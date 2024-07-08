Экскурсии со скидкой в Риге до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Риге на русском языке, цены от €54, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рига проездом
На машине
скидка
5%
33 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальный трансфер с экскурсией по Риге: история, архитектура и бальзам
Ваше короткое ожидание в Риге может превратиться в незабываемое приключение! Встреча в аэропорту, личная экскурсия по городу и возвращение обратно
Завтра в 06:30
24 июля в 06:00
8581 за всё до 4 чел.
Старая Рига - история и современность
Пешая
скидка
10%
100 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Старая Рига - путешествие сквозь историю и современность
Погрузитесь в атмосферу Старой Риги: от узких улочек до гастрономических изысков. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На Домской площади
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
6054 за всё до 3 чел.
Тайны рижского модерна
Пешая
скидка
9%
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны рижского модерна
Увидеть самые яркие модернистские здания города и расшифровать их символику с профессиональным гидом
Начало: Ратушная площадь у здания Ратуши
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6559 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    8 июля 2024
    Старая Рига - история и современность
    Очень понравилась прогулка по Риге. Гид Татьяна знает и любит свой город. Во время экскурсии посетили органный концерт в Домском соборе, выпили чудесный кофе в милой кондитерской. Узнали много интересного про историю города и про его современную жизнь.
  • Е
    Евгения
    27 июня 2024
    Рига проездом
    Была в Риге проездом 26 июня. Между самолетом и автобусом на Санкт-Петербург было 7 часов,поэтому искала такой формат экскурсии, чтобы
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    забрали в аэропорту, показали Ригу и в назначенное время привезли на автовокзал. Игорь и его экскурсия "Рига проездом" мне подошли идеально. Игорь очень интересный собеседник и хороший водитель. Мы успели съездить на побережье Юрмалы и погуляли по старой Риге. Очень удобный формат для тех, кто в Риге проездом и хочет познакомиться с прекрасной Ригой.

  • В
    Вера
    2 июня 2024
    Старая Рига - история и современность
    С удовольствием посмотрели Ригу с гидом Татьяной. Было легко и интересно. Задавали вопросы, обсуждали и смотрели. Нам понравилось. Спасибо
  • Е
    Екатерина
    3 мая 2024
    Рига проездом
    Была эпичная прогулка: ночью гулять по Риге
  • Н
    Нина
    29 апреля 2024
    Старая Рига - история и современность
    Экскурсия прошла прекрасно. Гид - специалист своего дела! Знает тему, рассказала много интересного. Даже немного зхадержалась, чтоб закончить экскурсию (у нас был малыш и не могли быстро двигаться). Довольны, рекомндуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Турайда
  6. Домская площадь
  7. Домской Собор
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Рундальский дворец
Сколько стоит экскурсия по Риге в июле 2024
Сейчас в Риге в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 54 до 81 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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