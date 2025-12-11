Индивидуальная
до 10 чел.
Рига как на ладони: путешествие по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя её уникальные храмы и замки. Откройте для себя тайны города с высоты птичьего полета
Начало: ваш отель
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Секреты Старой Риги: Путешествие по историческим улицам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья на индивидуальной экскурсии по Старой Риге. Узнайте секреты древнего города и его легенды
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
-
9%
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды средневековой Риги: путешествие в прошлое
Загадочные улочки, древние легенды и уникальные истории ожидают вас во время прогулки по средневековой Риге
Начало: Ратушная площадь
15 дек в 14:00
16 дек в 09:00
€68
€75 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Риге в декабре 2025
Сейчас в Риге в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 68 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 288 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 288 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль