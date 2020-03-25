1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Древние цитадели и пейзажи Крымских гор

От точки старта мы отправимся к широкому плато горы ⛰️ Баба Даг, где среди скал укрылась неприступная пещерная крепость Мангуп. Здесь вы осмотрите сохранившуюся княжескую цитадель 15 века с красивым каменным орнаментом, древние винодавильни, средневековые крипты и храмовые комплексы княжества Феодоро. Плато станет прекрасной обзорной точкой, с которой вы осмотрите лежащие внизу живописные долины и предгорья. Кроме того, я проведу вас к двум целебным родникам, покажу караимские бешики с надписями на иврите. А если захотите подкрепиться, мы заглянем в деревню Ходжа Сала, чтобы в чайхане отведать блюда крымско-татарской кухни 🥧.

Хроники пещерного города

История 📖 Мангупа позволит вам по-настоящему прочувствовать энергетику пещерного города. Я расскажу, как и почему возникло княжество Феодоро, контролировавшее юго-западную часть Крыма, поделюсь интересными деталями о его экономике и культуре. Вы узнаете, как на мысе Тешкли-Бурун появились искусственные пещеры, оборонительные стены, базилики и цитадели. Услышите о княжеской династии Гаврас родом из Византии, узнаете, как крепость покорили османы и затем — как она опустела в 18 веке, когда её покинули последние караимы.

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