1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Рундальский дворец и Бауский замок: великолепие архитектуры Риги
Погрузитесь в атмосферу галантного века, исследуя средневековый Бауский замок и барочный Рундальский дворец в Риге
25 июня в 08:00
26 июня в 08:30
€187 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Рундальский дворец - шедевр творчества Растрелли
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Рундальский дворец
Знакомство с великолепием творения великого Растрелли, историей его создания и связанных с ним судеб
Завтра в 09:00
22 июня в 09:30
€210 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья13 марта 2024Инга прекрасный экскурсовод. Провела нам экскурсию в Рундальском дворце 12.03.24. По дороге во дворец она рассказывала предысторию дворца, это очень сэкономило время в самом дворце где мы слушали истории залов и событий в них происходивших. Очень рекомендую Ингу как экскурсовода.
- ВВладимир5 июля 2023Экскурсии были отличные! Спасибо Александре за прекраснный день! Огромный по объему материал излагался в легкой и доступной форме. Стопроцентная интерактивность. Точность и пунктуальность. Отдельная благодарность водителю. Вся организация на отлично. Рекомендую всем
- ААлександр25 июня 2023Экскурсия нам очень понравилась. Всё было интересно и познавательно. Спасибо гиду Александре за чудесно проведённый день
- ККсения17 июня 2023Экскурсия была хорошо организована, много было сказано о Латвии по дороге: замок, небольшие города. Пожелать даже нечего. Разве что ореставрировать ещё несколько замков. Желаю успехов. Ксения Власова.
- ЕЕлена8 июня 2022Экскурсия отличная! Рекомендую!
- ММария19 декабря 2019Прекрасный дворец, прекрасная экскурсия. Все очень было профессионально и душевно. Благодарю Ингу за создание рождественского Настроения. До новых встреч!
- IIrina14 августа 201829.07.18 и 30.07.18 Я с друзьями(4 человека) была на экскурсиях:1я-Рундальский дворец,2я- в в Видземскую Швейцарию. Сигулда иТурайда. Хочу сказать,что это
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Рундальский дворец»
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Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
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