На слиянии рек Нерис и Вильни расположена столица ⭐️ Литвы - один из самых посещаемых городов Восточной Европы. Вильнюсский Старый город 🏙️, считающийся шедевром барокко, в 1994 году был внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Наша пешеходная экскурсия ⛳ начинается от Кафедральной площади, самого значимого места в Вильнюсе. Перед Вашим взором откроется потрясающая панорама города - гора Гедеминаса, откуда город берет свое начало.

Во время экскурсии 🧭 мы посетим Кафедральный собор, жемчужину готической архитектуры храм Св. Анны, Вильнюсский университет - старейший в Восточной Европе, дворец Президента, городскую Ратушу, фрагменты крепостной стены.

Кроме этого, ознакомимся с древнейшими храмами. Посетим республику Заречье, а также ворота Зари с чудотворной иконой Девы Марии.

В течение 3 часов Вы осмотрите основные исторические объекты и узнаете много нового и интересного о многонациональной культуре нашей страны.

Место окончания экскурсии:

Ваш отель

До встречи в Литве!