Вы пройдёте через 150 лет истории Куала-Лумпура — от места, где родился город, до модерновых зеркальных башен. Исследуете лабиринты Чайна-тауна, найдёте скрытые арт-переулки, побываете в индуистском храме и деревне на сваях среди высоток. Это путешествие — про контрасты, запахи, звуки и душу города.

Можно с детьми

от €7 за человека

Площадь Независимости

Среди изящных зданий колониальной эпохи вы узнаете, как формировался Куала-Лумпур и каким он был в начале своего пути.

Мечеть Джамек

Одна из старейших в городе. Она стоит у слияния рек — месте рождения города, где тишина воды и мавританская архитектура создают особую атмосферу.

Чайна-таун и Петалинг-стрит

Погрузитесь в шумный и колоритный район с уличным искусством, рынками и живой энергией города.

Храм Шри Махамариамман

Рассмотрите детали убранства святилища и услышите о духовной стороне Куала-Лумпура.

Кампунг Бару

Прогуляетесь по традиционной деревне на фоне небоскрёбов и поймёте, как в городе сосуществуют разные эпохи.

Мост Салома и башни Петронас

Пройдёте по сияющему мосту и рассмотрите башни-близнецы с одного из самых эффектных ракурсов.

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любые день и время

Экскурсию можно пройти без интернета — для этого её необходимо скачать

