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Вильнюс на вкус: сыр & вино

5
6 отзывов
Vilnius I.
Vilnius I. – Гид из Вильнюса
Вильнюс на вкус: сыр & вино
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €88 за экскурсию

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Вильнюс на вкус: сыр & вино
Вильнюс на вкус: сыр & вино

Что вы увидите

  • Сырная ярмарка
  • Бары, рестораны и магазины
  • Старый город
Не секрет, что Литва — это край пива. Тем не менее, у нас есть чем удивить и поклонников вина!
Прежде всего — хорошая новость в том, что в Литве делают вино 🍷. И даже не обязательно из винограда! Поэтому приглашаем Вас отправиться в лабиринт Старого города Вильнюса и открыть новые ощущения дегустируя исключено литовские вина. И не только! К вину предложим и литовский сыр. Сыродельные традиции Литвы стары и литовский сыр ценят во всем мире. А как оцените его Вы?
Нас ждут исключительные бары 🍹, рестораны и магазины, в которых можно будет не только увидеть, попробовать, но и приобрести литовские вкусности. А по пути будет время обсудить новости Вильнюса да прикоснуться к истории 📖, участие в этой экскурсии 🧭 могут принять и дети. Их ждет множество новых вкусов и это не обязательно будут сладости.
***
Планирующим путешествие заранее, раскроем один секрет — в Вильнюсе два дня недели особенны. Это четверг, когда проходят ярмарки фермеров, где можете купить различные свежие продукты (в том числе сыр), непосредственно у фермеров и воскресение, когда проходит специализированная Сырная ярмарка, на которой свой сыр продают самими производители из Вильнюсского района. Если вы закажите этот тур в один из этих дней недели, упомянутые объекты обязательно попадут в наш маршрут!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Вино
  • сыр и другие закуски по пути
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Вильнюс на вкус: сыр & вино
Вильнюс на вкус: сыр & вино
Вильнюс на вкус: сыр & вино
Вильнюс на вкус: сыр & вино

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Vilnius I.
Vilnius I.
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6 отзывов оставили туристы

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