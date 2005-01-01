  1. Экскурсии

Валмиера — город Ливонского ордена.

Оскар С.
Оскар С. – Гид из Риги
Экскурсионная программа в Валмиеру познакомит нас со средневековой эпохой в Европе.

Мы увидим: замок 🏰, церковь ⛪ Святого Симаниса и Зилайскалнс.

Я расскажу о том, как появился этот город 🏙️, какие здесь царили нравы и проходили события.

Также покажу современную жизнь.

Будет время погулять по старым улицам, сделать фотографии 📸 и пройтись по магазинам.
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Валмиера — город Ливонского ордена.
Валмиера — город Ливонского ордена.

Что вы увидите

  • Ливонский замок
  • краеведческий музей
  • церковь Святого Симаниса
  • спортивная трасса ВМХ
  • Зилайскалнс
Валмиера — город 🏙️ Ливонского ордена 12 — 17 вв. В старом центре, на территории замка, находится Валмиерский Краеведческий музей 🖼. Комплекс зданий музея состоит из восьми построек, находящихся на территории развалин замка Ордена, которые строились и реконструировались в 18 — 21 вв.
Валмиерская церковь ⛪ Святого Симаниса на крутом берегу Гауи была построен в 13 веке. Довольно надежны сведения, что это началось в 1283 году.
Знаменитая спортивная трасса ВМХ считается одной из лучших трасс в Европе. Двукратный Олимпийский чемпион именно из Валмиеры, в музее мы о нём и этом виде спорта много чего увидим и услышим.
Зилайскалнс (синяя гора) — старая культавая место, самое высокая точка в северной Видземе 127 м. в. у. м. ). По словам ученых на горе скрещиваются 4 огненные жилы, где люди создали 14 энергетических и 2 огненных круга. На вершине горы ⛰️ отмечено место мощи, в котором отмечено самое сильное течение энергии. У входа установлен старинный жертвенный камень, который когда-то столкнули с горы…
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт передвижения, затраты на горючее. Если в группе 1 — 4 ч., гид и водитель в одном лице. Если более, арендуется микроавтобус с водителем.
  • Входные билеты.
Начало и место завершения
🚩 Riga
Валмиера — город Ливонского ордена.
Валмиера — город Ливонского ордена.
Валмиера — город Ливонского ордена.
Валмиера — город Ливонского ордена.
Валмиера — город Ливонского ордена.
Валмиера — город Ливонского ордена.
Валмиера — город Ливонского ордена.
Валмиера — город Ливонского ордена.
Валмиера — город Ливонского ордена.

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Оскар С.
Оскар С.
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