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Добро пожаловать в Вильнюс - ежедневная групповая экскурсия

4.7
17 отзывов
Людмила Ш.
Людмила Ш. – Гид из Вильнюса
Вас ждет пешеходная прогулка 👣 по must-see достопримечательностям Вильнюса с местным гидом.

Вы можете самостоятельно выбрать маршрут в зависимости от того, что вам больше интересно: история 📖 или искусство.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €15 за человека

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Добро пожаловать в Вильнюс - ежедневная групповая экскурсия
Добро пожаловать в Вильнюс - ежедневная групповая экскурсия

Что вы увидите

  • Красный маршрут
  • Нижний замок.
  • Проспект Гедиминаса.
  • Кафедральный собор.
  • Памятник князю Гедиминасу.
  • Замковая гора.
  • Дворец Правителей.
  • Президентура.
  • Университетские дворики. Библиотека Виленского университета.
  • Еврейский квартал «Северный Иерусалим».
  • Треугольная площадь Стиклю.
  • Кафе «Дамское счастье».
  • Ратушная площадь.
  • Немецкая улица.
  • Памятник Айболиту.
  • Ярмарка «Kaziuko muge».
  • Филармония.
  • Базилианские ворота.
  • Свято-Духов православный монастырь.
  • Святые Ворота (Острая Брама).
  • Синий маршрут
  • Необычные тротуарные плитки.
  • Памятник великому князю Гедиминасу.
  • Замковые ворота.
  • Замковая улица.
  • Галерея янтаря.
  • Профессорский дворик.
  • Университетский ансамбль.
  • Литературный проект.
  • Пятницкая церковь.
  • Православный кафедральный собор.
  • Республика Ужупис. Русалка у Виленки.
  • Город ангелов.
  • Праздник Республики Заречье.
  • Конституция Республики Заречья.
  • Памятник Адаму Мицкевичу.
  • Бернардинский монастырь
  • Костёл Святой Анны.
  • Бернардинская улочка.
Вы прогуляетесь 👣 по улочкам самого крупного Старого города в Восточной Европе и увидите самый настоящий музей 🖼 под открытым небом.
У нас два маршрута – красный и синий, которые всегда чередуются через день. Оба маршрута берут начало на главной площади Вильнюса – Кафедральной.
На синем маршруте мы пройдёмся по Замковой улице, посмотрим арт-квартал Республику Ужупис, Бернардинский монастырь, Костёл Святой Анны и другие интересные места и достопримечательности 🏛️ города. На синем маршруте Вы познакомитесь с творческой стороной Вильнюса, с многочисленными уличными арт-объектами, галереями и мастерскими.
Красный маршрут ведет от Кафедральной площади до Святых Остробрамских ворот, на нем мы увидим Кафедральный собор, еврейский квартал, Ратушную площадь, базилианские ворота и многое другое. Календарь с графиком маршрутов вы увидите в форме заявки при бронировании экскурсии 🧭. Этот маршрут - исторический, мы раскроем множество секретов из прошлого.
Для вашего удобства мы также сделали карту Вильнюса с обозначением маршрутов. .
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Gedimino g. 1
Место завершения
🏁 По договоренности
Добро пожаловать в Вильнюс - ежедневная групповая экскурсия
Добро пожаловать в Вильнюс - ежедневная групповая экскурсия
Добро пожаловать в Вильнюс - ежедневная групповая экскурсия
Добро пожаловать в Вильнюс - ежедневная групповая экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Людмила Ш.
Людмила Ш.
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17 отзывов оставили туристы

Людмила Ш. проводит ещё 2 экскурсии

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