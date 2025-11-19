Приглашаю в самое прохладное место Малайзии, куда любят приезжать местные. Всего в часе езды от Куала-Лумпура вы отдохнёте от жары и городской суеты, погуляете на природе, а при желании прокатитесь на аттракционах или отправитесь на шопинг в аутлеты. Я расскажу, как появилось это место, и поделюсь наблюдениями об особенностях жизни разных народов в Малайзии.

Описание экскурсии

Храм Chin Swee Temple

На высоте 1440 метров среди облаков раскинулся один из самых живописных храмов Малайзии. Огромный комплекс поражает красотой пагод, пещер и скульптур, а со смотровой площадки открывается великолепный вид на горы и долины. Я расскажу об истории открытия «Гентинг Хайлендс» и духовной стороне этого места.

Поездка на канатной дороге Awana Skyway

Один из самых впечатляющих способов увидеть Гентинг — подняться или спуститься по канатной дороге Awana Skyway. Прозрачные кабины дают возможность полюбоваться захватывающими видами на храм Chin Swee и зелёные склоны гор.

Премиум аутлеты

Ниже главного комплекса, всего в 15 минутах езды, расположены известные аутлеты, где можно купить брендовые вещи со скидками. Местные жители часто приезжают сюда на шопинг.

Парки аттракционов Genting SkyWorlds и Skytropolis

Для любителей активного отдыха — два огромных парка развлечений. Здесь 26 аттракционов, тематические зоны, которые отсылают к фильмами «Орлиная гора» и «Ледниковый период».

Организационные детали