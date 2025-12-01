Е Екатерина Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном Было очень здорово! Большое спасибо за профессионализм 🙏🏻

С Светлана Легенды средневековой Риги Замечательная экскурсия с Линой. Огромное спасибо.

Д Дарья Первое свидание с Ригой Потрясающая экскурсия! Гид большая профессионал и чувствуется как она любит свой город. Очень познавательная и душевная прогулка получилась. Спасибо!

М Маргарита Старая Рига - история и современность Получила огромное удовольствие в компании с Татьяной. Культурный, образованный и знающий экскурсовод. Огромный диапазон знаний. Очень интересно. Благодаря Татьяне Рига стала родной и привлекательной. Рекомендую туристам гида Татьяну.

С Светлана Первое свидание с Ригой Спасибо Александре за интересную экскурсию! Я погуляла по узким улочкам Старого города, услышала городские легенды. Узнала места, которые видела в кинофильмах. Было здорово! Рига раскрылась как удивительный город.

а анастасия Секреты Старой Риги Экскурсия была очень интересной, полезной и захватывающей, в виде квеста и викторины, что помогло включить даже подростка в процесс прогулки по Риге.

Большое спасибо гиду, который увлек, влюбил в Ригу и показал удивительные места.

Е Елизавета Первое свидание с Ригой читать дальше для себя много нового. Александра отличный гид, знающий и любящий свой город. 2-часовая прогулка прошла на одном дыхании, благодаря интересным рассказам и хорошо выстроенному маршруту. Однозначно рекомендую гостям Латвии! Для меня это было не первое свидание с Ригой, но, тем не менее, экскурсия была очень познавательной и насыщенной, узнала

Е Екатерина Первое свидание с Ригой Экскурсия с Александрой прошла на одном дыхании. Было много интересной информации, легенды, шутки. Была компания из 10 человек, все остались довольны. Спасибо Александре за потрясающий опыт и такое интересное «свидание» с Ригой.

С Семен Первое свидание с Ригой Александра - образцовый гид! Эрудированный, доброжелательный, отзывчивый, невероятно деликатный! Прогулка с ней - это не «знакомство с Ригой», а щедрая передача тебе толики любви к этому замечательному городу!

Е Елизавета Легенды средневековой Риги Отличный гид, рекомендую.

Н Наталья Старая Рига - история и современность Татьяна - это симбиоз обширных знаний, профессионализма, увлеченности своей работой и личного обаяния! Многократное спасибо за интересную экскурсию 30 июля 2025.

F Flora Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном Спасибо большое Инге за очень насыщенную и интересную экскурсию. Мы очень много узнали и увидели. Инга потрясающе увлекательно рассказывает о Риге и влюбляет в этот замечательный город. С большим удовольствием вернемся! Очень рекомендую!

Ж Женя Первое свидание с Ригой Александра - замечательный гид! Было интересно, познавательно и живо. С ней мы узнали много нового, окунулись в волшебную атмосферу города и почувствовали его. Спасибо!

Ю Юлия Легенды средневековой Риги читать дальше мы. Сегодня случайно вспомнила нашу прогулку, открыла Трипстер и поняла, что не оставила отзыв, что несправедливо 🤦‍♀️ Лина, желаю Вам процветания - Вы очень светлый и эрудированный человек, отличный гид, приятный собеседник и просто красивая девушка. Наша семья приятно вас вспоминает. Будем рады вернуться в Ригу Боже, мы были в 2019 на экскурсии, потом в 2021. Лина удивительная фея, которая любит свой город и который полюбили

С София Старая Рига - история и современность читать дальше получила много полезной занимательной информации, которую можно назвать: «О Риге с любовью!».

Первое впечатление о городе оно самое важное и Татьяна сумела сделать для меня незнакомый город интересным, уютным, в который хочется возвращаться. Я замечательно провела время с Татьяной. Во первых воспользовалась ее рекомендацией и посетила органный концерт в Домском соборе. Во вторых

Б Борис Тайны рижского модерна читать дальше других городах. Лина убедила нас что Рижская архитектура модерна безумно разнообразна и богата и во многом превосходит все что мы видели до этого. Лина великолепный и интересный расказчик с богатым интелегентным русским языком. При этом Лине удается тонко чувствовать области нашего интереса и рассказывать именно о том что нам интереснее всего. Невозможно увидеть все образцы архитектуры модерна за одно короткую экскурсию но мы уверенны самое главное мы увидели, услышали и постарались понять. Лина явно получает удовольствие показывая чудесную Ригу гостям. Огромное спасибо и теперь мы мечтает о следующем приезде в Ригу и обязательно следующей экскурсии сЛиной Экскурсия проведенная Линой сильно превзошла наши ожидания, нам интересна архитектура модерна и мы видели ее образцы и стили во многих

Л Лариса Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном Экскурсия была интересна всем членам нашей семьи(со мной были мальчики 14 лет). Инга прекрасный рассказчик. Много увидели красоты. 3,5 часа пролетели незаметно. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать новое и посмотреть красивые места.

I Igor Первое свидание с Ригой Нам экскурсия показалась слишком короткой. Например, хотелось бы включить посещение Домского собора.

С Сергей Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном читать дальше рижскому модерну, да и все остальное было на высоте.

кроме того Инга прекрасный собеседник и очень эрудированный

человек. Нам было очень легко и приятно с ней. ❤️ мы провели великолепный день знакомства С Ригой, Инга очаровательный человек, прекрасный и увлекательный рассказчик,потрясающее впечатление оставила часть экскурсии посвященная архитектурному