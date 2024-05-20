1 чел.
По популярности
Групповая
1 час
Рига с воды: групповая прогулка
Водная экскурсия по Риге: полюбуйтесь памятником Свободы, Домским собором и Рижским замком. Узнайте историю города, наслаждаясь видами с реки
Начало: У Национальной оперы
Завтра в 13:00
10 июня в 11:00
€10 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Загадки Домского собора: путешествие в сердце Риги
Погрузитесь в удивительный мир Домского собора Риги, где каждый камень хранит истории веков. Вас ждут невероятные открытия и уникальные рассказы
Начало: На Домской площади
Сегодня в 12:30
Завтра в 14:00
€15 за человека
Групповая
1.5 часа
Тайны Домского собора: путешествие в сердце Риги
Погрузитесь в восемь столетий истории Домского собора Риги, где каждый камень хранит тайны прошлого
Начало: У билетной кассы в Домском соборе
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:30
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
€10 за человека
Индивидуальная
2 часа
Сакральные памятники Средневековой Риги: путешествие в историю
Откройте для себя величие и красоту сакральных памятников Старой Риги в уникальной индивидуальной экскурсии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Рига: секреты средневековья в церквях и символах
Погрузитесь в атмосферу средневековой Риги, раскрывая тайные знаки и истории, скрытые в стенах старинных церквей
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
€65 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- GGalina20 мая 2024В следующий раз обратимся точно к Александру, такой он экскурсовод: знающий и очень приятный человек.
- ООксана11 апреля 2024Отличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой Риге. Александр очень хорошо знает историю города, и в подробных деталях старается передать свои знания на экскурсии. Рекомендуем гида для гостей города и местных жителей, которые хотят освежить свои знания о городе.
- ААнна13 января 2024Замечательная прогулка! Большое спасибо Лине!
- ЕЕлена31 октября 2023Очень интересная прогулка, гид и организация на высоте 👍👍👍❤️❤️❤️
- ТТатьяна16 августа 2023Экскурсовод Александр очень грамотно, интересно и доступно для восприятия провел экскурсию.
- NNadezda16 августа 2023Экскурсия "Тайны Домского Собора" впечатлила положительными эмоциями и новыми знаниями. 2 часа пролетели очень быстро! Было бы чудесно также послушать историю и во внутреннем дворе, но на это времени уже не хватило. Спасибо большое за знания!
- ССветлана16 июля 2023Отлично! Спасибо!
- ЕЕвгений25 ноября 2022Александра отличный экскурсавод знающий своё дело не смотря на холодную погоду, сделала нам полную экскурсию по старой Риге. Мы очень благодарны ей, и конечно советуем другим посетить эту экскурсию.
- ММАРИНА2 ноября 2022Очень интересная экскурсия, отличный, профессиональный и доброжелательный гид, получили массу информации и много положительных эмоций от общения с Алексанрой
- ААлександр20 февраля 2020Хотим сказать большое спасибо нашему гиду - Александре за очень интересную экскурсию. Хотим пожелать ей крепкого здоровья и побольше заказов на экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Домской Собор»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Домской Собор" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 10 до 65. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Домской Собор», 86 ⭐ отзывов, цены от €10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август