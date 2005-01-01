Оскар С. проводит ещё 5 экскурсий

Белая дюна в Саулкрастах — покрытие песком пещаные горы ⛰️ у того мест, где река Инчупе впадает в море 🌊, образовалась много миллионов лет назад.

Музей Мюнхаузена находится в Дунте 8 км за Саулкрасти. Свои самие прекрасные годы барон Мюнхаузен провёл со своей женой Якобиной в Латвии, в Видземе. На холме возле озера возвышается Бириньский замок 🏰 построенный в 1860 году. Это ромвнтическая, созданное с любовью, место. Дуб девяти ветвей-один из интереснейших туристических обьектов, возраст которого 450 лет. Согласно старинному поверию, при прикосновению к этому огромному дубу, люди впитывают небесную энергию, запряжаются мощью, здоровьем и силой. Подземние озёра Вейини разположены в пещере, высота которой над поверхностью достигает 4 метров и являются единственными в Прибалтике. В стенах Замка Страупе находится последняя действующая церковь ⛪ в европе, которая функционирует в бывшем историческом замке.