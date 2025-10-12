Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Вильнюса - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, а туристические объекты открыты для посещения. В октябре и апреле также можно насладиться красотой города, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с ноября по март, прогулки по Вильнюсу тоже возможны, но стоит подготовиться к холодной погоде.

На слиянии рек Нерис и Вильни расположена столица Литвы, Вильнюс, один из самых посещаемых городов Восточной Европы. Вильнюсский Старый город, шедевр барокко, включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Пешеходная экскурсия начинается от Кафедральной площади, где открывается потрясающая панорама города. Посетители увидят Кафедральный собор, храм Св. Анны, Вильнюсский университет, дворец Президента и городскую Ратушу. Экскурсия завершится у вашего отеля

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Ваш гид в Вильнюсе

Описание экскурсии

Столица Литвы — Вильнюс

На слиянии рек Нерис и Вильни расположена столица Литвы — Вильнюс, один из самых посещаемых городов Восточной Европы. Его Старый город, признанный шедевром барокко, был включён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году.

Начало экскурсии

Наша пешеходная экскурсия стартует от Кафедральной площади, являющейся самым значимым местом в Вильнюсе. Вам откроется потрясающая панорама города с горы Гедеминаса, которая считается началом города.

Основные остановки экскурсии

Во время экскурсии вы сможете посетить:

Кафедральный собор — великолепный памятник архитектуры;

— великолепный памятник архитектуры; Храм Св. Анны — жемчужина готической архитектуры;

— жемчужина готической архитектуры; Вильнюсский университет — старейший в Восточной Европе;

— старейший в Восточной Европе; Дворец Президента — символ власти;

— символ власти; Городскую Ратушу — сердца города;

— сердца города; Фрагменты крепостной стены — свидетели истории.

Уникальные места

Вы также сможете ознакомится с древними храмами и посетить республику Заречье, а также ворота Зари, где находится чудотворная икона Девы Марии.

Заключение экскурсии

В течение 2 часов вы осмотрите основные исторические объекты и познакомитесь с многообразной культурой нашей страны. Завершится экскурсия в вашем отеле. Мы ждем вас в Литве!