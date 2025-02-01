Мои заказы

Старый город, сад Юй и водный город Чжуцзяцзяо за один день

Отправьтесь в незабываемое путешествие по старинным районам Шанхая.

Вас ждут живописные улочки Старого города, умиротворённая красота сада Юй и романтика каналов в Чжуцзяцзяо. Завершите день прогулкой по вечернему Бунду с его легендарными огнями. Идеальный маршрут, чтобы увидеть Шанхай со всех сторон.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Старый город Шанхая Отправьтесь на увлекательную экскурсию по Старому городу Шанхая и ощутите атмосферу древнего Китая. Прогуляйтесь по узким улочкам исторического района Чэнхуан, где кипит жизнь и сохраняется дух старины. Сад Юй — гармония природы и искусства Посетите знаменитый сад Юй — один из лучших примеров классического китайского садового искусства. Тихие павильоны, живописные мостики и каменные композиции создают атмосферу покоя и уюта в самом сердце мегаполиса. Очарование водного города Чжуцзяцзяо Продолжите путешествие в древний водный город Чжуцзяцзяо, известный как «Шанхайская Венеция». Насладитесь неспешной прогулкой вдоль каналов, откройте для себя старинные каменные мосты и уютные сады. Финалом экскурсии станет вечерний Бунд — место, где оживает история с огнями ночного Шанхая. Важная информация:
Что взять с собой: удобная обувь.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старый город
  • Сад Юй
  • Водный город Чжуцзяцзяо
  • Набережная Вайтань
Что включено
  • Трансфер на автобусе
  • Услуги гида
  • Входные билеты
  • Лёгкий обед в шанхайском стиле
Что не входит в цену
  • Трансфер из/до отеля
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 6FHQ+347 Хуанпу, Шанхай, Китай
Завершение: Набережная Вайтань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой: удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Александра
1 фев 2025
Экскурсия понравилась, но было бы лучше, если бы мы могли прокатиться на лодке

Входит в следующие категории Шанхая

