Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро

Александра
Александра – Гид из Бахчисарая
В VI на высоте 532 метра над уровнем море 🌊, на скалистом плато появился пещерный город 🏙️.

Он постепенно развивался и вскоре превратился в столицу княжества Феодоро.

Конечно же, сейчас в городе никто не живет, это одна из популярных туристических достопримечательностей 🏛️ Крыма.

Со мной вы пройдете по улочкам древнего города, изучите жилища и пещерные храмы, насладитесь горными ⛰️ пейзажами и пением птиц.
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Экскурсия

  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

1 200 ₽ за человека

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при отмене гидом - 100% возврат всегда
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро

Что вы увидите 🤩

  • Гора-Арман-кая (Крокодил)
  • Каралезские каменные сфинксы
  • г. Мангуп и столица княжества Феодоро-Дорос
  • Пещерный мужской монастырь
  • Святые горные источники
  • Горное озеро
  • Ослиная ферма и прогулки на осликах
На этом однодневном маршруте мы совершим восхождение на столовую гору-останец 💃 Баба-даг, более известную под названием Мангуп-Кале. Её плоское плато возвышается над уровнем окрестных долин на 300 метров, а над уровнем моря 🌊 - на 583 метра. Верхняя часть горы ⛰️ - почти сплошная "шапка" отвесных скал, высотой от тридцати до ста метров. Эта скалистая часть покоится на крутых, лесистых склонах горы-останца. С северной стороны, плато прорезано глубокими балками и оканчивается четырьмя скалистыми мысами, выступающими над долиной подобно пальцам гигантской ладони.
Здесь, наверху, и был построен древний город-крепость Мангуп - столица ⭐️ средневекового княжества Феодоро Готия.
Можно только себе представить, какое впечатление на окружающих производил этот неприступный город 🏙️, когда на его вершинах возвышались храмы, дворцы, башни, и на его улицах - под небесами - кипела жизнь. Сейчас это место - историко-культурный памятник и природный заповедник.
Весь день мы полностью посвятим Мангупу. Это удивительное место, и чтобы о нём немного рассказать, без преувеличений, понадобится написать целую книгу. Вместо этого мы лучше отправимся знакомиться с ним вживую. Конечно, за столь короткий срок, мы не сможем увидеть всего, что хранят его камни, и что укрывают от любопытных глаз его леса. Зато у нас будет возможность непосредственно, проникнуться духом этого места, своими глазами увидеть незабываемые панорамы, открывающиеся с отвесных обрывов, услышать песню его лесных тропинок и, наконец, прикоснуться к его древности своими ладонями и стопами.
Это, безусловно, самый красивый, романтичный и притягивающий к себе пещерный город 🏙️. Хотя и не самый пещерный - здесь всего 77 рукотворных пещерных помещений (на плато) и 72 природных грота (нижний ярус). Большинство людей, один раз попавших в это место, возвращаются сюда вновь и вновь. Не будет преувеличением сказать, что тут ощущаешь благодать и покой. В этот день мы сможем также посетить ныне действующий пещерный монастырь, который ещё в раннем средневековье христианские монахи вырезали прямо в скале. ..
🚩 Начало: Мангуп
🏁 Место завершения: Бахчисарай,Автовокзал
Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Трансфер
  • Входной билет (100 руб. / взрослые, 50 руб. / студенты и пенсионеры)
  • Подъем на вершину на джипах (по желанию, 1500 руб. / группа из 5 человек)
  • Транспорт. Группа может отправиться своим ходом, если нет – предоставим
  • Обед (от 100 руб. (чебурек и чай) до 500 руб. ).
Важная информация
  • Это горный, частично экстримальный маршрут, поэтому
  • удобная обувь и головные уборы (летом-обязательно)
  • вода и перекус с собой — обязательно!
  • Только рюкзачки или сумки через плечо. По выбору и желанию часть маршрута можно проехать на джипах!
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
Пещерный город Мангуп: легенды и тайны княжества Феодоро
Время проведения: По воскресеньям в 9:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александра
Александра
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