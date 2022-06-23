Что вас ждет

Увлекательная и необычная экскурсия на кораблике вокруг Старого города по городскому каналу и Даугаве: новый взгляд на Старый Город. Во время экскурсии мы пройдем подо всеми мостиками городского канала и тремя мостами Даугавы и увидим, как красива Рига со стороны воды.

Узнаете историю создания городских укреплений: стен, валов, бастионов и городского рва, мостов, у каждого из которых- своя история и свое название, увидим крупнейший в мире Центральный рынок Риги, включенный в список мирового наследия ЮНЕСКО, также как и Старый Город.

У нас на пути будут три порта, Рижский замок рыцарей Ливонского ордена, овитый легендами, живописную панораму Старого города со шпилями соборов XIII века со стороны Даугавы, посчитаем всех золотых петушков, увидим новую Ригу с ее небоскребами на левом берегу Даугавы, Замок Света, памятники советского периода и, возможно, увидим обитателей городского канала!

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: