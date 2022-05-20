Две жемчужины Видземе: путешествие в Сигулду и Цесис

Если вы приехали в Ригу и хотите увидеть как можно больше - используйте уникальную возможность - посетите Сигулду

Если вы приехали в Ригу и хотите увидеть как можно больше — используйте уникальную возможность — посетите Сигулду и Цесис в один день.

Эти два города — жемчужины Видземе, которые находятся на территории национального парка Гауйя.
Две жемчужины Видземе: путешествие в Сигулду и Цесис
Две жемчужины Видземе: путешествие в Сигулду и Цесис
Две жемчужины Видземе: путешествие в Сигулду и Цесис
Две жемчужины Видземе: путешествие в Сигулду и Цесис
Две жемчужины Видземе: путешествие в Сигулду и Цесис
Две жемчужины Видземе: путешествие в Сигулду и Цесис
Две жемчужины Видземе: путешествие в Сигулду и Цесис

Что вас ожидает 🤩

  • Турайдский замок
  • Могилу Турайдской Розы
  • Гору дайн
  • Пещеру Гутмана
  • Сигулдский средневековый замок
  • Новый Сигулдский замок
  • Цесисский средневековый замок
  • Парки города
  • Церковь Святого Яна
  • Спасо-Преображенскую церковь
  • Памятник Победы

Что вас ждет

Если вы приехали в Ригу и хотите увидеть как можно больше — используйте уникальную возможность — посетите Сигулду и Цесис в один день. Эти два города — жемчужины Видземе, которые находятся на территории национального парка Гауйя.
Во время экскурсии вы увидите средневековый замок в Турайде, побываете на могиле Турайдской Розы, овеянной легендой, которую народный поэт Латвии Янис Райнис взял в основу своей пьесы «Любовь сильнее смерти», побываете в парке народных песен, увидите Гору дайн и Сад песен, где размещены 26 скульптур, созданных скульптором Индулисом Ранкой.
Побываете в пещере Гутмана, узнаете почему она так называется и снова услышите легенды.
Увидите руины рыцарского замка в Сигулде и Новый Сигулдский замок — резиденцию князей Кропоткиных, а затем отправимся в город Цесис, который находится в 40 км от Сигулды.
Цесис — один из старейших и красивейших городов Латвии, который отметил свое 800-летие. Цесисский замок известный с 1208 года служил одним из главных центров Ливонского ордена и резиденции его магистров и является самым известным средневековым памятником архитектуры Латвии.
Прикоснемся к истории, пройдем по винтовой лестнице держа в руке фонарь со свечой внутри, а вместо перил будем держаться за канат. Осмотрим уникальный интерьер — жилое помещение магистра с сетчатыми сводами и потолком, который покрывала синяя глазурь с золотыми звездами символизируя «Божий Рай».

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • транспорт,
  • билеты в музеи,
  • плата за стоянку,
  • обед.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
  • Билеты в музеи
  • Плата за стоянку
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: по предварительной договоренности с туристом
Завершение: по желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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