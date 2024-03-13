Экскурсии в Рундальский дворец

Найдено 3 экскурсии в категории «Рундальский дворец» в Риге на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Рундальский дворец и Бауский замок: великолепие архитектуры Риги
Погрузитесь в атмосферу галантного века, исследуя средневековый Бауский замок и барочный Рундальский дворец в Риге
25 июня в 08:00
26 июня в 08:30
187 за всё до 3 чел.
Рундальский дворец - шедевр творчества Растрелли
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Рундальский дворец - шедевр творчества Растрелли
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
22 июня в 09:00
90 за всё до 10 чел.
Рундальский дворец
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
9 отзывов
Рундальский дворец
Знакомство с великолепием творения великого Растрелли, историей его создания и связанных с ним судеб
Завтра в 09:00
22 июня в 09:30
210 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    13 марта 2024
    Рундальский дворец
    Инга прекрасный экскурсовод. Провела нам экскурсию в Рундальском дворце 12.03.24. По дороге во дворец она рассказывала предысторию дворца, это очень сэкономило время в самом дворце где мы слушали истории залов и событий в них происходивших. Очень рекомендую Ингу как экскурсовода.
  • В
    Владимир
    5 июля 2023
    Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого
    Экскурсии были отличные! Спасибо Александре за прекраснный день! Огромный по объему материал излагался в легкой и доступной форме. Стопроцентная интерактивность. Точность и пунктуальность. Отдельная благодарность водителю. Вся организация на отлично. Рекомендую всем
  • А
    Александр
    25 июня 2023
    Рундальский дворец - шедевр творчества Растрелли
    Экскурсия нам очень понравилась. Всё было интересно и познавательно. Спасибо гиду Александре за чудесно проведённый день
  • К
    Ксения
    17 июня 2023
    Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого
    Экскурсия была хорошо организована, много было сказано о Латвии по дороге: замок, небольшие города. Пожелать даже нечего. Разве что ореставрировать ещё несколько замков. Желаю успехов. Ксения Власова.
    Экскурсия была хорошо организована, много было сказано о Латвии по дороге: замок, небольшие города. Пожелать даже
  • Е
    Елена
    8 июня 2022
    Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого
    Экскурсия отличная! Рекомендую!
  • М
    Мария
    19 декабря 2019
    Рундальский дворец
    Прекрасный дворец, прекрасная экскурсия. Все очень было профессионально и душевно. Благодарю Ингу за создание рождественского Настроения. До новых встреч!
  • I
    Irina
    14 августа 2018
    Рундальский дворец
    29.07.18 и 30.07.18 Я с друзьями(4 человека) была на экскурсиях:1я-Рундальский дворец,2я- в в Видземскую Швейцарию. Сигулда иТурайда. Хочу сказать,что это
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    было наше первое путешествие в Латвию. Мы считаем,что нам повезло,что знакомство с этой красивой и гостеприимной страной началось с экскурсий с экскурсоводом Ингой Барнича. Она забрала нас на своей машине из гостиницы в Риге и, с первой же минуты,по-дороге ко Дворцу, стала рассказывать про Латвию,Ригу и историю тех мест,куда мы направлялись. Рассказ был очень интересный,в простой,доступной форме. Когда мы подъезжали к месту наших экскурсий,мы были информированы о чем и о ком пойдет речь. Инга просто замечательно водит машину!! Не каждый мужчина с ней может посоревноваться. Кроме всего,она просто обаятельный человек с очень положительной энергетикой. Обе экскурсии пролетели для нас "на одном дыхании" не смотря на то,что в те дни стояла очень жаркая погода. Нам не хотелось расставаться с таким прекрасным экскурсоводом. Хотелось слушать и слушать её. Мы ещё раз хотим сказать Инге большое спасибо за экскурсии. Мы очень рекомендуем тем,кто хочет познакомиться с достопримечательностями Риги и Латвии, обращаться к ней. Это было здорово! С уважением, Ирина,Марина,Изяслав и Семён

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Рундальский дворец»

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  3. Старый город
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  5. Турайда
  6. Домская площадь
  7. Домской Собор
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Рундальский дворец
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Рундальский дворец" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 210. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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