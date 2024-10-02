Путешествие в Сигулду и Цесис - это шанс увидеть два удивительных города Видземе за один день.



Тур включает посещение средневекового замка в Турайде, легендарной могилы Турайдской Розы и парка народных песен. В Цесисе вы исследуете старинный замок, который был центром Ливонского ордена. Экскурсия предлагает погружение в историю и культуру Латвии, обеспечивая незабываемые впечатления. Услуги гида включены в стоимость

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время природа расцветает, а исторические места открыты для посещения. В апреле и октябре также можно насладиться менее загруженными маршрутами и спокойной атмосферой. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и ограничения в доступе к некоторым объектам.

Сейчас август — это идеальное время.