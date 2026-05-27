По одному из самых атмосферных маршрутов Старого Шанхая мы неспешно пройдём утром — когда улицы малолюдны и залиты мягким светом. Остановимся в фотогеничных точках и сделаем кадры на фоне европейской архитектуры, стеклянных башен, рек. Опыт позирования не требуется — я подскажу, как стоять, двигаться и куда смотреть, чтобы получились естественные и живые снимки.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Встретимся рано, когда здания окрашены мягким светом и почти нет прохожих. Или проведём съёмку ближе к закату — уловим настроение и тёплые оттенки.

Начнём у главпочтамта и проследуем вдоль реки Сучжоу-Крик мимо элегантных европейских зданий начала 20 века. Увидим стальной мост Вайбайду и выйдем на набережную Вайтань (Бунд). Здесь открываются виды на русло Хуанпу и футуристические небоскрёбы Пудуна. В самых фотогеничных локациях сделаем снимки.

Я снимаю на камеру Canon EOS R

Первые 5 фотографий вы получите вечером после прогулки, остальные (50-70 отретушированных кадров) — в течение недели

