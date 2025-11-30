Очень люблю историю. Алекс рассказывал о Касабланке с точными историческими и географическими сведениями, занятным сюжетом, в уместных местах, украшая общением читать дальше
с местными жителями и литературными вставками, собственным творчеством. История, география, литература. Высокий класс! Хорошее образование, необычный богатый жизненный опыт родил гида экстра класса. Большое спасибо, Алекс.
Вряд ли можно найти подходящие слова, чтобы в полной мере описать наши эмоции от экскурсии с Алексом по Касабланке… Алекс не читать дальше
просто гид, он невероятно интересный, эрудированный, неординарный. Это не была экскурсия с монотонным перечислением дат и событий, а живой, эмоциональный рассказ увлечённого историей человека с любовью к городу и стране, где он уже давно живёт! Несмотря на дождь и ветер, мы так много всего успели посмотреть и узнать. Алекс, спасибо еще раз🤍
Мы в восторге!!!!! От начала экскурсии до самого окончания слушали "открыв рот"!!!!! Алекс рассказал не только историю Касабланки, но коснулся читать дальше
и истории всей страны, поведал много интересных фактов, ответил на ВСЕ наши вопросы (а их было не мало)… Прошлись от Casa Porta до мечети Хасана II, но не устали, т. к. были переполнены положительными эмоциями, побывали во французском квартале (увидели Касабланку с крыши многоэтажки), на рынке, прогулялись по медине, посидели в кафе и т. д. Вообщем, рекомендую данную экскурсию ОДНОЗНАЧНО!!!! А Алексу выражаю еще раз благодарность за столь интересный рассказ о Касабланке))))
Большое спасибо Алексу за прекрасное знакомство с Касабланкой! Мы получили яркое представление о городе, народе, быте. Алекс больше чем гид читать дальше
- проводник в мир Марокко) Программа включала основные достопримечательности, сюрпризы глазами местных жителей, перекус на местном рыбном рынке и много чего интересного! Очень понравилось, рекомендуем!
Я много где была, и много что видела. Страны, города, путешествия, и вот новая остановка- Марокко, Касабланка. Выбираем экскурсию, знакомимся читать дальше
с Алексом, и проводим с ним весь день. И я без преувеличения хочу сказать, что это была лучшая экскурсия в моей жизни!! И это благодаря прекрасному человеку Алексею, он человек, который знает множество языков и как рыба в воде ориентируется в городе, все интересные, секретные места были открыты только для нас! От души рекомендую!
Алексей настоящий спецагент по экскурсионному мастерству! Были приятно заворожены видами старого города, который мы посмотрели за 3 часа. Алексей показал нам ремесло миллионеров прошлого и настоящего. Показал красоту архитектуры и новаторство мысли инженеров прошлого! Настоящее вдохновение от поездки. Очень благодарны!
Заказали экскурсию по Касабланке у Алекса, и не ошиблись. Это действительно профессионал своего дела!
Экскурсия прошла на самом высшем уровне от читать дальше
начала, и до конца: Алекс приехал за нами в отель, рассказывал с огромными интересом и харизматичностью, начиная с истории Касабланки. У Алекса горят глаза, когда он рассказывает про каждую достопримечательность, и этим чувством он зарядил и нас: церкви, мечети, ковры, королевское печенье, и другие достопримечательности. А главное - за его безумно интересным рассказом время пролетело незаметно. Каждая достопримечательность открылась для нас с абсолютно другой стороны.
Маршрут осмотра достопримечательностей был скорректирован Алексом с учётом наших пожеланий, за что ему огромная благодарность. После экскурсии Алекс отвёз нас до отеля, что было для нас очень важно.
Мы остались очень довольны, и по-моему, это лучший гид. Обязательно рекомендую!
Замечательная экскурсия и мастер-класс, мне очень понравились. 👏🏻☺️ Алекс был очень любезен и помог разобраться с моим багажом (экскурсия проводилась читать дальше
в последний день моего путешествия по Марокко), а потом провёл небольшую экскурсию по медине Касабланки, рассказал истории и легенды, связанные с городом и его интересными местами, а также угостил чаем и местными вкусняшками во время небольшого перерыва на мастер-классе. В целом, и мастер-класс, и экскурсия прошли на одном дыхании. Сам творческий процесс позволяет погрузиться в местную культуру, познакомиться с её особенностями и создать свою вариацию/импровизацию по мотивам, а самое главное увезти эту творческую частичку с собой, как напоминание о чудесном времени и впечатлениях, полученных в рамках поездки. 👏🏻😊🙏🏻😇 Желаю Алексу реализации новых идей для экскурсий и мастер-классов, знаю, что они у него есть и желаю, чтобы они у него воплотились на все 100%.😉
Особая благодарность нашему гиду по Касабланке Алексу, фотографу, гражданину мира, актеру, харизматичному человеку!! Ваши знания и любовь к этой удивительной читать дальше
стране сделали экскурсию по городу(более 7 часов, вместо заявленных 3-х!) поистине волшебной. Умение Алекса интересно рассказывать, показывать скрытые уголки и делиться секретами местных традиций сделало нашу прогулку особенной. Мы узнали так много о культуре, истории и традициях Марокко, а увлекательные рассказы гида оставили в наших сердцах теплые воспоминания.
Это было захватывающе интересно и позитивно! Слова не способны передать, насколько Алекс перевернул наше впечатление о Касабланке. Эскурсия превратилась в читать дальше
прогулку со знающим другом, нам рассказали детали истории города и всего Марокко, мы научились писать наши имена по-арабски бамбуковым пером. Алекс - супер позитивный и внимательный, мы были с дочкой 12 лет, и она запомнила многое из рассказа. Действительно, Касабланка- смесь разного прошлого, город с древней историей - мы бы не поняли до конца ее красоту и атмосферу без Алекса. Берите экскурсию в самые первые дни своего пребывания, вы будете очарованы!! Спасибо огромное надежному и знающему Алексу!
Хочу выразить благодарность Марии за волшебный день в Уалидии, где мы наслаждались красотой природы, ели свежие устрицы и разные морепродукты, читать дальше
пили серое вино и знакомились с культурой Марокко. Рекомендую миллион раз всем эту авторскую экскурсию Маши, все продумано до деталей, будет интересно и вкусно не только взрослым, но и детям. В Марокко впервые, и так повезло познакомиться с Марией. Бесконечно могу говорить, какой она чудесный человек. Мария, низкий поклон за нашу встречу!!!!
Не будем откладывать наши впечатления об экскурсии, одним словом, волшебно, познавательно, классно (можно бесконечно подбирать слова, чтобы выразить свои эмоции)♥️♥️! читать дальше
Алекс, благодарим вас за необыкновенные впечатления в мир искусства, традиций и истории Марокко! Сегодня на авторской экскурсии Алекса мы познакомились с техникой росписи по дереву - зуак. С правилами применения нанесения узоров нас знакомил мастер своего дела Азур. Он раскрыл секретные методы геометрического рисования. Мы создали свои простые узоры на деревянных подносах. Экскурсия (мастер-класс) очень интересно составлена, будет познавательно не только для взрослых, но и для детей. Алекс за недолгое время знакомит гостей не только с искусством, но и бытом и историей моракканцев, которая хранит много тайн и мистики. Обязательно рекомендуем!!!!! Если будем вновь в Касабланке, непременно встретимся с Алексом. Еще раз выражаем гиду свою благодарность за волшебный день ❤️!
Ходили на экскурсию с Трипстер, и это было просто замечательно! Гид Алексей оказался настоящим профессионалом — увлечённым, знающим и открытым читать дальше
к общению. Рассказ построен логично, интересно, с юмором, при этом очень познавательно. Спасибо за живую атмосферу, внимание ко всем вопросам и индивидуальный подход. Маршрут продуман идеально — и время, и места подобраны так, что усталости не чувствовать, но оставить море впечатлений. Однозначно рекомендую данную экскурсию всем, кто хочет открыть город с новой, глубокой стороны! Экскурсия по Касабланке превзошла все ожидания! Благодаря нашему замечательному гиду мы познакомились не только с известными достопримечательностями, такими как величественная мечеть Хасана II и атмосферные улицы старой Медины, но и ощутили настоящий колорит жизни марокканцев. Особенно понравились рассказы о культурных традициях Марокко, рекомендации лучших кафе с ароматным чаем и аутентичной кухней, а также интересные детали о местной архитектуре и истории. Благодаря гиду город открылся с совершенно новой стороны: ярко, вкусно, увлекательно. Экскурсия была организована идеально — комфортный темп, четкая структура, внимание ко всем участникам группы. Очень рекомендую всем, кто хочет по-настоящему ощутить атмосферу Касабланки и Марокко! Алексей и Ирина
