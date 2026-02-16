Индивидуальная
до 5 чел.
Духовность и ритуал в Шанхае: от сводов храма к чашке чайного мира
Отправиться в путешествие к внутренней гармонии и попробовать китайский чай
Начало: У храма Нефритового Будды (Jade Budda Temple) 玉佛寺
Сегодня в 18:00
18 фев в 08:30
$193 за всё до 5 чел.
Круиз
Дневной круиз по реке Хуанпу
Лучшие виды Шанхая с воды - за 45 минут
Начало: На набережной Вайтань
Расписание: ежедневно в 11:00
19 фев в 11:00
20 фев в 11:00
$18 за человека
Групповая
до 20 чел.
«Всё включено» в Шанхае: ритм мегаполиса и покой Чжуцзяцзяо (на английском языке)
На автобусе и пешком по улицам, мостам и саду
Начало: В центре Шанхая
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
18 фев в 09:30
19 фев в 09:30
$125 за человека
