Armands проводит ещё 1 экскурсию

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Еврейская Рига — семейные истории

Узнать о еврейская общине Риги, увидеть синагогу, еврейскую школу и гетто

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От 100 за экскурсию

Armands
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Armands – Гид в Риге
В начале ХХ века в Риге было построено несколько зданий по проекту известного архитектора Михаила Эйзенштейна.

Но кроме него в Риге родились и жили многие выдающиеся люди еврейского происхождения — кинематографист Сергей Эйзенштейн, философ и политик Йешаяху Лейбович, Исайя Берлин, чемпион мира по шахматам Михаил Таль, фотограф Филипп Халсман.

Авто-пешеходная экскурсия ⛳ познакомит вас с судьбами рижских евреев и трагическими событиями времен войны.
Еврейская Рига — семейные истории
Еврейская Рига — семейные истории

Что вас ожидает

  • Я покажу вам рижскую синагогу Пейтав Шул — единственную, уцелевшую в городе во время Второй мировой войны, и расскажу о ее истории.
  • Мы посетим Московское предместье Риги — район, где сохранилось много зданий времен Рижского гетто.
  • Вы осмотрите мемориалы Большой хоральной синагоги и Бикерниекский, установленных в память о трагических событиях.
  • При желании вы сможете зайти в музей Рижского гетто и узнать об истории еврейской диаспоры Латвии и катастрофических масштабах Холокоста в период нацистской оккупации. Булыжный подход к музею выполнен из камней с улицы Лудзас – главной улицы Рижского гетто. Это те же самые камни, по которым прошли десятки тысяч людей, когда их вели в Румбульский лес.
Еврейская Рига — семейные истории
Еврейская Рига — семейные истории
Еврейская Рига — семейные истории
Еврейская Рига — семейные истории
Еврейская Рига — семейные истории
Еврейская Рига — семейные истории
Еврейская Рига — семейные истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Armands
Armands
Люблю Латвию, люблю туристов и свою работу. 25 лет в туризме и благодаря Вам и для Вас собираюсь работать ещё долго и легко.
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Armands проводит ещё 1 экскурсию

Рига для своих на авто и пешком!Рига для своих на авто и пешком!Рига для своих на авто и пешком!
От 104 за экскурсию
3 часа
59 отзывов
Увидеть старинные улочки, подняться на секретную панорамную площадку и посетить «русскую деревню»
Рига — город вдохновения, как писал один из моих хороших друзей: «город с ресницами женщины и сердцем мужчины». Во время авто-пешеходной экскурсии вы осмотрите Старый город, услышите местные легенды и узнаете множество интересных фактов. Я расскажу о нашей культуре и порекомендую самые яркие столичные места и заведения.

Необычные маршруты по Риге

Рига с необычного ракурса — групповая прогулкаРига с необычного ракурса — групповая прогулкаРига с необычного ракурса — групповая прогулка
10 за человека
1 час
28 отзывов
Увидеть всё самое главное в историческом центре, узнать его секреты и прокатиться на кораблике
Старая Рига — это островок, где сосредоточены интереснейшие места города. Я предлагаю отправиться на водную прогулку и рассмотреть их под нетипичным углом. Вы поймёте, как появился памятник Свободы и когда возвели Домский собор. Полюбуетесь средневековым Рижским замком и проникнетесь духом латвийской столицы.
Межапарк: история Царского леса и его знаменитых обитателейМежапарк: история Царского леса и его знаменитых обитателейМежапарк: история Царского леса и его знаменитых обитателей
20 за экскурсию
1.5 часа
5 отзывов
Прогулка по самому зеленому району Риги
Когда Старый город и центр уже освоены, приятным продолжением вашего путешествия может стать прогулка по одному из самых зеленых и престижных районов Риги — Межапарку. Расположенный на берегу Кишозера, Царский лес интересен не только прекрасной природой, но и богатой историей. На экскурсии мы поговорим об усадьбах и домах латышских крестьян, об одном из первых в Российской империи городов-садов и небольшой дачной колонии, образованной людьми, сбежавшими от городского шума.
Рига — кинозвезда. Самые яркие эпизодыРига — кинозвезда. Самые яркие эпизодыРига — кинозвезда. Самые яркие эпизоды
скидка10%
€65
59 за экскурсию
2 часа
30 отзывов
Путешествие в пространстве и времени на прогулке по местам съемок знаменитых фильмов и сказок
Вы прогуляетесь по улочкам Старой Риги и проникнетесь атмосферой этого чудесного места, ставшего в свое время съемочной площадкой для фильмов-сказок, детективов, исторических саг и мелодрам. Мы будем путешествовать в пространстве и времени, с легкостью переноситься с одного государства в другое, сделав всего несколько шагов!
Неспокойная прогулка по Московскому форштадтуНеспокойная прогулка по Московскому форштадтуНеспокойная прогулка по Московскому форштадту
От 40 за экскурсию
1.5 часа
6 отзывов
Исторический район проживания русских, цыган и евреев — для тех, кто устал от гламурной Риги
Достали «шикарные» виды Старой Риги и гламурный югенд улицы Алберта? Бутики дизайнеров и рестораны авторской кухни? А вот, кому горяченького? На этой прогулке вас ждет знакомство с Московским форштадтом — историческим местом проживания русских, цыганских и еврейских рижан. Я обожаю этот район за его колоритность и за то, что сама каждый раз открываю здесь что-то новое. Например, совершенно необыкновенную икону или блинную, открытую практически детьми — студентами технического университета, или магазин, торгующий советскими сувенирами.
Бульварное кольцо: познакомиться с Ригой поближеБульварное кольцо: познакомиться с Ригой поближеБульварное кольцо: познакомиться с Ригой поближе
20 за экскурсию
1.5 часа
1 отзыв
Прогулка по паркам и аллеям новой Риги
История новой Риги не менее увлекательна, чем средневековое наследие Старого города. Столица Латвии стала одним из первых городов в Европе, где разработали проект бульварного кольца, который соединял центральный район с предместьями. Аллеи застраивались гостиницами и ресторанами, в особняках селились дворяне и творческая интеллигенция. Здесь жили музы русских писателей, именитые архитекторы и режиссеры, а некоторые постройки нередко задействовались в кинематографе. На экскурсии вы откроете ту сторону Риги, которая обычно остается в тени туристического внимания, хотя несомненно его заслуживает.
Другая Рига. Республика улицы МиераДругая Рига. Республика улицы МиераДругая Рига. Республика улицы Миера
От 40 за экскурсию
1.5 часа
33 отзыва
Сбежать за пределы Старого города и проникнуться самым креативным и доброжелательным районом столицы
Можно было бы начать знакомство с моим любимым городом со Старой Риги или Домского собора, или с улицы Альберта и югендстиля. Но я выбрала для вас другое. Мы начнём с неординарного места — улицы Миера (в переводе с латышского — «мирная», «спокойная»), беспокойные жители которой, люди молодые, активные и креативные, готовые к акциям, демонстрациям и прочим революциям духа, провозгласили её творческой Республикой. Я выбрала этот район для первого знакомства с Ригой, потому что сама идея провозглашения Республики на отдельно взятой улице, согласитесь, заслуживает внимания. «Зеленый» образ жизни, стрит-арт, молодые, креативные и очень доброжелательные хозяева кафе, магазинов и мастерских — такая Рига вам точно понравится!

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