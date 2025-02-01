Старый город Шанхая Отправьтесь на увлекательную экскурсию по Старому городу Шанхая и ощутите атмосферу древнего Китая. Прогуляйтесь по узким улочкам исторического района Чэнхуан, где кипит жизнь и сохраняется дух старины. Сад Юй — гармония природы и искусства Посетите знаменитый сад Юй — один из лучших примеров классического китайского садового искусства. Тихие павильоны, живописные мостики и каменные композиции создают атмосферу покоя и уюта в самом сердце мегаполиса. Очарование водного города Чжуцзяцзяо Продолжите путешествие в древний водный город Чжуцзяцзяо, известный как «Шанхайская Венеция». Насладитесь неспешной прогулкой вдоль каналов, откройте для себя старинные каменные мосты и уютные сады. Финалом экскурсии станет вечерний Бунд — место, где оживает история с огнями ночного Шанхая. Важная информация:

Что взять с собой: удобная обувь.