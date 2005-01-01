Выезжаем из Риги на машине и отправляемся в Национальный парк 🌳 реки Гауя, чтобы почувствовать себя рыцарем Ливонского Ордена. Мы увидим замок 🏰 в Сигулде, пещеру Гутманя, взберемся на донжон (главную башню) замка в Турайде, восхитимся великолепной панорамой и осмотрим музей 🖼 замка.

Затем поедем в Цесис осмотреть Средневековый город 🏙️ и замок магистра Ливонского Ордена и музей замка. Есть возможность пострелять из лука, попробывать Средневековую кухню 🥧, пострелять из лука и поразвлечься Средневековыми играми (например, походить на ходулях)