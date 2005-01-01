Еще несколько необычных экскурсий в Риге

  1. Экскурсии

Легенды средневековой Риги

Лина
Лина – Гид из Риги
Вы познакомитесь с легендами средневекового города, посетите его потаённые уголки и спуститесь в тёмные и мрачные подземелья, где до сих пор обитают призраки.

Подробнее узнаете, как жили в Риге на протяжении веков, и о её обитателях: алхимиках, рыцарях, масонах и монархах.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • Подземная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €63 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Легенды средневековой Риги
Легенды средневековой Риги
Проникнуться легендами средневекового города, посетить его потаенные уголки, спуститься в его темные и мрачные подземелья, в которых до сих пор обитают призраки, узнать, как жили обитатели Риги на протяжении более чем восьми столетий, узнать о тех, кто творил историю 📖 города - алхимиках, рыцарях, ремесленниках, купцах, масонах, архитекторах, монахах и монарших особах, узнать самые захватывающие и интересные городские легенды - вот, что вас ждет на этой экскурсии 🧭 пожаловать в Старую Ригу, в ее лабиринт узких улочек, овитых мифами и легендами! На нашей экскурсии по средневековому городу вы, кроме легенд и интересных фактов о Риге, познакомитесь с ее многовековой историей. Узнаете, почему Рига это город 🏙️ четырех столиц, как Ригу чуть однажды не переименовали, как петушок стал главным символом нашего города и почему у нас эти птицы венчают шпили городских соборов. Так же найдем ответ и на вопрос - а почему, собственно, город стал называться именно так. Не замочив ног пересечем вброд реку Ригу, спустимся в подземелья тринадцатого века и погуляем по их тоннелям и лабиринтам подземных улиц, познакомимся с их интереснейшей историей. Почему иностранных купцов-холостяков называли черноголовыми, и где зажгла свои огни на рождество первая в истории наряженная елочка. Заглянем и в лабораторию алхимика, найдем его золотые слитки и узнаем компоненты эликсира вечной молодости. Потрем волшебную чашу восемнадцатого века, помечтаем о сокровенном у Фонаря счастья и погладим мордочки Бременских музыкантов, чтобы исполнить свои желания. Узнаем, что янтарь - это не только камень. Интересный рассказ об этом ждет Вас в нашей янтарной комнате. Где в Риге жил городской палач, почему в Риге нет сорок и кто такие Мурис и Кузя. Найдем ответы на все эти вопросы, а также другую полезную информация практического плана + фотографии 📸 на память от меня.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ратушная площадь
Легенды средневековой Риги
Легенды средневековой Риги
Легенды средневековой Риги
Легенды средневековой Риги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лина
Лина
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Риге

Ежедневная прогулка по Риге
15
2 часа
Ежедневная прогулка по Риге
304 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Истории Старой Риги
65
2.5 часа
Истории Старой Риги
165 отзывов
О зарождении города, крестоносцах, войнах и прошлом быте рижан
История, архитектура и легенды Старой Риги
скидка19%
62
50
2 часа
История, архитектура и легенды Старой Риги
144 отзыва
Очароваться узкими улочками и деталями фасадов
Вкусные прогулки по Риге
От 53
2.5 часа
Вкусные прогулки по Риге
143 отзыва
Узнать и распробовать настоящую Ригу на нетуристической прогулке по ее самым аппетитным заведениям
Первое свидание с Ригой
скидка24%
59
45
2 часа
Первое свидание с Ригой
114 отзывов
Открыть все лучшие стороны Риги и полюбить ее по-настоящему
Легенды средневековой Риги
65
2.5 часа
Легенды средневековой Риги
113 отзывов
Проникнуть в тайны площадей, подземелий и секретных уголков Старого города