Камерон-Хайлендс — одно из самых атмосферных мест Малайзии. Здесь свежий горный воздух, туманные леса и бесконечные чайные плантации. Формат поездки можно выбрать — однодневный или с ночёвкой в глэмпинге либо в колониальном шато.
Описание экскурсии
Формат путешествия — на ваш выбор
- Однодневная поездка — насыщенное путешествие по главным локациям высокогорья Камерона
- Поездка + ночёвка в глэмпинге — вечер у костра, звёздное небо и ночь среди природы
- Поездка + ночь в колониальном шато — в вашем распоряжении уютная усадьба в английском стиле с садом и атмосферой старой Европы
Независимо от формата маршрут остаётся насыщенным и включает главные места региона. Меняется только атмосфера вечера и темп путешествия.
Главные локации высокогорья Камерона
- Чайные плантации — изумрудные холмы до горизонта и пейзажи, благодаря которым Камерон-Хайлендс известен во всём мире
- Мшистый лес (Mossy Forest) — прогулка среди древних деревьев, мxa и туманa
- Панорамные смотровые точки — виды на долины и облака, стелющиеся по склонам
- Kолониальное шато — архитектурa в английском стиле среди ухоженных садов
- Центральная площадь — живое сердце горного городка
- Mестный рынок — свежие овощи, фрукты, знаменитая клубника и другие продукты
О чём поговорим по дороге
Путешествие будет не только красивым, но и познавательным. Вы узнаете:
- как британская эпоха повлияла на развитие региона
- почему климат Камерон-Хайлендс напоминает Европу
- как появились знаменитые чайные плантации
- чем уникальна экосистема мшистого тропического леса
- почему клубника стала символом местного сельского хозяйства
Примерный план поездки
Однодневный формат
7:00 — выезд из Куала-Лумпура
8:45 — фотостоп у водопада
9:20 — фотостоп у колониального шато
9:40 — пчелиная пасека
10:00 — чайные плантации
10:50 — оранжерея цветов
11:00 — мшистый лес
12:30 — местный рынок
13:00 — обед
14:00 — выезд в Куала-Лумпур
16:00 — прибытие в отель
Формат с ночёвкой
15:00 — выезд из Куала-Лумпура
17:30 — оранжерея цветов
19:00 — ужин
20:00 — заселение
На следующий день:
7:30 — мшистый лес
8:30 — чайные плантации
9:30 — пчелиная пасека
10:00 — фотостоп у водопада
10:15 — выезд в Куала-Лумпур
12:30 — прибытие в город
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортном автомобиле Mitsubishi Xpander
- Маршрут подойдёт для людей со средней физической подготовкой и для детей
Дополнительные расходы
- Проживание при формате с ночёвкой — глэмпинг или колониальное шато ($80–100 за ночь за номер)
- Питание — $15–20 на чел.
- Входные билеты на фермы, оранжереи и природные зоны — $7–15
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Однодневный
|€180
|С ночёвкой
|€200
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 178 туристов
С 2013 года я живу в этой прекрасной стране и обожаю этот город за его многогранность и контрасты. Я жил в разных странах, но Малайзия всегда была и остаётся для меня первым домом. Здесь я строю семью и карьеру, меня многое связывает с этой страной, и я с радостью поделюсь с вами её красотой и уникальной атмосферой!
