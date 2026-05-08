Мы заберём вас из отеля и провезём по всем локациям со светлячками и лангурами.
Наш водитель поможет с билетами на лодку или катер, дождётся окончания прогулки и доставит вас в Куала-Лумпур. Вы безопасно доберётесь туда и обратно, без ночных поисков транспорта и лишних рисков.
Наш водитель поможет с билетами на лодку или катер, дождётся окончания прогулки и доставит вас в Куала-Лумпур. Вы безопасно доберётесь туда и обратно, без ночных поисков транспорта и лишних рисков.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Маршрут
Ваша гостиница в Куала-Лумпуре — храм Шри Шакти неподалёку от Куала-Селангора — городской парк Букит Малавати — деревня Куантан (лодочная станция со светлячками) или катерный причал (светлячки, люминесцентные водоросли «голубые слёзы») — ваша гостиница в Куала-Лумпуре
Организационные детали
С вами будет англоязычный водитель из нашей команды. Русскоязычная поддержка и координация до и во время встречи через мессенджеры, в экстренном случае — телефонное сопровождение.
Тип автомобиля зависит от количества пассажиров:
- 2–3 человека — легковой седан (Toyota Vios, Honda City, Perodua Bezza, Proton Saga). Тариф «комфорт» — Toyota Alphard
- 4–6 человек — минивэн с высокой крышей (Toyota Voxy)
- 7–9 человек — микроавтобус Hyundai Starex. Тариф «комфорт» — Hyundai Staria
- 10–15 человек — 18-местный микроавтобус CAM KingLong Kingo
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€35
|Дети до 12 лет
|€25
|Комфорт
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Провели экскурсии для 494 туристов
Я живу в Куала-Лумпуре и проникся невероятной страной — Малайзией. Передовые технологии, дикая природа, климат и люди, сочетание несочетаемого, буйство жизни и незыблемость природы — всё это Малайзия. С удовольствием
Входит в следующие категории Куала-Лумпура
Похожие экскурсии на «Трансфер в Куала-Селангор - к светлячкам и лангурам»
Индивидуальная
до 4 чел.
Серебристые обезьяны и река светлячков - из Куала-Лумпура на север
Покормить лангуров и сплавиться по романтичным мангровым зарослям
Сегодня в 19:00
Завтра в 16:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Река светлячков и форт Мелавати: поездка в Куала Селангор
Погрузитесь в волшебство Малайзии: от заката на форте Мелавати до реки, где тысячи светлячков создают сказочную атмосферу
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
€225 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
Завтра в 12:00
10 мая в 00:00
€50 за всё до 3 чел.
Групповая
до 15 чел.
Из Куала-Лумпура - к дружелюбным лангурам и колониям светлячков
Отправиться в соседний городок за новыми впечатлениями
Начало: У ТЦ Avenue K
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
10 мая в 15:30
€130 за человека
от €100 за человека