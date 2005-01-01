Валмиера — город 🏙️ Ливонского ордена 12 — 17 вв. В старом центре, на территории замка, находится Валмиерский Краеведческий музей 🖼. Комплекс зданий музея состоит из восьми построек, находящихся на территории развалин замка Ордена, которые строились и реконструировались в 18 — 21 вв.

Валмиерская церковь ⛪ Святого Симаниса на крутом берегу Гауи была построен в 13 веке. Довольно надежны сведения, что это началось в 1283 году.

Знаменитая спортивная трасса ВМХ считается одной из лучших трасс в Европе. Двукратный Олимпийский чемпион именно из Валмиеры, в музее мы о нём и этом виде спорта много чего увидим и услышим.

Зилайскалнс (синяя гора) — старая культавая место, самое высокая точка в северной Видземе 127 м. в. у. м. ). По словам ученых на горе скрещиваются 4 огненные жилы, где люди создали 14 энергетических и 2 огненных круга. На вершине горы ⛰️ отмечено место мощи, в котором отмечено самое сильное течение энергии. У входа установлен старинный жертвенный камень, который когда-то столкнули с горы…