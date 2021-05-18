Полезная информация о Риге
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Рига
Популярные экскурсии в Риге
4.6
19 отзывов
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10
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100
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Городок Лиелварде в 60 км от Риги занимает особое место в истории и культуре Латвии. Лиелварде — родина Лиелвардского пояса, в орнаментах которого заш...
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9 отзывов
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Город Рига славится не только свой средневековой архитектурой. Здесь веками соблюдаются кулинарные традиции, с которыми вы сможете познакомиться на на...
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7 отзывов
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Вечерняя экскурсия по Риге – возможность почувствовать всю красоту города. При свете фонарей улицы и памятники приобретают очарование, которое застави...
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11 отзывов
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