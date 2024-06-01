Экскурсии по Риге на машине с гидом

Найдено 13 экскурсий в категории «На машине» в Риге на русском языке, цены от €39. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
27 отзывов
Балтийская Ривьера: увлекательная автомобильная экскурсия в Юрмалу из Риги
Погрузитесь в атмосферу Юрмалы, где солнце, море и уникальная архитектура создают неповторимое настроение. Вас ждет познавательное путешествие
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
165 за всё до 4 чел.
Рига для своих на авто и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
60 отзывов
Рига для своих на авто и пешком
Увидеть старинные улочки, подняться на секретную панорамную площадку и посетить «русскую деревню»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 120 за всё до 4 чел.
Божественная Сигулда в тени креста и меча
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
16 отзывов
Божественная Сигулда: путешествие сквозь время и природу Латвии
Погрузитесь в мир средневековья и природных чудес в Сигулде. Откройте для себя замки, легенды и дыхание древности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
174 за всё до 3 чел.
Юрмала - курорт романтиков
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
16 отзывов
Юрмала - курорт романтиков: экскурсия с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу курортной Юрмалы, где каждый уголок хранит истории любви, творчества и природной гармонии
Завтра в 15:00
10 июня в 08:00
160 за всё до 3 чел.
Рига проездом
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Уникальный трансфер с экскурсией по Риге: история, архитектура и бальзам
Ваше короткое ожидание в Риге может превратиться в незабываемое приключение! Встреча в аэропорту, личная экскурсия по городу и возвращение обратно
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
85 за всё до 4 чел.
Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
48 отзывов
Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
Разобраться в прошлом Латвии и начать лучше понимать ее настоящее в живописном авто-туре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 150 за всё до 5 чел.
Путешествие по замкам Даугавы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Путешествие по замкам Даугавы: от древних ливов до латышского эпоса
Откройте для себя мир легенд и историй на берегах Даугавы. Путешествие по замкам Даугавы - это погружение в древнюю историю Латвии
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 170 за всё до 5 чел.
Еврейская Рига - семейные истории
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Еврейская Рига - семейные истории
Узнать о еврейская общине Риги, увидеть синагогу, еврейскую школу и гетто
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 120 за всё до 4 чел.
В гости к виноделам Латвии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
В гости к виноделам Латвии: индивидуальная экскурсия
Узнайте, как в Латвии производят уникальное вино из местных ягод и фруктов. Посетите винодельню, насладитесь дегустацией и историей Сигулды
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 110 за всё до 5 чел.
Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Рундальский дворец и Бауский замок: великолепие архитектуры Риги
Погрузитесь в атмосферу галантного века, исследуя средневековый Бауский замок и барочный Рундальский дворец в Риге
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
187 за всё до 3 чел.
Ливонская Швейцария и замок Венден
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Ливонская Швейцария и замок Венден: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Сигулде и Цесису. Посетите замок Венден и насладитесь живописными видами долины реки Гауи. Услуги гида и транспорт включены
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
254 за всё до 6 чел.
Из Риги - в Сигулду и Турайду
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Из Риги - в Сигулду и Турайду
Увидеть «латвийскую Швейцарию» и средневековые замки Ливонии
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
150 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Риге
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Риге
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 11:00
10 июня в 00:00
39 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Люсьена
    1 июня 2024
    Божественная Сигулда в тени креста и меча
    Нам всё очень понравилось и транспорт перемещения, и рассказ, и общение! Всё было очень хорошо организованно и проведенно 👍
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Божественная Сигулда в тени креста и меча
    Лучшая экскурсия на который мы были. Александра рассказывает очень интересно, колоссальное количество исторических фактов. Маршрут приятный, вдоволь можно насладиться каждой локацией. Очень рекомендуем к посещению. Остались максимально приятные впечатления.
  • Е
    Екатерина
    3 мая 2024
    Рига проездом
    Была эпичная прогулка: ночью гулять по Риге
  • A
    Alexey
    9 апреля 2024
    Божественная Сигулда в тени креста и меча
    Прекрасная экскурсия, очень интересная и познавательная. Очень понравилась: живая подача материала, интересные факты из истории и красивые виды на окружающую природу и средневековые замки. Александра очень приятный собеседник и замечательный экскурсовод.
  • A
    Alexey
    6 апреля 2024
    Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
    Прекрасная коммуникация с гидом с самого момента заказа тура. Посетили много интересных локаций и замечательно провели время в приятной беседе. Инга посоветовала нам места для посещения на оставшиеся дни прибывания. Мы с сыном остались очень довольны. Всем рекомендую.
  • Н
    Наталия
    4 апреля 2024
    Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
    Огромная благодарность Инге за чудесную экскурсию по Юрмале🥰🥰 Все же огромную роль в восприятии нового места играет первое впечатление. Здесь звезды сошлись:
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    и погода была прекрасная, и Инга с такой любовью рассказала о городе и показала его, что захотелось вернуться🥰. Что я и сделала в ближайшие дни. Прошлась по уже знакомым местам, заглянула в те, которые посоветовала Инга. Получился еще один замечательный день в Юрмале🥰 Спасибо!! Очень рекомендую эту экскурсию ❤️❤️

    Огромная благодарность Инге за чудесную экскурсию по Юрмале🥰🥰Огромная благодарность Инге за чудесную экскурсию по Юрмале🥰🥰Огромная благодарность Инге за чудесную экскурсию по Юрмале🥰🥰Огромная благодарность Инге за чудесную экскурсию по Юрмале🥰🥰
  • Д
    Дарья
    13 марта 2024
    Рундальский дворец
    Инга прекрасный экскурсовод. Провела нам экскурсию в Рундальском дворце 12.03.24. По дороге во дворец она рассказывала предысторию дворца, это очень сэкономило время в самом дворце где мы слушали истории залов и событий в них происходивших. Очень рекомендую Ингу как экскурсовода.
  • X
    Xenia
    7 января 2024
    Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
    Инга очень эрудированная и отлично знает Юрмалу. По дороге рассказала про Ригу и Латвию. Чувствуется что она любит страну в которой живет. На все вопросы ответила нам и показывала те места которые нас интересовали. Мы проверили замечательно время, спасибо большое.
  • Г
    Григорий
    25 октября 2023
    Рига проездом
    Спасибо большое Игорю за прекрасную экскурсию по Риге! Он - человек влюбленный в Ригу и частичку своей любви и энтузиазма
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    передал и нам! Провел по самым значимым достопримечательностям города. Мы ставим ему самую высокую оценку и советуем всем посетителям Трипстера в Риге воспользоваться его услугами!

  • К
    Кусаинова
    4 сентября 2023
    Юрмала - курорт романтиков
    Отличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. Там много гуляли по побережью,
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    посетили музей под открытым небом, прогулялись по Юрмальскому "Арбату". Услышали много интересных фактов и историй этого курортного местечка. Гид Александра - замечательный рассказчик!!! Желаю много любознательных туристов и занимательных экскурсий!!!

    Отличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. ТамОтличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. ТамОтличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. ТамОтличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. ТамОтличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. ТамОтличная экскурсия. Всё грамотно организовано. Гид заехала за нами в гостиницу. Сразу поехали в Юрмалу. Там

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу
  2. Рига для своих на авто и пешком
  3. Божественная Сигулда в тени креста и меча
  4. Юрмала - курорт романтиков
  5. Рига проездом
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домской Собор
  6. Домская площадь
  7. Турайда
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Памятник Свободы
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "На машине" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 39 до 254. Туристы уже оставили гидам 227 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 13 экскурсий на 2024 год на машине, 227 ⭐ отзывов, цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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