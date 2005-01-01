Назад в девонский период

Вы хотите лично раскопать окаменелые остатки рыб, живших около 350 миллионов лет назад (девонский период)? Причём эти раскопки будут происходить в Сигулде (60 км от Риги) — одном из самых живописных мест в Латвии и во всей Прибалтике. Здесь пейзаж красивых 🤩 холмов, покрытых буйной растительностью, глубоких ущелий, родников и пещер напоминает горный. К тому же в Сигулде я смогу показать Вам места, где находились городища племени ливов и развалины замка Ордена Меченосцев (1206 год).

Что вас ждёт на экскурсии

Приезжаем в Сигулду, идём пешком около 30 минут к началу нашей экскурсии 🧭. Гуляем и ищем окаменелости в течение примерно 3 часов. Затем идём на вокзал и возвращаемся в Ригу.

На отмелях мелкой речушки будем искать зубы, чешую, панцири и плавники панцирных и кистеперых рыб девонского периода (360-420 млн. лет тому назад).

Уникальная, в мировом масштабе, возможность изучить и лично пощупать ихтиофауну палеозоя.

Расскажу о девонском периоде в истории 📖 Земли, когда жизнь только начинала выходить из моря 🌊 на сушу.

Попробуете чистую воду из нескольких источников, можно взять с собой бутылки и набрать.

Стоя на месте городища Сатэзеле, расскажу историю его захвата орденом Меченосцев в 1210 году.

Увидите пещеру Петерала, гору Живописцев, Сигулдский замок 🏰, а также ущелье «Ведьмин котёл» !

Организационные детали