Новый взгляд на Старую Ригу: речная прогулка

Увлекательная и необычная экскурсия: новый взгляд на Старый Город

Увлекательная и необычная экскурсия: новый взгляд на Старый Город.

Во время экскурсии мы пройдем подо всеми мостиками городского канала и 3-мя мостами Даугавы и увидим, как красива Рига со стороны воды.
Новый взгляд на Старую Ригу: речная прогулка
Новый взгляд на Старую Ригу: речная прогулка
Новый взгляд на Старую Ригу: речная прогулка
Новый взгляд на Старую Ригу: речная прогулка
Новый взгляд на Старую Ригу: речная прогулка
Новый взгляд на Старую Ригу: речная прогулка

Что вас ожидает 🤩

  • Старый город
  • Даугава
  • Мостики городского канала
  • Три моста Даугавы
  • Центральный рынок Риги
  • Три порта
  • Рижский замок рыцарей Ливонского ордена
  • Небоскребы новой Риги
  • Замок Света
  • Памятники советского периода
  • Обитатели городского канала

Описание

Что вас ждет

Увлекательная и необычная экскурсия на кораблике вокруг Старого города по городскому каналу и Даугаве: новый взгляд на Старый Город. Во время экскурсии мы пройдем подо всеми мостиками городского канала и тремя мостами Даугавы и увидим, как красива Рига со стороны воды.
Узнаете историю создания городских укреплений: стен, валов, бастионов и городского рва, мостов, у каждого из которых- своя история и свое название, увидим крупнейший в мире Центральный рынок Риги, включенный в список мирового наследия ЮНЕСКО, также как и Старый Город.
У нас на пути будут три порта, Рижский замок рыцарей Ливонского ордена, овитый легендами, живописную панораму Старого города со шпилями соборов XIII века со стороны Даугавы, посчитаем всех золотых петушков, увидим новую Ригу с ее небоскребами на левом берегу Даугавы, Замок Света, памятники советского периода и, возможно, увидим обитателей городского канала!

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • стоимость билета на кораблик – 15 евро/чел. (для детей 7 — 12 лет билет стоит 8 евро, для детей до 6 лет билет на кораблик бесплатен),
  • в стоимость экскурсии не включена цена проезда на кораблике.

каждый день с 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Стоимость билета на кораблик – 15 евро/чел. (для детей 7 — 12 лет билет стоит 8 евро, для детей до 6 лет билет на кораблик бесплатен)
  • В стоимость экскурсии не включена цена проезда на кораблике
Место начала и завершения?
Ратушная площадь в Риге у здания Ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день с 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Экскурсия может отмениться из-за изменения погодных и навигационных условий, о чем участники экскурсии будут извещены заранее.
  • Экскурсия начинается, если на нее записались по крайней мере 2 участника
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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