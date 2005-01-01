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Сигулда и Цесис - Поездка в замки Ливонского Ордена

Александр Ф.
Александр Ф. – Гид из Риги
Сигулда и Цесис - Поездка в замки Ливонского Ордена
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Сигулда и Цесис - Поездка в замки Ливонского Ордена
Сигулда и Цесис - Поездка в замки Ливонского Ордена

Что вы увидите

  • замки в Сигулде, Турайде, Цесисе
  • Музеи в Турайде и Цесисе
  • пещера (грот) в Сигулде
  • Старый город Цесиса
Выезжаем из Риги на машине и отправляемся в Национальный парк 🌳 реки Гауя, чтобы почувствовать себя рыцарем Ливонского Ордена. Мы увидим замок 🏰 в Сигулде, пещеру Гутманя, взберемся на донжон (главную башню) замка в Турайде, восхитимся великолепной панорамой и осмотрим музей 🖼 замка.
Затем поедем в Цесис осмотреть Средневековый город 🏙️ и замок магистра Ливонского Ордена и музей замка. Есть возможность пострелять из лука, попробывать Средневековую кухню 🥧, пострелять из лука и поразвлечься Средневековыми играми (например, походить на ходулях)
Что входит
  • шофер с машиной
  • услуги гида
Что не входит
  • билеты в замки и музеи (в том числе туристы платят и за гида)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Сигулда и Цесис - Поездка в замки Ливонского Ордена
Сигулда и Цесис - Поездка в замки Ливонского Ордена
Сигулда и Цесис - Поездка в замки Ливонского Ордена
Сигулда и Цесис - Поездка в замки Ливонского Ордена

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр Ф.
Александр Ф.
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