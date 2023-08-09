Armands проводит ещё 1 экскурсию

Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать о жизни рижских евреев.
Участники увидят синагогу Пейтав Шул, единственную уцелевшую в городе, и посетят Московское предместье, где сохранились здания времен Рижского гетто. Также экскурсия включает посещение мемориалов Большой хоральной синагоги и Бикерниекского. Это путешествие через историю, которое не оставит равнодушным
Участники увидят синагогу Пейтав Шул, единственную уцелевшую в городе, и посетят Московское предместье, где сохранились здания времен Рижского гетто. Также экскурсия включает посещение мемориалов Большой хоральной синагоги и Бикерниекского. Это путешествие через историю, которое не оставит равнодушным
5 причин купить эту экскурсию
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- 🗺️ Интересные маршруты
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Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его красотами. Весной и осенью также приятно, но возможны дожди. Зимой экскурсия проходит в более спокойной атмосфере, но холод может быть ограничивающим фактором.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Синагога Пейтав Шул
- Московское предместье
- Мемориал Большой хоральной синагоги
- Бикерниекский мемориал
Описание экскурсии
- Я покажу вам рижскую синагогу Пейтав Шул — единственную, уцелевшую в городе во время Второй мировой войны, и расскажу о ее истории.
- Мы посетим Московское предместье Риги — район, где сохранилось много зданий времен Рижского гетто.
- Вы осмотрите мемориалы Большой хоральной синагоги и Бикерниекский, установленных в память о трагических событиях.
- При желании вы сможете зайти в музей Рижского гетто и узнать об истории еврейской диаспоры Латвии и катастрофических масштабах Холокоста в период нацистской оккупации. Булыжный подход к музею выполнен из камней с улицы Лудзас – главной улицы Рижского гетто. Это те же самые камни, по которым прошли десятки тысяч людей, когда их вели в Румбульский лес.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Армандс — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провёл экскурсии для 469 туристов
Люблю Латвию, люблю туристов и свою работу. 25 лет в туризме и благодаря Вам и для Вас собираюсь работать ещё долго и легко.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия понравилась но очень специфичная на любителя. Гид был внимателен, забрал меня из отеля и отвёз на автостанцию как я просил.
Кому интересна такая тема могу рекомендовать хотя считаю что немного дороговато
Кому интересна такая тема могу рекомендовать хотя считаю что немного дороговато
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