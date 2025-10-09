-
Из Куала-Лумпура - к дружелюбным лангурам и колониям светлячков
Отправиться в соседний городок за новыми впечатлениями
Начало: В сквере Taman Standard Chartered
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€81
€90 за человека
Водная прогулка
Водная прогулка: река светлячков и форт Мелавати
Погрузитесь в волшебство Малайзии: от заката на форте Мелавати до реки, где тысячи светлячков создают сказочную атмосферу
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€225 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Река светлячков, дружелюбные лангуры и священные пещеры Бату
Погрузитесь в мир древних пещер, дружелюбных обезьян и магического света светлячков в окрестностях Куала-Лумпура
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
€225 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Куала-Лумпур - к дружелюбным обезьянкам и реке светлячков
Путешествие в Селангор: лангуры и светлячки ждут вас! Узнайте о культуре и традициях малайцев, посетив живописные места и наслаждаясь природой
Завтра в 17:00
13 окт в 17:00
€200 за всё до 3 чел.
