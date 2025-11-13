Индивидуальная
до 2 чел.
Трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия по Старому Вильнюсу
Встреча в аэропорту Вильнюса, трансфер и увлекательная экскурсия по Старому городу. Узнайте историю и получите полезные советы от местного жителя
Начало: В аэропорту Вильнюса
Завтра в 19:00
15 ноя в 08:00
€139 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Знакомство с Вильнюсом: история, культура и знаковые места
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вильнюса, узнайте его историю и культуру во время индивидуальной экскурсии
Начало: На Кафедральной площади
29 ноя в 12:00
30 ноя в 10:00
от €25 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительные истории Старого города Вильнюса: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Вильнюса, где каждый уголок хранит свою уникальную историю. Откройте для себя город, где мифы оживают
Начало: Экскурсия начинается от отеля, где остановились ту...
15 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
€80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вильнюс, Тракай, Каунас: путешествие по историческим столицам Литвы
Познайте душу Литвы через истории и архитектуру Вильнюса, Тракая и Каунаса в одной увлекательной экскурсии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€390 за всё до 4 чел.
