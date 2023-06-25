Рундальский дворец в Латвии - это уникальный памятник искусства барокко и рококо, созданный Франческо Бартоломео Растрелли. Здесь сохранились аутентичные архитектурные элементы и роскошные интерьеры.
Росписи выполнены итальянскими мастерами Франческо Мартини и
Росписи выполнены итальянскими мастерами Франческо Мартини и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная архитектура барокко
- 🌹 Розарий с редкими сортами роз
- 🎨 Итальянские росписи интерьеров
- 🏰 Единственная резиденция XVIII века в Балтии
- 🌿 Французский сад в стиле барокко
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Рундальского дворца - с мая по сентябрь, когда сад и розарий находятся в полном цветении. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок. В апреле и октябре также можно насладиться красотой дворца, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы дворец открыт для посещения, однако садовые прогулки могут быть ограничены из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Рундальский дворец
- Французский сад
- Розарий
Описание экскурсии
Что вас ждет Рундальский дворец с парком— выдающийся памятник искусства барокко и рококо в Латвии. Это творение Франческо Бартоломео Растрелли — единственная из резиденций государей XVIII века в Балтии. Дворец сохранил свою первозданность, аутентичность архитектуры и роскошные отделки интерьеров. Роспись плафонов и роспись стен выполнена двумя итальянскими живописцами — Франческо Мартини и Карло Цукки, а декор потолка и стен из стюка — бригадой берлинского скульптора Иоганна Михаэля Граффа. Здесь же доступен для осмотра единственный в Латвии «французский сад» в стиле барокко, сохранивший свою первоначальную планировку без существенных изменений вплоть до начала восстановительных работ в 1975 году. В 2005-2010 годах на площади 1 га разбит розарий на 12 000 саженцев, включающий около 2500 исторических и современных сортов роз. В коллекции имеются китайские розы, персидские розы, латвийский шиповник. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
транспорт, • обед, • билеты в музей и парк.
ежедневно в светлое время суток
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Экспозиция и интерьеры Рундальского дворцового ансамбля
- «французский сад» в стиле барокко
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт,
- Обед,
- Билеты в музей и парк.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Завершение: По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия нам очень понравилась.
Всё было интересно и познавательно.
Спасибо гиду Александре за чудесно проведённый день
Всё было интересно и познавательно.
Спасибо гиду Александре за чудесно проведённый день
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