Вы прогуляетесь 👣 по улочкам самого крупного Старого города в Восточной Европе и увидите самый настоящий музей 🖼 под открытым небом.

У нас два маршрута – красный и синий, которые всегда чередуются через день. Оба маршрута берут начало на главной площади Вильнюса – Кафедральной.

На синем маршруте мы пройдёмся по Замковой улице, посмотрим арт-квартал Республику Ужупис, Бернардинский монастырь, Костёл Святой Анны и другие интересные места и достопримечательности 🏛️ города. На синем маршруте Вы познакомитесь с творческой стороной Вильнюса, с многочисленными уличными арт-объектами, галереями и мастерскими.

Красный маршрут ведет от Кафедральной площади до Святых Остробрамских ворот, на нем мы увидим Кафедральный собор, еврейский квартал, Ратушную площадь, базилианские ворота и многое другое. Календарь с графиком маршрутов вы увидите в форме заявки при бронировании экскурсии 🧭. Этот маршрут - исторический, мы раскроем множество секретов из прошлого.

Для вашего удобства мы также сделали карту Вильнюса с обозначением маршрутов. .