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было наше первое путешествие в Латвию. Мы считаем,что нам повезло,что знакомство с этой красивой и гостеприимной страной началось с экскурсий с экскурсоводом Ингой Барнича. Она забрала нас на своей машине из гостиницы в Риге и, с первой же минуты,по-дороге ко Дворцу, стала рассказывать про Латвию,Ригу и историю тех мест,куда мы направлялись. Рассказ был очень интересный,в простой,доступной форме. Когда мы подъезжали к месту наших экскурсий,мы были информированы о чем и о ком пойдет речь. Инга просто замечательно водит машину!! Не каждый мужчина с ней может посоревноваться. Кроме всего,она просто обаятельный человек с очень положительной энергетикой. Обе экскурсии пролетели для нас "на одном дыхании" не смотря на то,что в те дни стояла очень жаркая погода. Нам не хотелось расставаться с таким прекрасным экскурсоводом. Хотелось слушать и слушать её. Мы ещё раз хотим сказать Инге большое спасибо за экскурсии. Мы очень рекомендуем тем,кто хочет познакомиться с достопримечательностями Риги и Латвии, обращаться к ней. Это было здорово! С уважением, Ирина,Марина,Изяслав и Семён