Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой коренных народов Малайзии.
Вы посетите деревню Мах Мери, где увидите мастерскую по изготовлению ритуальных масок и, возможно, станете свидетелем традиционного танца.
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Погружение в культуру коренных народов
- 🏰 Посещение исторического дворца султана
- 🎭 Возможность увидеть ритуальные танцы
- 🌄 Прекрасные виды на природу
- 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле
- 🍽 Включённый обед для всех участников
Что можно увидеть
- Букит Джегру
- Истана Бандар
- Деревня народа Мах Мери
Описание экскурсии
Букит Джегру — одна из древнейших столиц штата Селангор, связанная с историей султанов и морских маршрутов. Вас ждут зелёные холмы, старинные деревни, мечеть на вершине холма и захватывающий вид оттуда на реку Лангат и джунгли.
Истана Бандар — дворец султана Селангора, построенный в начале 20 века, чудесный пример традиционной малайской и индийской архитектуры. Мы заглянем внутрь, пройдём по залам и покоям.
Деревня народа Мах Мери — одного из коренных народов Малайзии, сохранивших самобытную культуру. Вы посетите мастерскую, где вырезают из дерева ритуальные маски. Иногда здесь можно застать танец в масках, если день совпадает с проведением ритуалов.
Во время поездки мы поговорим:
- О придворной жизни сто лет назад: как проходили аудиенции султанов и каков был этикет у малайской знати
- Людях, до сих пор живущих в Малайзии по анимистическим традициям, и духах, в которых они верят
- Древних праздниках и ремёслах, ритуальных масках и обрядах, которые в них проводят
Примерный тайминг:
- Переезд на Букит Джугра (с короткими остановками в пути) — 1 ч. 30 мин.
- Букит Джугра — 2 ч.
- Посещение дворца — 1 ч.
- Обед — 1 ч.
- Посещение деревни Мах Мери — 2 ч.
- Обратная дорога — 1 ч. 30 мин.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле BMW или микроавтобусе с кондиционером — в зависимости от размера группы. Если вы едете с ребёнком — предупредите заранее, и мы подготовим детское автокресло
- Всё уже включено в стоимость: трансфер, входные билеты, обед (если вы вегетарианец — дайте знать заранее, и мы учтём это)
- Все маршруты простые, доступные для пожилых людей, семей с детьми. На некоторых локациях возможны короткие прогулки по холмам, но всегда можно отдохнуть в тени или сделать паузу
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€170
|Дети до 7 лет
|€70
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Меня зовут Екатерина, я — основатель и руководитель клуба горных походов, зарегистрированного в Министерстве молодежи и спорта Малайзии. Мы исследовали десятки уникальных уголков страны — от труднодоступных горных троп до
