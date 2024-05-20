G Galina Рига с воды: групповая прогулка В следующий раз обратимся точно к Александру, такой он экскурсовод: знающий и очень приятный человек.

О Оксана Рига с воды: групповая прогулка Отличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой Риге. Александр очень хорошо знает историю города, и в подробных деталях старается передать свои знания на экскурсии. Рекомендуем гида для гостей города и местных жителей, которые хотят освежить свои знания о городе.

А Анна Загадки Домского собора Замечательная прогулка! Большое спасибо Лине!

Е Елена Рига с воды: групповая прогулка Очень интересная прогулка, гид и организация на высоте 👍👍👍❤️❤️❤️

Т Татьяна Тайны Домского собора Экскурсовод Александр очень грамотно, интересно и доступно для восприятия провел экскурсию.

N Nadezda Тайны Домского собора Экскурсия "Тайны Домского Собора" впечатлила положительными эмоциями и новыми знаниями. 2 часа пролетели очень быстро! Было бы чудесно также послушать историю и во внутреннем дворе, но на это времени уже не хватило. Спасибо большое за знания!

С Светлана Тайны Домского собора Отлично! Спасибо!

Е Евгений Рига - цветок средневековья Александра отличный экскурсавод знающий своё дело не смотря на холодную погоду, сделала нам полную экскурсию по старой Риге. Мы очень благодарны ей, и конечно советуем другим посетить эту экскурсию.

М МАРИНА Рига - цветок средневековья Очень интересная экскурсия, отличный, профессиональный и доброжелательный гид, получили массу информации и много положительных эмоций от общения с Алексанрой