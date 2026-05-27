Вы пройдёте через 150 лет истории Куала-Лумпура — от места, где родился город, до модерновых зеркальных башен.
Исследуете лабиринты Чайна-тауна, найдёте скрытые арт-переулки, побываете в индуистском храме и деревне на сваях среди высоток. Это путешествие — про контрасты, запахи, звуки и душу города.
Описание аудиогида
Площадь Независимости
Среди изящных зданий колониальной эпохи вы узнаете, как формировался Куала-Лумпур и каким он был в начале своего пути.
Мечеть Джамек
Одна из старейших в городе. Она стоит у слияния рек — месте рождения города, где тишина воды и мавританская архитектура создают особую атмосферу.
Чайна-таун и Петалинг-стрит
Погрузитесь в шумный и колоритный район с уличным искусством, рынками и живой энергией города.
Храм Шри Махамариамман
Рассмотрите детали убранства святилища и услышите о духовной стороне Куала-Лумпура.
Кампунг Бару
Прогуляетесь по традиционной деревне на фоне небоскрёбов и поймёте, как в городе сосуществуют разные эпохи.
Мост Салома и башни Петронас
Пройдёте по сияющему мосту и рассмотрите башни-близнецы с одного из самых эффектных ракурсов.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любые день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета — для этого её необходимо скачать
Что ещё учесть
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- Один аудиогид можно скачать на один смартфон. Если вы хотите скачать экскурсию на два смартфона или больше, закажите нужное количество аудиогидов
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€7
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18334 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
