Рундальский дворец в Латвии - это уникальный памятник искусства барокко и рококо, созданный Франческо Бартоломео Растрелли. Здесь сохранились аутентичные архитектурные элементы и роскошные интерьеры.Росписи выполнены итальянскими мастерами Франческо Мартини и

Карло Цукки, а декор из стюка - Иоганном Михаэлем Граффом. Особое внимание привлекает французский сад, сохранивший первоначальную планировку. В розарии представлено около 2500 сортов роз, включая редкие китайские и персидские виды

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Рундальского дворца - с мая по сентябрь, когда сад и розарий находятся в полном цветении. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок. В апреле и октябре также можно насладиться красотой дворца, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы дворец открыт для посещения, однако садовые прогулки могут быть ограничены из-за погодных условий.

Сейчас август — это идеальное время.