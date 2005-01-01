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Раскопай «динозавра» в Сигулде

Александр Ф.
Александр Ф. – Гид из Риги
Экскурсия ⛳ совмещает поиски окаменелостей девонского периода (350 млн.

лет назад, обязательно найдём кусочки панциря, чешуи и зубов ископаемых рыб) с осмотром малоизвестных природных и культурно-исторических достопримечательностей 🏛️ одного из красивых 🤩 мест в Латвии — Сигулды.

Приключение-прогулка по заповедной природе и осмотр городища с замком Ордена меченосцев в одном флаконе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-25 человек

  • €135 за экскурсию

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Раскопай «динозавра» в Сигулде
Раскопай «динозавра» в Сигулде

Что вы увидите

  • Место поиска окаменелостей
  • Город Сигулда
  • Пещера Петерала
  • Ущелье «Ведьмин котёл»
  • Городище Сатэзеле
  • Родники чистой питьевой воды
  • Сигулдский замок
Назад в девонский период
Вы хотите лично раскопать окаменелые остатки рыб, живших около 350 миллионов лет назад (девонский период)? Причём эти раскопки будут происходить в Сигулде (60 км от Риги) — одном из самых живописных мест в Латвии и во всей Прибалтике. Здесь пейзаж красивых 🤩 холмов, покрытых буйной растительностью, глубоких ущелий, родников и пещер напоминает горный. К тому же в Сигулде я смогу показать Вам места, где находились городища племени ливов и развалины замка Ордена Меченосцев (1206 год).
Что вас ждёт на экскурсии
Приезжаем в Сигулду, идём пешком около 30 минут к началу нашей экскурсии 🧭. Гуляем и ищем окаменелости в течение примерно 3 часов. Затем идём на вокзал и возвращаемся в Ригу.
  • На отмелях мелкой речушки будем искать зубы, чешую, панцири и плавники панцирных и кистеперых рыб девонского периода (360-420 млн. лет тому назад).
  • Уникальная, в мировом масштабе, возможность изучить и лично пощупать ихтиофауну палеозоя.
  • Расскажу о девонском периоде в истории 📖 Земли, когда жизнь только начинала выходить из моря 🌊 на сушу.
  • Попробуете чистую воду из нескольких источников, можно взять с собой бутылки и набрать.
  • Стоя на месте городища Сатэзеле, расскажу историю его захвата орденом Меченосцев в 1210 году.
  • Увидите пещеру Петерала, гору Живописцев, Сигулдский замок 🏰, а также ущелье «Ведьмин котёл» !
Организационные детали
  • Экскурсия особенно подходит для родителей с детьми, позволяет каждому почувствовать себя палеонтологом, путешественником в далёкое прошлое планеты Земля.
  • Пеший маршрут около 8 километров, надевайте удобную одежду и обувь по погоде (чтобы не жалко было испачкать).
  • С собой: еда, питьё (поесть можно в кафе в Сигулде), фотоаппарат, коробочку или мешочек, чтобы складывать окаменелости.
  • Из Риги до Сигулды едем на поезде 🚂, можем поехать на Вашей машине (если имеется).
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты на поезд (4, 20 евро/чел)
  • Билеты в Сигулдский замок (2 евро/чел для прохода внутрь, при внешнем осмотре — бесплатно)
  • Питание
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Raiņa, 11 (Памятник Свободы)
Раскопай «динозавра» в Сигулде
Раскопай «динозавра» в Сигулде
Раскопай «динозавра» в Сигулде
Раскопай «динозавра» в Сигулде

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр Ф.
Александр Ф.
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