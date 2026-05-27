Аудиогид по сердцу Куала-Лумпура сквозь время

От колониальной истории до футуристических небоскрёбов
Вы пройдёте через 150 лет истории Куала-Лумпура — от места, где родился город, до модерновых зеркальных башен.

Исследуете лабиринты Чайна-тауна, найдёте скрытые арт-переулки, побываете в индуистском храме и деревне на сваях среди высоток. Это путешествие — про контрасты, запахи, звуки и душу города.
Описание аудиогида

Площадь Независимости

Среди изящных зданий колониальной эпохи вы узнаете, как формировался Куала-Лумпур и каким он был в начале своего пути.

Мечеть Джамек

Одна из старейших в городе. Она стоит у слияния рек — месте рождения города, где тишина воды и мавританская архитектура создают особую атмосферу.

Чайна-таун и Петалинг-стрит

Погрузитесь в шумный и колоритный район с уличным искусством, рынками и живой энергией города.

Храм Шри Махамариамман

Рассмотрите детали убранства святилища и услышите о духовной стороне Куала-Лумпура.

Кампунг Бару

Прогуляетесь по традиционной деревне на фоне небоскрёбов и поймёте, как в городе сосуществуют разные эпохи.

Мост Салома и башни Петронас

Пройдёте по сияющему мосту и рассмотрите башни-близнецы с одного из самых эффектных ракурсов.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любые день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета — для этого её необходимо скачать

Что ещё учесть

  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • Один аудиогид можно скачать на один смартфон. Если вы хотите скачать экскурсию на два смартфона или больше, закажите нужное количество аудиогидов

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Участник€7
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Независимости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18334 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

