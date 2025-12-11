Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по набережной Малекон на закате
Погрузитесь в атмосферу Гаваны на закате, прогуливаясь по знаменитой набережной Малекон. Откройте для себя дух города и его живописные виды
Начало: Встреча в Центральном Парке
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Гавана вдоль и поперек
Пешеходная прогулка и поездка на ретро-кабриолете по Новой и Старой Гаване
Начало: Встреча в Парке Сентраль
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€103 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лас Террасас и долина Виньялес - красота кубинской природы
Познакомиться с западной частью острова
Начало: В указанном вами месте
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Старинные крепости Гаваны
Посетите уникальные крепости Гаваны, окунитесь в атмосферу прошлого, узнайте о пиратах и легендах, полюбуйтесь панорамными видами и почувствуйте дух истории
Начало: В Центральном Парке
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€155 за экскурсию
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия по Старой Гаване
Погрузитесь в атмосферу Старой Гаваны, разгадывая загадки и узнавая её тайны. Откройте для себя историю и культуру города через увлекательные задания
Начало: В районе Капитолия
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€103 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гаване в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гаване
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Гаване
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Гаване в декабре 2025
Сейчас в Гаване в категории "Для иностранцев" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 75 до 155.
Экскурсии на русском языке в Гаване (Куба 🇨🇺) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год для иностранцев, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кубы. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль