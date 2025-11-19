«Гентинг Хайлендс» - город в облаках над Куала-Лумпуром
Отправиться к горному курорту, храму и развлекательному комплексу
Приглашаю в самое прохладное место Малайзии, куда любят приезжать местные.
Всего в часе езды от Куала-Лумпура вы отдохнёте от жары и городской суеты, погуляете на природе, а при желании прокатитесь на аттракционах или отправитесь на шопинг в аутлеты.
Я расскажу, как появилось это место, и поделюсь наблюдениями об особенностях жизни разных народов в Малайзии.
Описание экскурсии
Храм Chin Swee Temple
На высоте 1440 метров среди облаков раскинулся один из самых живописных храмов Малайзии. Огромный комплекс поражает красотой пагод, пещер и скульптур, а со смотровой площадки открывается великолепный вид на горы и долины. Я расскажу об истории открытия «Гентинг Хайлендс» и духовной стороне этого места.
Поездка на канатной дороге Awana Skyway
Один из самых впечатляющих способов увидеть Гентинг — подняться или спуститься по канатной дороге Awana Skyway. Прозрачные кабины дают возможность полюбоваться захватывающими видами на храм Chin Swee и зелёные склоны гор.
Премиум аутлеты
Ниже главного комплекса, всего в 15 минутах езды, расположены известные аутлеты, где можно купить брендовые вещи со скидками. Местные жители часто приезжают сюда на шопинг.
Парки аттракционов Genting SkyWorlds и Skytropolis
Для любителей активного отдыха — два огромных парка развлечений. Здесь 26 аттракционов, тематические зоны, которые отсылают к фильмами «Орлиная гора» и «Ледниковый период».
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Honda City, детского кресла нет
Дорога в одну сторону по серпантину занимает 40–60 минут
У этой программы нет чёткого тайминга — всё зависит от ваших пожеланий и интересов
Дополнительно по желанию оплачивается билет на канатную дорогу — от 25 ринггит в одну сторону на чел. (€5), а также обед в здании комплекса — примерно 50 ринггит за чел. (€10), кофе-брейки, билеты на аттракционы и покупки
Возьмите с собой тёплую одежду — в горах может быть прохладно
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — ваш гид в Куала-Лумпуре
Живу в Куала-Лумпуре с 2021 года, знаю многие туристические и андеграунд места, могу сделать тур на любой вкус и пожелание: пляжный отдых, горы, джунгли, хайкинг, интересные места по городу, шопинг читать дальше
в торговых центрах.
Занимаюсь такой деятельностью довольно часто, бывает родственники и знакомые приезжают и вожу их по всяким интересным местам в Малайзии, показываю школы и помогаю с поступлением.
Буду рад и вам всё рассказать и показать — со мной никогда не бывает скучно)