Мадина М. проводит ещё 5 экскурсий

Телевизионная Башня является одной из основных достопримечательностей 🏛️ современного города. Это 4ая по высоте башня в мире с одним из самых высоких ресторанов в мире находящимся на высоте 276 метров. Ресторан, медленно вращаясь, покажет полную панораму города за 1. 5 часа.