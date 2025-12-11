Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 9 часов 20 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура Малакка - крупнейший торговый порт Юго-Восточной Азии, привлекающий архитектурными артефактами и мультикультурной атмосферой Начало: У вашего отеля в Куала-Лумпуре €280 за всё до 3 чел. На машине 3.5 часа 205 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Прогулка по Куала-Лумпуру Познакомьтесь с уникальным многонациональным Куала-Лумпуром! Узнайте о культуре, истории и современной жизни города на индивидуальной экскурсии Начало: Отель в Куала Лумпуре €150 за всё до 2 чел. На машине 5 часов 65 отзывов Водная прогулка Водная прогулка: река светлячков и форт Мелавати Погрузитесь в волшебство Малайзии: от заката на форте Мелавати до реки, где тысячи светлячков создают сказочную атмосферу €225 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Куала-Лумпура

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Для иностранцев»

Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год для иностранцев, 290 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль