Что вас ждет

Если вы приехали в Ригу и хотите увидеть как можно больше — используйте уникальную возможность — посетите Сигулду и Цесис в один день. Эти два города — жемчужины Видземе, которые находятся на территории национального парка Гауйя.

Во время экскурсии вы увидите средневековый замок в Турайде, побываете на могиле Турайдской Розы, овеянной легендой, которую народный поэт Латвии Янис Райнис взял в основу своей пьесы «Любовь сильнее смерти», побываете в парке народных песен, увидите Гору дайн и Сад песен, где размещены 26 скульптур, созданных скульптором Индулисом Ранкой.

Побываете в пещере Гутмана, узнаете почему она так называется и снова услышите легенды.

Увидите руины рыцарского замка в Сигулде и Новый Сигулдский замок — резиденцию князей Кропоткиных, а затем отправимся в город Цесис, который находится в 40 км от Сигулды.

Цесис — один из старейших и красивейших городов Латвии, который отметил свое 800-летие. Цесисский замок известный с 1208 года служил одним из главных центров Ливонского ордена и резиденции его магистров и является самым известным средневековым памятником архитектуры Латвии.

Прикоснемся к истории, пройдем по винтовой лестнице держа в руке фонарь со свечой внутри, а вместо перил будем держаться за канат. Осмотрим уникальный интерьер — жилое помещение магистра с сетчатыми сводами и потолком, который покрывала синяя глазурь с золотыми звездами символизируя «Божий Рай».

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: