1 чел. По популярности На машине 4 часа 32 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Касабланка: гармония востока и запада Познакомьтесь с Касабланкой: современный город с богатым историческим наследием. Откройте для себя уникальные достопримечательности и архитектуру €199 за всё до 3 чел. Пешая 3 часа 74 отзыва Индивидуальная до 2 чел. Касабланка: перекрёсток времён Погрузитесь в атмосферу Касабланки, где переплетаются история и современность. Уникальные места и вкусы ждут вас на каждом шагу Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port €285 за всё до 2 чел. На машине 5 часов 74 отзыва Фотопрогулка Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка Погрузитесь в атмосферу Касабланки: медина, мечеть Хасана II, французский квартал и профессиональные фотографии на память Начало: В аэропорту или на стойке вашего отеля €360 за человека Другие экскурсии Касабланки

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касабланке Касабланка: гармония востока и запада в магическом белом городе Касабланка: перекрёсток времён Красавица Касабланка: обзорная фотопрогулка В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Какие места ещё посмотреть в Касабланке Самое главное Набережная 2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре: Сколько стоит экскурсия по Касабланке в декабре 2025 Сейчас в Касабланке в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 199 до 360. Туристы уже оставили гидам 180 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5

