Полезная информация о Риге

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Местное время в Риге
22:4252
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇻 Латвия
Название городаРига
По-английскиRiga
Это столицаРига является столицей Латвии
Население города742 572 чел.
АэропортРига RIX
Часовой поясEurope/Riga
Средняя высота6 м. от уровня моря

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Рига

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