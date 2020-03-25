1 отзыв оставили туристы

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Пещерный город Мангуп — наследник Византии

Исследовать цитадели и храмы древнего княжества Феодоро и насладиться видами крымских предгорий

5
1 отзыв
Сергей
Сергей – Гид из Бахчисарая
Поход к пещерному городу Мангуп — это возможность прикоснуться к истории 📖 Крыма, отправиться на тысячу лет назад и запечатлеть потрясающие горные панорамы.

Вы рассмотрите живописные долины и предгорья с высоты птичьего полета, пройдете по фактурным каменным криптам, заглянете в средневековую княжескую цитадель и узнаете о быте крымских греков, армян, готов и караимов.
Задать вопросОбычно отвечает за 18 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Пещерный город Мангуп — наследник Византии
Пещерный город Мангуп — наследник Византии

Что вас ожидает

Древние цитадели и пейзажи Крымских гор
От точки старта мы отправимся к широкому плато горы ⛰️ Баба Даг, где среди скал укрылась неприступная пещерная крепость Мангуп. Здесь вы осмотрите сохранившуюся княжескую цитадель 15 века с красивым каменным орнаментом, древние винодавильни, средневековые крипты и храмовые комплексы княжества Феодоро. Плато станет прекрасной обзорной точкой, с которой вы осмотрите лежащие внизу живописные долины и предгорья. Кроме того, я проведу вас к двум целебным родникам, покажу караимские бешики с надписями на иврите. А если захотите подкрепиться, мы заглянем в деревню Ходжа Сала, чтобы в чайхане отведать блюда крымско-татарской кухни 🥧.

Хроники пещерного города
История 📖 Мангупа позволит вам по-настоящему прочувствовать энергетику пещерного города. Я расскажу, как и почему возникло княжество Феодоро, контролировавшее юго-западную часть Крыма, поделюсь интересными деталями о его экономике и культуре. Вы узнаете, как на мысе Тешкли-Бурун появились искусственные пещеры, оборонительные стены, базилики и цитадели. Услышите о княжеской династии Гаврас родом из Византии, узнаете, как крепость покорили османы и затем — как она опустела в 18 веке, когда её покинули последние караимы.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается вход на территорию Мангуп-Кале: 100 руб. — взрослые и 50 руб. — дети, а также проезд от Бахчисарая до села Залесное: 40 — 60 руб.
  • Формат экскурсии 🧭 — минипоход в горы, поэтому ваши обувь и одежда должны быть удобными — наденьте кроссовки (но не кеды!). Также с собой желательно иметь теплую одежду, дождевик, ёмкость для воды или термос с горячим чаем и перекус.
Начало и место завершения
🚩 на автостанции Бахчисарая
Пещерный город Мангуп — наследник Византии
Пещерный город Мангуп — наследник Византии
Пещерный город Мангуп — наследник Византии
Пещерный город Мангуп — наследник Византии
Пещерный город Мангуп — наследник Византии
Пещерный город Мангуп — наследник Византии
Пещерный город Мангуп — наследник Византии
Пещерный город Мангуп — наследник Византии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Зовут меня Сергей, мне 39 лет. Я инструктор-проводник горного туризма. Живу в Крыму. Увлекаюсь не только туризмом, но и спелеологией, музыкой, фотосъёмкой. 20 лет своей жизни посвятил горным походам — сейчас это мой стиль жизни. Во время походов я многому научился: прежде всего, любить и беречь природу, ценить её хрупкую красоту. Всех желающих приглашаю в увлекательный мир природы и путешествий!
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1 отзыв оставили туристы

25 марта 2020
Мы с семьёй я, супруга и две дочери посетили пещерный город Качи-Кальон. Путешествие очень понравилось это один из оступных и удивительных пещерных городов Крыма. Благодаря гиду Сергею наша экскурсия прошла интересно и познавательно. Гид очень много и увлеченно рассказывал не только о пещерном городе и бисером храме, но и о других удивительных местах Крыма. Сергей очаровал наших девочек своими повествованиями об истории, природе, растениях Крымского полуострова. Благодаря нашему гиду мы узнали много нового и неизведанного для себя.

Сергей проводит ещё 3 экскурсии

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