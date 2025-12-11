Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Риге

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Риге на русском языке, цены от €65, скидки до 9%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Рига как на ладони
Пешая
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рига как на ладони: путешествие по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя её уникальные храмы и замки. Откройте для себя тайны города с высоты птичьего полета
Начало: ваш отель
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€65 за всё до 10 чел.
Секреты Старой Риги
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Секреты Старой Риги: Путешествие по историческим улицам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья на индивидуальной экскурсии по Старой Риге. Узнайте секреты древнего города и его легенды
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
Легенды средневековой Риги
Пешая
2.5 часа
-
9%
230 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды средневековой Риги: путешествие в прошлое
Загадочные улочки, древние легенды и уникальные истории ожидают вас во время прогулки по средневековой Риге
Начало: Ратушная площадь
15 дек в 14:00
16 дек в 09:00
€68€75 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рига как на ладони
  2. Секреты Старой Риги
  3. Легенды средневековой Риги
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Домский собор
  3. Турайда
  4. Старая Рига
  5. Домской Собор
  6. Рундальский дворец
  7. Замок Венден
  8. Видземская Швейцария
  9. Бауский замок
  10. Московский форштадт
Сколько стоит экскурсия по Риге в декабре 2025
Сейчас в Риге в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 68 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 288 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 288 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль