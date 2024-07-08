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Последние отзывы на экскурсии
- ММария8 июля 2024Очень понравилась прогулка по Риге. Гид Татьяна знает и любит свой город. Во время экскурсии посетили органный концерт в Домском соборе, выпили чудесный кофе в милой кондитерской. Узнали много интересного про историю города и про его современную жизнь.
- ЕЕвгения27 июня 2024Была в Риге проездом 26 июня. Между самолетом и автобусом на Санкт-Петербург было 7 часов,поэтому искала такой формат экскурсии, чтобы
- ВВера2 июня 2024С удовольствием посмотрели Ригу с гидом Татьяной. Было легко и интересно. Задавали вопросы, обсуждали и смотрели. Нам понравилось. Спасибо
- ЕЕкатерина3 мая 2024Была эпичная прогулка: ночью гулять по Риге
- ННина29 апреля 2024Экскурсия прошла прекрасно. Гид - специалист своего дела! Знает тему, рассказала много интересного. Даже немного зхадержалась, чтоб закончить экскурсию (у нас был малыш и не могли быстро двигаться). Довольны, рекомндуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Скидки»
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