Еще несколько необычных экскурсий в Риге

Проникнуться легендами средневекового города, посетить его потаенные уголки, спуститься в его темные и мрачные подземелья, в которых до сих пор обитают призраки, узнать, как жили обитатели Риги на протяжении более чем восьми столетий, узнать о тех, кто творил историю 📖 города - алхимиках, рыцарях, ремесленниках, купцах, масонах, архитекторах, монахах и монарших особах, узнать самые захватывающие и интересные городские легенды - вот, что вас ждет на этой экскурсии 🧭 пожаловать в Старую Ригу, в ее лабиринт узких улочек, овитых мифами и легендами! На нашей экскурсии по средневековому городу вы, кроме легенд и интересных фактов о Риге, познакомитесь с ее многовековой историей. Узнаете, почему Рига это город 🏙️ четырех столиц, как Ригу чуть однажды не переименовали, как петушок стал главным символом нашего города и почему у нас эти птицы венчают шпили городских соборов. Так же найдем ответ и на вопрос - а почему, собственно, город стал называться именно так. Не замочив ног пересечем вброд реку Ригу, спустимся в подземелья тринадцатого века и погуляем по их тоннелям и лабиринтам подземных улиц, познакомимся с их интереснейшей историей. Почему иностранных купцов-холостяков называли черноголовыми, и где зажгла свои огни на рождество первая в истории наряженная елочка. Заглянем и в лабораторию алхимика, найдем его золотые слитки и узнаем компоненты эликсира вечной молодости. Потрем волшебную чашу восемнадцатого века, помечтаем о сокровенном у Фонаря счастья и погладим мордочки Бременских музыкантов, чтобы исполнить свои желания. Узнаем, что янтарь - это не только камень. Интересный рассказ об этом ждет Вас в нашей янтарной комнате. Где в Риге жил городской палач, почему в Риге нет сорок и кто такие Мурис и Кузя. Найдем ответы на все эти вопросы, а также другую полезную информация практического плана + фотографии 📸 на память от меня.