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Прогулка по Старому Вильнюсу

5
10 отзывов
Гражина А.
Гражина А. – Гид из Вильнюса
Пешая экскурсия ⛳ по Старому Вильнюсу подойдет для первого знакомства с городом.

Вы увидите Кафедральный собор с колокольней на фундаменте крепостной башни, Президентский дворец и Вильнюсский университет, основанный в 16 веке.

Вы прогуляетесь 👣 по средневековым улочкам Еврейского квадрата и узнаете почему Вильнюс называли Северным Иерусалимом.

Кульминация экскурсии 🧭 — подъем к башне Гедимина и смотровой площадке.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-38 человек

  • €70 за экскурсию

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Прогулка по Старому Вильнюсу
Прогулка по Старому Вильнюсу

Что вы увидите

  • Здание Президентуры
  • Вильнюский университет
  • Кафедральный собор
  • Еврейский квартал
  • Гора Гедиминаса
Приглашаю Вас на увлекательную прогулку 👣 по Старому Городу. Начнём со Святых Ворот, именно здесь можем увидеть многонациональный и толерантный характер города. Святыни разных конфессий украшают главную улицу города.
С Вильнюсом судьба связала таких известных людей как Пушкина, Кутузова, Столыпина и даже доктора Айболита. Интересная архитектура, узкие улочки и уютные ресторанчики создают атмосферу уюта и комфорта. Уникальный район Заречья, готические улочки, архитектура в стиле барокко ждут Вашего взора.
Гуляя по Старому городу, мы увидим здание Президентуры, Вильнюский университет, Кафедральный собор - это главные символы Вильнюса. Особую страничку в истории 📖 города занимает еврейский квартал. Не даром Вильнюс долгое время называли Северным Иерусалимом.
Вильнюс сравнивают с Римом - он тоже находится на семи холмах. Один из главных - гора Гедиминаса. Здесь с обзорной площадки вы увидите всю панораму Старого Города.

Место окончания экскурсии:

    Отель Панорама, Seinu 14
    Что входит
    • Услуги гида
    Начало
    🚩 Отель Панорама, Seinu 14
    Место завершения
    🏁 Вильнюс
    Прогулка по Старому Вильнюсу
    Прогулка по Старому Вильнюсу
    Прогулка по Старому Вильнюсу

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Гражина А.
    Гражина А.
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    10 отзывов оставили туристы

    Гражина А. проводит ещё 1 экскурсию

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