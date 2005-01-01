Вы хотите лично раскопать окаменелые остатки рыб, живших около 350 миллионов лет назад (девонский период)? Причём эти раскопки будут происходить в Сигулде (60 км от Риги) — одном из самых живописных мест в Латвии и во всей Прибалтике. Здесь пейзаж красивых 🤩 холмов, покрытых буйной растительностью, глубоких ущелий, родников и пещер напоминает горный. К тому же в Сигулде я смогу показать Вам места, где находились городища племени ливов и развалины замка Ордена Меченосцев (1206 год).
Что вас ждёт на экскурсии
Приезжаем в Сигулду, идём пешком около 30 минут к началу нашей экскурсии 🧭. Гуляем и ищем окаменелости в течение примерно 3 часов. Затем идём на вокзал и возвращаемся в Ригу.
На отмелях мелкой речушки будем искать зубы, чешую, панцири и плавники панцирных и кистеперых рыб девонского периода (360-420 млн. лет тому назад).
Уникальная, в мировом масштабе, возможность изучить и лично пощупать ихтиофауну палеозоя.
Расскажу о девонском периоде в истории 📖 Земли, когда жизнь только начинала выходить из моря 🌊 на сушу.
Попробуете чистую воду из нескольких источников, можно взять с собой бутылки и набрать.
Стоя на месте городища Сатэзеле, расскажу историю его захвата орденом Меченосцев в 1210 году.
Увидите пещеру Петерала, гору Живописцев, Сигулдский замок 🏰, а также ущелье «Ведьмин котёл» !
Организационные детали
Экскурсия особенно подходит для родителей с детьми, позволяет каждому почувствовать себя палеонтологом, путешественником в далёкое прошлое планеты Земля.
Пеший маршрут около 8 километров, надевайте удобную одежду и обувь по погоде (чтобы не жалко было испачкать).
С собой: еда, питьё (поесть можно в кафе в Сигулде), фотоаппарат, коробочку или мешочек, чтобы складывать окаменелости.
Из Риги до Сигулды едем на поезде 🚂, можем поехать на Вашей машине (если имеется).
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билеты на поезд (4, 20 евро/чел)
Билеты в Сигулдский замок (2 евро/чел для прохода внутрь, при внешнем осмотре — бесплатно)
Питание
Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Raiņa, 11 (Памятник Свободы)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.