Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ кафедральный собор на том же месте находится уже с 13 века, но большинство гостей города, увидев строение, даже и не подозревают, что это костёл.

Приглашаем Вас в удивительное путешествие во времени. Это история 📖, легенды и множество секретов. Экскурсия состоит из трех частей: