Не секрет, что Литва — это край пива. Тем не менее, у нас есть чем удивить и поклонников вина!

Прежде всего — хорошая новость в том, что в Литве делают вино 🍷. И даже не обязательно из винограда! Поэтому приглашаем Вас отправиться в лабиринт Старого города Вильнюса и открыть новые ощущения дегустируя исключено литовские вина. И не только! К вину предложим и литовский сыр. Сыродельные традиции Литвы стары и литовский сыр ценят во всем мире. А как оцените его Вы?

Нас ждут исключительные бары 🍹, рестораны и магазины, в которых можно будет не только увидеть, попробовать, но и приобрести литовские вкусности. А по пути будет время обсудить новости Вильнюса да прикоснуться к истории 📖, участие в этой экскурсии 🧭 могут принять и дети. Их ждет множество новых вкусов и это не обязательно будут сладости.

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Планирующим путешествие заранее, раскроем один секрет — в Вильнюсе два дня недели особенны. Это четверг, когда проходят ярмарки фермеров, где можете купить различные свежие продукты (в том числе сыр), непосредственно у фермеров и воскресение, когда проходит специализированная Сырная ярмарка, на которой свой сыр продают самими производители из Вильнюсского района. Если вы закажите этот тур в один из этих дней недели, упомянутые объекты обязательно попадут в наш маршрут!