Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Риге на русском языке, цены от €65, скидки до 9%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 50 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Рига как на ладони: путешествие по историческому центру Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя её уникальные храмы и замки. Откройте для себя тайны города с высоты птичьего полета Начало: ваш отель €65 за всё до 10 чел. Пешая 1.5 часа 8 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Секреты Старой Риги: Путешествие по историческим улицам Погрузитесь в атмосферу Средневековья на индивидуальной экскурсии по Старой Риге. Узнайте секреты древнего города и его легенды €65 за всё до 5 чел. Пешая 2.5 часа 9% 230 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Легенды средневековой Риги: путешествие в прошлое Загадочные улочки, древние легенды и уникальные истории ожидают вас во время прогулки по средневековой Риге Начало: Ратушная площадь €68 €75 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Риги

