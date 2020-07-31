1 отзыв оставили туристы

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Добро пожаловать в Симферополь!

Главные достопримечательности и тайные уголки крымской столицы на обзорной экскурсии

5
1 отзыв
Иван
Иван – Гид из Симферополя
Вы увидите все «визитные карточки» города, погуляете по местному Арбату и отыщете памятник Вежливым людям.

А также насладитесь живописными видами Симферополя с вершины горы ⛰️, посетите монастырь с мощами Святителя Луки и узнаете, какие великие личности здесь бывали.
Задать вопросОбычно отвечает за 19 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Добро пожаловать в Симферополь!
Добро пожаловать в Симферополь!

Что вас ожидает

Симферополь сегодня
Мы пройдем по историческому центру современного Симферополя и посетим Свято-Троицкий монастырь с мощами Святителя Луки, Петропавловскую площадь и сквер Екатерины Великой с памятником Императрице. Погуляем по набережной реки Салгир и увидим места, связанные с генералом Суворовым, фельдмаршалом Долгоруким и князем Потемкиным. А после свернем на центральные пешеходные улочки города, где вы увидите храм Александра Невского, Долгоруковский шпиль, места событий «Крымской весны» и памятник «Вежливым людям».

Симферополь изнутри
Вы увидите улочки, где гуляли 👣 Пушкин и Лев Толстой, и услышите о борьбе местных с захватчиками в годы оккупации. А также умоетесь из святого источника и попросите здоровья у великого доктора — Святителя Луки Крымского. Кроме того, отыщете в тайных дворах «симферопольских пчелок» и узнаете, как связаны с городом Курчатов, Менделеев, Пирогов и Раневская.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Добро пожаловать в Симферополь!
Добро пожаловать в Симферополь!
Добро пожаловать в Симферополь!
Добро пожаловать в Симферополь!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Иван
Иван
Меня зовут Иван. Я автор нескольких путеводителей по Крыму, сертифицированный гид высшей категории и общественный деятель. Я коренной крымчанин, с детства хожу по нашим горам и изучаю местную историю и природу. По образованию — географ, экскурсии вожу со школьных времен, то есть уже более 20 лет. Надеюсь на скорую встречу!
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1 отзыв оставили туристы

Андрей
31 июля 2020
Благодарю экскурсовода Татьяну за душевную историческую прогулку по Симферополю и за милые симферопольские фишечки, которые я сам вряд ли бы нашёл.

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