Мадина М. проводит ещё 5 экскурсий

Телевизионная Башня является одной из основных достопримечательностей 🏛️ современного города. Это 4ая по высоте башня в мире с одним из самых высоких ресторанов в мире находящимся на высоте 276 метров. Ресторан, медленно вращаясь, покажет полную панораму города за 1. 5 часа.
Что входит
ужин
Что не входит
трансфер
гид
Начало и место завершения
🚩 Телевизионная башня
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