Узнайте о Вильнюсе за 2 часа: исторические здания, древние храмы и культурное наследие. Прогулка по старинным улицам подарит незабываемые впечатления
На слиянии рек Нерис и Вильни расположена столица Литвы, Вильнюс, один из самых посещаемых городов Восточной Европы. Вильнюсский Старый город, шедевр барокко, включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Пешеходная экскурсия начинается от Кафедральной площади, где открывается потрясающая панорама города. Посетители увидят Кафедральный собор, храм Св. Анны, Вильнюсский университет, дворец Президента и городскую Ратушу. Экскурсия завершится у вашего отеля
Лучшее время для посещения Вильнюса - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, а туристические объекты открыты для посещения. В октябре и апреле также можно насладиться красотой города, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с ноября по март, прогулки по Вильнюсу тоже возможны, но стоит подготовиться к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кафедральный собор
Храм Св. Анны
Вильнюсский университет
Дворец Президента
Городская Ратуша
Ворота Зари
Описание экскурсии
Столица Литвы — Вильнюс
На слиянии рек Нерис и Вильни расположена столица Литвы — Вильнюс, один из самых посещаемых городов Восточной Европы. Его Старый город, признанный шедевром барокко, был включён в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году.
Начало экскурсии
Наша пешеходная экскурсия стартует от Кафедральной площади, являющейся самым значимым местом в Вильнюсе. Вам откроется потрясающая панорама города с горы Гедеминаса, которая считается началом города.
Основные остановки экскурсии
Во время экскурсии вы сможете посетить:
Кафедральный собор — великолепный памятник архитектуры;
Храм Св. Анны — жемчужина готической архитектуры;
Вильнюсский университет — старейший в Восточной Европе;
Дворец Президента — символ власти;
Городскую Ратушу — сердца города;
Фрагменты крепостной стены — свидетели истории.
Уникальные места
Вы также сможете ознакомится с древними храмами и посетить республику Заречье, а также ворота Зари, где находится чудотворная икона Девы Марии.
Заключение экскурсии
В течение 2 часов вы осмотрите основные исторические объекты и познакомитесь с многообразной культурой нашей страны. Завершится экскурсия в вашем отеле. Мы ждем вас в Литве!
По договоренности с гидом
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Кафедральный собор
Храм Св. Анны
Вильнюсский университет
Дворец Президента
Городскую Ратушу
Фрагменты крепостной стены
Республику Заречье
Ворота Зари
Что включено
Услуги гида
Место начала и завершения?
Холл Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 27 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вадим
Экскурсия очень понравилась, была проведена профессионально со знанием истории города и страны и с большой любовью к своему городу.
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Ю
Юлия
Огромное спасибо за чудесную экскурсию по Вильнюсу Ирене! Интересная информация, поданая профессионально, нескушно, с юмором! Несмотря на дождик, 2 часа промелькнуло незаметно! Никто не устал, знаний и впечатлений прибавилось, позитивом все зарядились, включая наших собак- путешественниц! Однозначно рекомендуем!
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Y
Yulia
Огромное спасибо за чудесную экскурсию по Вильнюсу Ирене! Интересная информация, поданая профессионально, нескушно, с юмором! Несмотря на дождик, 2 часа промелькнуло незаметно! Никто не устал, знаний и впечатлений прибавилось, позитивом все зарядились, включая наших собак- путешественниц! Однозначно рекомендуем!
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Г
Геннадий
26.05.25 Ирина провела нам обзорную экскурсию по Вильнюсу. У нас остались очень хорошие впечатления о городе и конечно об экскурсоводе. Очевидно, что человек обладает хорошими знаниями и может грамотно подать всю необходимую информацию. Плюс ко всему историк по образованию. Спасибо большое за работу!
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L
Leonid
Прекрасная пешеходная экскурсия по Старому Городу. Наш экскурсовод, Ирина, - очень знающий профессионал.
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Л
Леонид
Прекрасная пешеходная экскурсия по Старому Городу. Наш экскурсовод, Ирина, - очень знающий профессионал.
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