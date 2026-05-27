По одному из самых атмосферных маршрутов Старого Шанхая мы неспешно пройдём утром — когда улицы малолюдны и залиты мягким светом.
Остановимся в фотогеничных точках и сделаем кадры на фоне европейской архитектуры, стеклянных башен, рек.
Опыт позирования не требуется — я подскажу, как стоять, двигаться и куда смотреть, чтобы получились естественные и живые снимки.
Описание фото-прогулки
Встретимся рано, когда здания окрашены мягким светом и почти нет прохожих. Или проведём съёмку ближе к закату — уловим настроение и тёплые оттенки.
Начнём у главпочтамта и проследуем вдоль реки Сучжоу-Крик мимо элегантных европейских зданий начала 20 века. Увидим стальной мост Вайбайду и выйдем на набережную Вайтань (Бунд). Здесь открываются виды на русло Хуанпу и футуристические небоскрёбы Пудуна. В самых фотогеничных локациях сделаем снимки.
Организационные детали
- Я снимаю на камеру Canon EOS R
- Первые 5 фотографий вы получите вечером после прогулки, остальные (50-70 отретушированных кадров) — в течение недели
Дополнительные расходы
- Макияж и укладка — $130
- Срочная обработка фото (к следующему дню) — $70
- Съёмка после 18:00 — плюс $70
- Дополнительное время: 30 минут — $90, 1 час — $130
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главпочтамта
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Шанхае
Я — Катрин, фотограф в Шанхае. Поймаю для вас те самые виды, ради которых сюда летят. Почему со мной круто 📍 Локации без толпы — знаю, в какой переулок свернуть, чтобы вас не затоптали. 🎯 Фото в день съёмки — первые 5 кадров получите уже вечером. 🧭 Личный гид — расскажу, где вкусно поесть и где вид на город лучше, чем у гида.
