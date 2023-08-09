Armands проводит ещё 1 экскурсию

Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о жизни рижских евреев.



Участники увидят синагогу Пейтав Шул, единственную уцелевшую в городе, и посетят Московское предместье, где сохранились здания времен Рижского гетто. Также экскурсия включает посещение мемориалов Большой хоральной синагоги и Бикерниекского. Это путешествие через историю, которое не оставит равнодушным

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его красотами. Весной и осенью также приятно, но возможны дожди. Зимой экскурсия проходит в более спокойной атмосфере, но холод может быть ограничивающим фактором.

Сейчас август — это идеальное время.