Л Люсьена Божественная Сигулда в тени креста и меча Нам всё очень понравилось и транспорт перемещения, и рассказ, и общение! Всё было очень хорошо организованно и проведенно 👍

А Анна Божественная Сигулда в тени креста и меча Лучшая экскурсия на который мы были. Александра рассказывает очень интересно, колоссальное количество исторических фактов. Маршрут приятный, вдоволь можно насладиться каждой локацией. Очень рекомендуем к посещению. Остались максимально приятные впечатления.

Е Екатерина Рига проездом Была эпичная прогулка: ночью гулять по Риге

A Alexey Божественная Сигулда в тени креста и меча Прекрасная экскурсия, очень интересная и познавательная. Очень понравилась: живая подача материала, интересные факты из истории и красивые виды на окружающую природу и средневековые замки. Александра очень приятный собеседник и замечательный экскурсовод.

A Alexey Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу Прекрасная коммуникация с гидом с самого момента заказа тура. Посетили много интересных локаций и замечательно провели время в приятной беседе. Инга посоветовала нам места для посещения на оставшиеся дни прибывания. Мы с сыном остались очень довольны. Всем рекомендую.

Н Наталия Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу читать дальше и погода была прекрасная, и Инга с такой любовью рассказала о городе и показала его, что захотелось вернуться🥰. Что я и сделала в ближайшие дни. Прошлась по уже знакомым местам, заглянула в те, которые посоветовала Инга. Получился еще один замечательный день в Юрмале🥰 Спасибо!! Очень рекомендую эту экскурсию ❤️❤️ Огромная благодарность Инге за чудесную экскурсию по Юрмале🥰🥰 Все же огромную роль в восприятии нового места играет первое впечатление. Здесь звезды сошлись:

Д Дарья Рундальский дворец Инга прекрасный экскурсовод. Провела нам экскурсию в Рундальском дворце 12.03.24. По дороге во дворец она рассказывала предысторию дворца, это очень сэкономило время в самом дворце где мы слушали истории залов и событий в них происходивших. Очень рекомендую Ингу как экскурсовода.

X Xenia Балтийская Ривьера: автомобильная поездка в Юрмалу Инга очень эрудированная и отлично знает Юрмалу. По дороге рассказала про Ригу и Латвию. Чувствуется что она любит страну в которой живет. На все вопросы ответила нам и показывала те места которые нас интересовали. Мы проверили замечательно время, спасибо большое.

Г Григорий Рига проездом читать дальше передал и нам! Провел по самым значимым достопримечательностям города. Мы ставим ему самую высокую оценку и советуем всем посетителям Трипстера в Риге воспользоваться его услугами! Спасибо большое Игорю за прекрасную экскурсию по Риге! Он - человек влюбленный в Ригу и частичку своей любви и энтузиазма