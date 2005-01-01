Выезжаем из Риги на машине и отправляемся в Национальный парк 🌳 реки Гауя, чтобы почувствовать себя рыцарем Ливонского Ордена. Мы увидим замок 🏰 в Сигулде, пещеру Гутманя, взберемся на донжон (главную башню) замка в Турайде, восхитимся великолепной панорамой и осмотрим музей 🖼 замка.
Затем поедем в Цесис осмотреть Средневековый город 🏙️ и замок магистра Ливонского Ордена и музей замка. Есть возможность пострелять из лука, попробывать Средневековую кухню 🥧, пострелять из лука и поразвлечься Средневековыми играми (например, походить на ходулях)
Что входит
шофер с машиной
услуги гида
Что не входит
билеты в замки и музеи (в том числе туристы платят и за гида)
Начало и место завершения
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.