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Обзорная экскурсия по Вильнюсу

Ирина Д.
Ирина Д. – Гид из Вильнюса
На слиянии рек Нерис и Вильни расположена столица ⭐️ Литвы - один из самых посещаемых городов Восточной Европы.

В течение 3 часов Вы осмотрите основные исторические объекты и узнаете много нового и интересного о многонациональной культуре нашей страны.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €50 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Вильнюсу
Обзорная экскурсия по Вильнюсу

Что вы увидите

  • Кафедральный собор
  • Храм Св. Анны
  • Вильнюсский университет
  • Дворец Президента
  • Городскую Ратушу
  • Фрагменты крепостной стены.
  • Республику Заречье
  • Ворота Зари
На слиянии рек Нерис и Вильни расположена столица ⭐️ Литвы - один из самых посещаемых городов Восточной Европы. Вильнюсский Старый город 🏙️, считающийся шедевром барокко, в 1994 году был внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Наша пешеходная экскурсия ⛳ начинается от Кафедральной площади, самого значимого места в Вильнюсе. Перед Вашим взором откроется потрясающая панорама города - гора Гедеминаса, откуда город берет свое начало.
Во время экскурсии 🧭 мы посетим Кафедральный собор, жемчужину готической архитектуры храм Св. Анны, Вильнюсский университет - старейший в Восточной Европе, дворец Президента, городскую Ратушу, фрагменты крепостной стены.
Кроме этого, ознакомимся с древнейшими храмами. Посетим республику Заречье, а также ворота Зари с чудотворной иконой Девы Марии.
В течение 3 часов Вы осмотрите основные исторические объекты и узнаете много нового и интересного о многонациональной культуре нашей страны.

Место окончания экскурсии:

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    До встречи в Литве!
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    Обзорная экскурсия по Вильнюсу
    Обзорная экскурсия по Вильнюсу
    Обзорная экскурсия по Вильнюсу
    Обзорная экскурсия по Вильнюсу
    Обзорная экскурсия по Вильнюсу
    Обзорная экскурсия по Вильнюсу
    Обзорная экскурсия по Вильнюсу

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Ирина Д.
    Ирина Д.
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