Индивидуальная
до 10 чел.
Большой обзор Риги: интересные места
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя старинные улицы и уникальные кварталы югендстиля. Увидьте, как менялся город сквозь века
Сегодня в 08:00
24 дек в 14:00
€123 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Секреты Старой Риги: Путешествие по историческим улицам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья на индивидуальной экскурсии по Старой Риге. Узнайте секреты древнего города и его легенды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая прогулка по Старой Риге: средневековье и модерн
Погрузитесь в атмосферу Риги: от средневековых башен до удивительных домов в стиле модерн. Индивидуальная экскурсия, которая запомнится надолго
11 дек в 08:00
12 дек в 08:30
€135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны рижского модерна
Откройте для себя уникальный мир рижского модерна. Погрузитесь в историю и архитектуру, прогуливаясь по улицам Старой и Новой Риги
Начало: Ратушная площадь у здания Ратуши
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€69 за всё до 5 чел.
-
4%
Индивидуальная
до 3 чел.
Старая Рига - путешествие сквозь историю и современность
Погрузитесь в атмосферу Старой Риги: от узких улочек до гастрономических изысков. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На Домской площади
12 дек в 08:00
13 дек в 14:00
€72
€75 за всё до 3 чел.
-
9%
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды средневековой Риги: путешествие в прошлое
Загадочные улочки, древние легенды и уникальные истории ожидают вас во время прогулки по средневековой Риге
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€68
€75 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое свидание с Ригой: средневековье, архитектура, легенды
Погрузитесь в 800-летнюю историю Риги: от средневековых улочек до архитектурных шедевров. Эта экскурсия станет вашим идеальным первым свиданием с городом
Начало: Памятник Свободы
Сегодня в 09:00
24 дек в 14:00
€70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
История, архитектура и легенды Старой Риги
Очароваться узкими улочками и деталями фасадов
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€70 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина1 декабря 2025Было очень здорово! Большое спасибо за профессионализм 🙏🏻
- ССветлана19 ноября 2025Замечательная экскурсия с Линой. Огромное спасибо.
- ДДарья14 октября 2025Потрясающая экскурсия! Гид большая профессионал и чувствуется как она любит свой город. Очень познавательная и душевная прогулка получилась. Спасибо!
- ММаргарита20 сентября 2025Получила огромное удовольствие в компании с Татьяной. Культурный, образованный и знающий экскурсовод. Огромный диапазон знаний. Очень интересно. Благодаря Татьяне Рига стала родной и привлекательной. Рекомендую туристам гида Татьяну.
- ССветлана9 сентября 2025Спасибо Александре за интересную экскурсию! Я погуляла по узким улочкам Старого города, услышала городские легенды. Узнала места, которые видела в кинофильмах. Было здорово! Рига раскрылась как удивительный город.
- аанастасия7 сентября 2025Экскурсия была очень интересной, полезной и захватывающей, в виде квеста и викторины, что помогло включить даже подростка в процесс прогулки по Риге.
Большое спасибо гиду, который увлек, влюбил в Ригу и показал удивительные места.
- ЕЕлизавета7 сентября 2025Для меня это было не первое свидание с Ригой, но, тем не менее, экскурсия была очень познавательной и насыщенной, узнала
- ЕЕкатерина31 августа 2025Экскурсия с Александрой прошла на одном дыхании. Было много интересной информации, легенды, шутки. Была компания из 10 человек, все остались довольны. Спасибо Александре за потрясающий опыт и такое интересное «свидание» с Ригой.
- ССемен29 августа 2025Александра - образцовый гид! Эрудированный, доброжелательный, отзывчивый, невероятно деликатный! Прогулка с ней - это не «знакомство с Ригой», а щедрая передача тебе толики любви к этому замечательному городу!
- ЕЕлизавета25 августа 2025Отличный гид, рекомендую.
- ННаталья4 августа 2025Татьяна - это симбиоз обширных знаний, профессионализма, увлеченности своей работой и личного обаяния! Многократное спасибо за интересную экскурсию 30 июля 2025.
- FFlora3 августа 2025Спасибо большое Инге за очень насыщенную и интересную экскурсию. Мы очень много узнали и увидели. Инга потрясающе увлекательно рассказывает о Риге и влюбляет в этот замечательный город. С большим удовольствием вернемся! Очень рекомендую!
- ЖЖеня2 августа 2025Александра - замечательный гид! Было интересно, познавательно и живо. С ней мы узнали много нового, окунулись в волшебную атмосферу города и почувствовали его. Спасибо!
- ЮЮлия30 июля 2025Боже, мы были в 2019 на экскурсии, потом в 2021. Лина удивительная фея, которая любит свой город и который полюбили
- ССофия29 июля 2025Я замечательно провела время с Татьяной. Во первых воспользовалась ее рекомендацией и посетила органный концерт в Домском соборе. Во вторых
- ББорис28 июля 2025Экскурсия проведенная Линой сильно превзошла наши ожидания, нам интересна архитектура модерна и мы видели ее образцы и стили во многих
- ЛЛариса19 июля 2025Экскурсия была интересна всем членам нашей семьи(со мной были мальчики 14 лет). Инга прекрасный рассказчик. Много увидели красоты. 3,5 часа пролетели незаметно. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать новое и посмотреть красивые места.
- IIgor19 июля 2025Нам экскурсия показалась слишком короткой. Например, хотелось бы включить посещение Домского собора.
- ССергей16 июля 2025мы провели великолепный день знакомства С Ригой, Инга очаровательный человек, прекрасный и увлекательный рассказчик,потрясающее впечатление оставила часть экскурсии посвященная архитектурному
- EElena14 июля 2025Татьяна-отличный рассказчик, эрудированный экскурсовод и очень приятный в общении человек. Двухчасовая экскурсия плавно и незаметно превратилась в трехчасовую.
Хочу выразить искреннюю
