Приглашаю Вас на увлекательную прогулку 👣 по Старому Городу. Начнём со Святых Ворот, именно здесь можем увидеть многонациональный и толерантный характер города. Святыни разных конфессий украшают главную улицу города.

С Вильнюсом судьба связала таких известных людей как Пушкина, Кутузова, Столыпина и даже доктора Айболита. Интересная архитектура, узкие улочки и уютные ресторанчики создают атмосферу уюта и комфорта. Уникальный район Заречья, готические улочки, архитектура в стиле барокко ждут Вашего взора.

Гуляя по Старому городу, мы увидим здание Президентуры, Вильнюский университет, Кафедральный собор - это главные символы Вильнюса. Особую страничку в истории 📖 города занимает еврейский квартал. Не даром Вильнюс долгое время называли Северным Иерусалимом.

Вильнюс сравнивают с Римом - он тоже находится на семи холмах. Один из главных - гора Гедиминаса. Здесь с обзорной площадки вы увидите всю панораму Старого Города.

Место окончания экскурсии:

Отель Панорама, Seinu 14