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Обзорная экскурсия по Вильнюсу

Узнайте о Вильнюсе за 2 часа: исторические здания, древние храмы и культурное наследие. Прогулка по старинным улицам подарит незабываемые впечатления
На слиянии рек Нерис и Вильни расположена столица Литвы, Вильнюс, один из самых посещаемых городов Восточной Европы. Вильнюсский Старый город, шедевр барокко, включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пешеходная экскурсия начинается от Кафедральной площади, где открывается потрясающая панорама города. Посетители увидят Кафедральный собор, храм Св. Анны, Вильнюсский университет, дворец Президента и городскую Ратушу. Экскурсия завершится у вашего отеля
5
7 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторические памятники
  • 🌆 Панорама города
  • 🎓 Старейший университет
  • 🕌 Древние храмы
  • 🎨 Культурное наследие
  • 🚶‍♂️ Пешеходная прогулка
  • 🌍 Многонациональная культура

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Вильнюса - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, а туристические объекты открыты для посещения. В октябре и апреле также можно насладиться красотой города, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с ноября по март, прогулки по Вильнюсу тоже возможны, но стоит подготовиться к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная экскурсия по Вильнюсу
Обзорная экскурсия по Вильнюсу
Обзорная экскурсия по Вильнюсу

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор
  • Храм Св. Анны
  • Вильнюсский университет
  • Дворец Президента
  • Городская Ратуша
  • Ворота Зари

Описание экскурсии

Столица Литвы — Вильнюс

На слиянии рек Нерис и Вильни расположена столица Литвы — Вильнюс, один из самых посещаемых городов Восточной Европы. Его Старый город, признанный шедевром барокко, был включён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году.

Начало экскурсии

Наша пешеходная экскурсия стартует от Кафедральной площади, являющейся самым значимым местом в Вильнюсе. Вам откроется потрясающая панорама города с горы Гедеминаса, которая считается началом города.

Основные остановки экскурсии

Во время экскурсии вы сможете посетить:

  • Кафедральный собор — великолепный памятник архитектуры;
  • Храм Св. Анны — жемчужина готической архитектуры;
  • Вильнюсский университет — старейший в Восточной Европе;
  • Дворец Президента — символ власти;
  • Городскую Ратушу — сердца города;
  • Фрагменты крепостной стены — свидетели истории.

Уникальные места

Вы также сможете ознакомится с древними храмами и посетить республику Заречье, а также ворота Зари, где находится чудотворная икона Девы Марии.

Заключение экскурсии

В течение 2 часов вы осмотрите основные исторические объекты и познакомитесь с многообразной культурой нашей страны. Завершится экскурсия в вашем отеле. Мы ждем вас в Литве!

По договоренности с гидом

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кафедральный собор
  • Храм Св. Анны
  • Вильнюсский университет
  • Дворец Президента
  • Городскую Ратушу
  • Фрагменты крепостной стены
  • Республику Заречье
  • Ворота Зари
Что включено
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Холл Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 27 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
В
Экскурсия очень понравилась, была проведена профессионально со знанием истории города и страны и с большой любовью к своему городу.
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Ю
Огромное спасибо за чудесную экскурсию по Вильнюсу Ирене! Интересная информация, поданая профессионально, нескушно, с юмором! Несмотря на дождик, 2 часа промелькнуло незаметно! Никто не устал, знаний и впечатлений прибавилось, позитивом все зарядились, включая наших собак- путешественниц! Однозначно рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Y
Огромное спасибо за чудесную экскурсию по Вильнюсу Ирене! Интересная информация, поданая профессионально, нескушно, с юмором! Несмотря на дождик, 2 часа промелькнуло незаметно! Никто не устал, знаний и впечатлений прибавилось, позитивом все зарядились, включая наших собак- путешественниц! Однозначно рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Г
26.05.25 Ирина провела нам обзорную экскурсию по Вильнюсу. У нас остались очень хорошие впечатления о городе и конечно об экскурсоводе. Очевидно, что человек обладает хорошими знаниями и может грамотно подать всю необходимую информацию. Плюс ко всему историк по образованию. Спасибо большое за работу!
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L
Прекрасная пешеходная экскурсия по Старому Городу.
Наш экскурсовод, Ирина, - очень знающий профессионал.
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Л
Прекрасная пешеходная экскурсия по Старому Городу.
Наш экскурсовод, Ирина, - очень знающий профессионал.
Вам был полезен этот отзыв?

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