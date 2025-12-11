Индивидуальная
до 3 чел.
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
Малакка - крупнейший торговый порт Юго-Восточной Азии, привлекающий архитектурными артефактами и мультикультурной атмосферой
Начало: У вашего отеля в Куала-Лумпуре
Завтра в 13:30
13 дек в 08:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Куала-Лумпуру
Познакомьтесь с уникальным многонациональным Куала-Лумпуром! Узнайте о культуре, истории и современной жизни города на индивидуальной экскурсии
Начало: Отель в Куала Лумпуре
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
€150 за всё до 2 чел.
Водная прогулка
Водная прогулка: река светлячков и форт Мелавати
Погрузитесь в волшебство Малайзии: от заката на форте Мелавати до реки, где тысячи светлячков создают сказочную атмосферу
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€225 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Куала-Лумпуре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Куала-Лумпуре
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в декабре 2025
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 280. Туристы уже оставили гидам 290 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 290 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль