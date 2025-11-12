Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой коренных народов Малайзии.Вы посетите деревню Мах Мери, где увидите мастерскую по изготовлению ритуальных масок и, возможно, станете свидетелем традиционного танца.Далее вас ждёт посещение

дворца султана Селангора, который является примером малайской и индийской архитектуры. Прогулка по Букит Джегру позволит насладиться захватывающими видами на реку Лангат и джунгли. Это путешествие - погружение в историю и культуру Малайзии

Описание экскурсии

Букит Джегру — одна из древнейших столиц штата Селангор, связанная с историей султанов и морских маршрутов. Вас ждут зелёные холмы, старинные деревни, мечеть на вершине холма и захватывающий вид оттуда на реку Лангат и джунгли.

Истана Бандар — дворец султана Селангора, построенный в начале 20 века, чудесный пример традиционной малайской и индийской архитектуры. Мы заглянем внутрь, пройдём по залам и покоям.

Деревня народа Мах Мери — одного из коренных народов Малайзии, сохранивших самобытную культуру. Вы посетите мастерскую, где вырезают из дерева ритуальные маски. Иногда здесь можно застать танец в масках, если день совпадает с проведением ритуалов.

Во время поездки мы поговорим:

О придворной жизни сто лет назад: как проходили аудиенции султанов и каков был этикет у малайской знати

Людях, до сих пор живущих в Малайзии по анимистическим традициям, и духах, в которых они верят

Древних праздниках и ремёслах, ритуальных масках и обрядах, которые в них проводят

Примерный тайминг:

Переезд на Букит Джугра (с короткими остановками в пути) — 1 ч. 30 мин.

Букит Джугра — 2 ч.

Посещение дворца — 1 ч.

Обед — 1 ч.

Посещение деревни Мах Мери — 2 ч.

Обратная дорога — 1 ч. 30 мин.

Организационные детали