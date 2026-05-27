Камерон-Хайлендс — одно из самых атмосферных мест Малайзии. Здесь свежий горный воздух, туманные леса и бесконечные чайные плантации. Формат поездки можно выбрать — однодневный или с ночёвкой в глэмпинге либо в колониальном шато.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от €450 за человека

Описание экскурсии

Формат путешествия — на ваш выбор

Однодневная поездка — насыщенное путешествие по главным локациям высокогорья Камерона

Поездка + ночёвка в глэмпинге — вечер у костра, звёздное небо и ночь среди природы

Поездка + ночь в колониальном шато — в вашем распоряжении уютная усадьба в английском стиле с садом и атмосферой старой Европы

Независимо от формата маршрут остаётся насыщенным и включает главные места региона. Меняется только атмосфера вечера и темп путешествия.

Главные локации высокогорья Камерона

Чайные плантации — изумрудные холмы до горизонта и пейзажи, благодаря которым Камерон-Хайлендс известен во всём мире

— изумрудные холмы до горизонта и пейзажи, благодаря которым Камерон-Хайлендс известен во всём мире Мшистый лес (Mossy Forest) — прогулка среди древних деревьев, мxa и туманa

— прогулка среди древних деревьев, мxa и туманa Панорамные смотровые точки — виды на долины и облака, стелющиеся по склонам

— виды на долины и облака, стелющиеся по склонам Kолониальное шато — архитектурa в английском стиле среди ухоженных садов

— архитектурa в английском стиле среди ухоженных садов Центральная площадь — живое сердце горного городка

— живое сердце горного городка Mестный рынок — свежие овощи, фрукты, знаменитая клубника и другие продукты

О чём поговорим по дороге

Путешествие будет не только красивым, но и познавательным. Вы узнаете:

как британская эпоха повлияла на развитие региона

почему климат Камерон-Хайлендс напоминает Европу

как появились знаменитые чайные плантации

чем уникальна экосистема мшистого тропического леса

почему клубника стала символом местного сельского хозяйства

Примерный план поездки

Однодневный формат

7:00 — выезд из Куала-Лумпура

8:45 — фотостоп у водопада

9:20 — фотостоп у колониального шато

9:40 — пчелиная пасека

10:00 — чайные плантации

10:50 — оранжерея цветов

11:00 — мшистый лес

12:30 — местный рынок

13:00 — обед

14:00 — выезд в Куала-Лумпур

16:00 — прибытие в отель

Формат с ночёвкой

15:00 — выезд из Куала-Лумпура

17:30 — оранжерея цветов

19:00 — ужин

20:00 — заселение

На следующий день:

7:30 — мшистый лес

8:30 — чайные плантации

9:30 — пчелиная пасека

10:00 — фотостоп у водопада

10:15 — выезд в Куала-Лумпур

12:30 — прибытие в город

Организационные детали

Экскурсия проводится на комфортном автомобиле Mitsubishi Xpander

Маршрут подойдёт для людей со средней физической подготовкой и для детей

Дополнительные расходы