Что вы увидите
- Вильнюсский кафедральный собор
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ кафедральный собор на том же месте находится уже с 13 века, но большинство гостей города, увидев строение, даже и не подозревают, что это костёл.
Приглашаем Вас в удивительное путешествие во времени. Это история 📖, легенды и множество секретов. Экскурсия состоит из трех частей:
- 1. Внешний вид и интерьер собора — трансформации и записи времени.
- 2. Подземелье собора — алтарь языческого храма, старейшая фреска Литвы, королевский мавзолей.
- 3. Колокольня — старые городские часы, самые старые колокола и отличный панорамный вид Вильнюса.
- Хотя эта 2, 5-часовая экскурсия проходит в самом главном храме Литвы, это не паломнический тур.
Что не входит
- входные билеты 7
- 50 евро/чел. (с скидкой – 4 евро/чел. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vilnius I.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
11 отзывов оставили туристы
Vilnius I. проводит ещё 5 экскурсий
Еще несколько необычных экскурсий в Вильнюсе