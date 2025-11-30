читать дальше

в последний день моего путешествия по Марокко), а потом провёл небольшую экскурсию по медине Касабланки, рассказал истории и легенды, связанные с городом и его интересными местами, а также угостил чаем и местными вкусняшками во время небольшого перерыва на мастер-классе. В целом, и мастер-класс, и экскурсия прошли на одном дыхании. Сам творческий процесс позволяет погрузиться в местную культуру, познакомиться с её особенностями и создать свою вариацию/импровизацию по мотивам, а самое главное увезти эту творческую частичку с собой, как напоминание о чудесном времени и впечатлениях, полученных в рамках поездки. 👏🏻😊🙏🏻😇

Желаю Алексу реализации новых идей для экскурсий и мастер-классов, знаю, что они у него есть и желаю, чтобы они у него воплотились на все 100%.😉