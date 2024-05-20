Экскурсии к Домскому Собору

Найдено 5 экскурсий в категории «Домской Собор» в Риге на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рига с воды: групповая прогулка
Групповая
1 час
48 отзывов
Рига с воды: групповая прогулка
Водная экскурсия по Риге: полюбуйтесь памятником Свободы, Домским собором и Рижским замком. Узнайте историю города, наслаждаясь видами с реки
Начало: У Национальной оперы
Завтра в 13:00
10 июня в 11:00
10 за человека
Загадки Домского собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Загадки Домского собора: путешествие в сердце Риги
Погрузитесь в удивительный мир Домского собора Риги, где каждый камень хранит истории веков. Вас ждут невероятные открытия и уникальные рассказы
Начало: На Домской площади
Сегодня в 12:30
Завтра в 14:00
15 за человека
Тайны Домского собора
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
22 отзыва
Тайны Домского собора: путешествие в сердце Риги
Погрузитесь в восемь столетий истории Домского собора Риги, где каждый камень хранит тайны прошлого
Начало: У билетной кассы в Домском соборе
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:30
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
10 за человека
Сакральные памятники Средневековой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Сакральные памятники Средневековой Риги: путешествие в историю
Откройте для себя величие и красоту сакральных памятников Старой Риги в уникальной индивидуальной экскурсии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
65 за всё до 4 чел.
Рига - цветок средневековья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Рига: секреты средневековья в церквях и символах
Погрузитесь в атмосферу средневековой Риги, раскрывая тайные знаки и истории, скрытые в стенах старинных церквей
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
65 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Galina
    20 мая 2024
    Рига с воды: групповая прогулка
    В следующий раз обратимся точно к Александру, такой он экскурсовод: знающий и очень приятный человек.
  • О
    Оксана
    11 апреля 2024
    Рига с воды: групповая прогулка
    Отличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой Риге. Александр очень хорошо знает историю города, и в подробных деталях старается передать свои знания на экскурсии. Рекомендуем гида для гостей города и местных жителей, которые хотят освежить свои знания о городе.
    Отличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой РигеОтличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой РигеОтличная экскурсия с Александром в небольшой компании по старой Риге
  • А
    Анна
    13 января 2024
    Загадки Домского собора
    Замечательная прогулка! Большое спасибо Лине!
  • Е
    Елена
    31 октября 2023
    Рига с воды: групповая прогулка
    Очень интересная прогулка, гид и организация на высоте 👍👍👍❤️❤️❤️
  • Т
    Татьяна
    16 августа 2023
    Тайны Домского собора
    Экскурсовод Александр очень грамотно, интересно и доступно для восприятия провел экскурсию.
  • N
    Nadezda
    16 августа 2023
    Тайны Домского собора
    Экскурсия "Тайны Домского Собора" впечатлила положительными эмоциями и новыми знаниями. 2 часа пролетели очень быстро! Было бы чудесно также послушать историю и во внутреннем дворе, но на это времени уже не хватило. Спасибо большое за знания!
  • С
    Светлана
    16 июля 2023
    Тайны Домского собора
    Отлично! Спасибо!
    Отлично! Спасибо!Отлично! Спасибо!Отлично! Спасибо!Отлично! Спасибо!
  • Е
    Евгений
    25 ноября 2022
    Рига - цветок средневековья
    Александра отличный экскурсавод знающий своё дело не смотря на холодную погоду, сделала нам полную экскурсию по старой Риге. Мы очень благодарны ей, и конечно советуем другим посетить эту экскурсию.
  • М
    МАРИНА
    2 ноября 2022
    Рига - цветок средневековья
    Очень интересная экскурсия, отличный, профессиональный и доброжелательный гид, получили массу информации и много положительных эмоций от общения с Алексанрой
  • А
    Александр
    20 февраля 2020
    Рига - цветок средневековья
    Хотим сказать большое спасибо нашему гиду - Александре за очень интересную экскурсию. Хотим пожелать ей крепкого здоровья и побольше заказов на экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Домской Собор»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Рига с воды: групповая прогулка
  2. Загадки Домского собора
  3. Тайны Домского собора
  4. Сакральные памятники Средневековой Риги
  5. Рига - цветок средневековья
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домской Собор
  6. Домская площадь
  7. Турайда
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Памятник Свободы
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Домской Собор" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 10 до 65. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Домской Собор», 86 ⭐ отзывов, цены от €10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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