Путешествие в Сигулду и Цесис - это шанс увидеть два удивительных города Видземе за один день.
Тур включает посещение средневекового замка в Турайде, легендарной могилы Турайдской Розы и парка народных песен. В Цесисе вы исследуете старинный замок, который был центром Ливонского ордена. Экскурсия предлагает погружение в историю и культуру Латвии, обеспечивая незабываемые впечатления. Услуги гида включены в стоимость
Тур включает посещение средневекового замка в Турайде, легендарной могилы Турайдской Розы и парка народных песен. В Цесисе вы исследуете старинный замок, который был центром Ливонского ордена. Экскурсия предлагает погружение в историю и культуру Латвии, обеспечивая незабываемые впечатления. Услуги гида включены в стоимость
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Средневековые замки
- 🌳 Природные красоты
- 📜 Легенды и история
- 🗺️ Уникальный маршрут
- 🎨 Культурное наследие
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время природа расцветает, а исторические места открыты для посещения. В апреле и октябре также можно насладиться менее загруженными маршрутами и спокойной атмосферой. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и ограничения в доступе к некоторым объектам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Средневековый замок в Турайде
- Могила Турайдской Розы
- Парк народных песен
- Цесисский замок
Описание экскурсии
Что вас ждет Если вы приехали в Ригу и хотите увидеть как можно больше — используйте уникальную возможность — посетите Сигулду и Цесис в один день. Эти два города — жемчужины Видземе, которые находятся на территории национального парка Гауйя. Во время экскурсии вы увидите средневековый замок в Турайде, побываете на могиле Турайдской Розы, овеянной легендой, которую народный поэт Латвии Янис Райнис взял в основу своей пьесы «Любовь сильнее смерти», побываете в парке народных песен, увидите Гору дайн и Сад песен, где размещены 26 скульптур, созданных скульптором Индулисом Ранкой. Побываете в пещере Гутмана, узнаете почему она так называется и снова услышите легенды. Увидите руины рыцарского замка в Сигулде и Новый Сигулдский замок — резиденцию князей Кропоткиных, а затем отправимся в город Цесис, который находится в 40 км. от Сигулды. Цесис — один из старейших и красивейших городов Латвии, который отметил свое 800-летие. Цесисский замок известный с 1208 года служил одним из главных центров Ливонского ордена и резиденции его магистров и является самым известным средневековым памятником архитектуры Латвии. Прикоснемся к истории, пройдем по винтовой лестнице держа в руке фонарь со свечой внутри, а вместо перил будем держаться за канат. Осмотрим уникальный интерьер — жилое помещение магистра с сетчатыми сводами и потолком, который покрывала синяя глазурь с золотыми звездами символизируя «Божий Рай». Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
транспорт, • билеты в музеи, • плата за стоянку, • обед.
ежедневно в светлое время суток
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Турайдский замок
- Могилу Турайдской Розы
- Гору дайн
- Пещеру Гутмана
- Сигулдский средневековый замок
- Новый Сигулдский замок
- Цесисский средневековый замок
- Парки города
- Церковь Святого Яна
- Спасо-Преображенскую церковь
- Памятник Победы
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт,
- Билеты в музеи,
- Плата за стоянку,
- Обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Завершение: По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
Прекрасная экскурсия. Замечательный замок в Турейде, дворец в Сигулде и замок в Цейсисе. Александра - прекрасно подготовленный гид. Экскурсия была прекрасно организована.
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Л
Прекрасная экскурсия. Замечательный замок в Турейде, дворец в Сигулде и замок в Цейсисе. Александра - прекрасно подготовленный гид. Экскурсия была прекрасно организована.
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