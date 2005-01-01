Оскар С. проводит ещё 5 экскурсий

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Саулкрасти — это тоже берег моря.

Оскар С.
Оскар С. – Гид из Риги
Саулкрасти — это тоже берег моря.
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Саулкрасти — это тоже берег моря.
Саулкрасти — это тоже берег моря.
Белая дюна в Саулкрастах — покрытие песком пещаные горы ⛰️ у того мест, где река Инчупе впадает в море 🌊, образовалась много миллионов лет назад.
Музей Мюнхаузена находится в Дунте 8 км за Саулкрасти. Свои самие прекрасные годы барон Мюнхаузен провёл со своей женой Якобиной в Латвии, в Видземе. На холме возле озера возвышается Бириньский замок 🏰 построенный в 1860 году. Это ромвнтическая, созданное с любовью, место. Дуб девяти ветвей-один из интереснейших туристических обьектов, возраст которого 450 лет. Согласно старинному поверию, при прикосновению к этому огромному дубу, люди впитывают небесную энергию, запряжаются мощью, здоровьем и силой. Подземние озёра Вейини разположены в пещере, высота которой над поверхностью достигает 4 метров и являются единственными в Прибалтике. В стенах Замка Страупе находится последняя действующая церковь ⛪ в европе, которая функционирует в бывшем историческом замке.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • 1)Транспорт передвижения, затраты на горючее. Если в группе 1 - 4 ч., гид и водитель в одном лице. Если боллее, арендуется м-автобус с водителем.
  • 2) Входные билеты.
Начало
🚩 По договорённости заранее
Место завершения
🏁 По договоренности заранее
Саулкрасти — это тоже берег моря.
Саулкрасти — это тоже берег моря.
Саулкрасти — это тоже берег моря.
Саулкрасти — это тоже берег моря.

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Оскар С.
Оскар С.
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