себя старинные каменные мосты и уютные сады. Финалом экскурсии станет вечерний Бунд — место, где оживает история с огнями ночного Шанхая. Важная информация:
Что взять с собой: удобная обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Сад Юй
- Водный город Чжуцзяцзяо
- Набережная Вайтань
Что включено
- Трансфер на автобусе
- Услуги гида
- Входные билеты
- Лёгкий обед в шанхайском стиле
Что не входит в цену
- Трансфер из/до отеля
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 6FHQ+347 Хуанпу, Шанхай, Китай
Завершение: Набережная Вайтань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
1 фев 2025
Экскурсия понравилась, но было бы лучше, если бы мы могли прокатиться на лодке
Входит в следующие категории Шанхая
Похожие экскурсии из Шанхая
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия в Чжуцзяцзяо
Погрузитесь в атмосферу старинного Китая, прогуливаясь по Чжуцзяцзяо. Вас ждут водные пейзажи, архитектура эпохи Мин и Цин, а также традиции местных жителей
Начало: В холле отеля
Завтра в 10:30
9 дек в 08:00
$360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце Шанхая: Старый город и сад Радости
Прогулка по торговым рядам, посещение китайской аптеки и дегустация уличных закусок. Узнайте историю храма Хранителей города
9 дек в 09:30
10 дек в 09:30
от $200 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Из Шанхая «в Венецию» - древний Чжуцзяцзяо
Исследовать улочки, проплыть по каналам и прочувствовать ритм жизни аутентичного китайского города
10 дек в 09:00
15 дек в 09:00
$321 за всё до 3 чел.