Активности – экскурсии в Касабланке

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Касабланке на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Секретная устричная ферма под Касабланкой
На машине
7 часов
23 отзыва
Индивидуальная
Секретная устричная ферма под Касабланкой
Пока все исследуют городской порт, отправляйтесь в Лагуну Фламенко и насладитесь живописными видами и свежими устрицами на секретной ферме
11 дек в 11:00
12 дек в 09:30
€120 за человека
Касабланка: перекрёсток времён
Пешая
3 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Касабланка: перекрёсток времён
Погрузитесь в атмосферу Касабланки, где переплетаются история и современность. Уникальные места и вкусы ждут вас на каждом шагу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€285 за всё до 2 чел.
Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
Присоединяйтесь к уникальному мастер-классу по марокканской росписи зуак в Касабланке. Узнайте секреты древнего искусства и создайте свой шедевр
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
Завтра в 16:30
11 дек в 16:30
от €80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    30 ноября 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Очень люблю историю. Алекс рассказывал о Касабланке с точными историческими и географическими сведениями, занятным сюжетом, в уместных местах, украшая общением
    с местными жителями и литературными вставками, собственным творчеством. История, география, литература. Высокий класс! Хорошее образование, необычный богатый жизненный опыт родил гида экстра класса. Большое спасибо, Алекс.

    Очень люблю историю. Алекс рассказывал о Касабланке с точными историческими и географическими сведениями, занятным сюжетом, в уместных местах, украшая общением
  • И
    Инна
    15 ноября 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Вряд ли можно найти подходящие слова, чтобы в полной мере описать наши эмоции от экскурсии с Алексом по Касабланке…
    Алекс не
    просто гид, он невероятно интересный, эрудированный, неординарный. Это не была экскурсия с монотонным перечислением дат и событий, а живой, эмоциональный рассказ увлечённого историей человека с любовью к городу и стране, где он уже давно живёт!
    Несмотря на дождь и ветер, мы так много всего успели посмотреть и узнать.
    Алекс, спасибо еще раз🤍

    С уважением, Инна и Алексей из Питера)

    Вряд ли можно найти подходящие слова, чтобы в полной мере описать наши эмоции от экскурсии с Алексом по Касабланке…
  • И
    Ирина
    5 ноября 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Мы в восторге!!!!! От начала экскурсии до самого окончания слушали "открыв рот"!!!!! Алекс рассказал не только историю Касабланки, но коснулся
    и истории всей страны, поведал много интересных фактов, ответил на ВСЕ наши вопросы (а их было не мало)… Прошлись от Casa Porta до мечети Хасана II, но не устали, т. к. были переполнены положительными эмоциями, побывали во французском квартале (увидели Касабланку с крыши многоэтажки), на рынке, прогулялись по медине, посидели в кафе и т. д. Вообщем, рекомендую данную экскурсию ОДНОЗНАЧНО!!!! А Алексу выражаю еще раз благодарность за столь интересный рассказ о Касабланке))))

  • П
    Павел
    4 ноября 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Большое спасибо Алексу за прекрасное знакомство с Касабланкой! Мы получили яркое представление о городе, народе, быте. Алекс больше чем гид
    - проводник в мир Марокко) Программа включала основные достопримечательности, сюрпризы глазами местных жителей, перекус на местном рыбном рынке и много чего интересного! Очень понравилось, рекомендуем!

  • А
    Анна
    21 октября 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Алекс провел для нас настолько познавательную экскурсию что мы остались очень довольны!! Рассказал культуру, историю, религию!!! Наши однозначные рекомендации!!
    Алекс провел для нас настолько познавательную экскурсию что мы остались очень довольны!! Рассказал культуру, историю, религию!!! Наши однозначные рекомендации!!
  • П
    Павел
    13 октября 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Alex, спасибо за феерическое погружение в атмосферу города, неформальное отношение к своему делу, и твою любовь к Касабланке, Марокко и людям этого удивительного мира.
  • О
    Ольга
    9 сентября 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Я много где была, и много что видела. Страны, города, путешествия, и вот новая остановка- Марокко, Касабланка. Выбираем экскурсию, знакомимся
    с Алексом, и проводим с ним весь день. И я без преувеличения хочу сказать, что это была лучшая экскурсия в моей жизни!! И это благодаря прекрасному человеку Алексею, он человек, который знает множество языков и как рыба в воде ориентируется в городе, все интересные, секретные места были открыты только для нас! От души рекомендую!

  • А
    Анастасия
    22 августа 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Алексей настоящий спецагент по экскурсионному мастерству! Были приятно заворожены видами старого города, который мы посмотрели за 3 часа. Алексей показал нам ремесло миллионеров прошлого и настоящего. Показал красоту архитектуры и новаторство мысли инженеров прошлого! Настоящее вдохновение от поездки. Очень благодарны!
  • А
    Андрей
    17 августа 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Заказали экскурсию по Касабланке у Алекса, и не ошиблись. Это действительно профессионал своего дела!

    Экскурсия прошла на самом высшем уровне от
    начала, и до конца:
    Алекс приехал за нами в отель, рассказывал с огромными интересом и харизматичностью, начиная с истории Касабланки. У Алекса горят глаза, когда он рассказывает про каждую достопримечательность, и этим чувством он зарядил и нас: церкви, мечети, ковры, королевское печенье, и другие достопримечательности. А главное - за его безумно интересным рассказом время пролетело незаметно.
    Каждая достопримечательность открылась для нас с абсолютно другой стороны.

    Маршрут осмотра достопримечательностей был скорректирован Алексом с учётом наших пожеланий, за что ему огромная благодарность.
    После экскурсии Алекс отвёз нас до отеля, что было для нас очень важно.

    Мы остались очень довольны, и по-моему, это лучший гид.
    Обязательно рекомендую!

  • А
    Анна
    25 июля 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Спасибо Алексу большое за интересную и познавательную экскурсию. Понравилась очень как маме, так и дочке (подросток 13 лет). Изучили все
    аспекты жизни Касабланки (от рынка до мечети). Увидели много интересных мест в городе и вкусно поели. Экскурсия продлилась раза в три дольше чем планировалась. Очень всем рекомендую!

  • С
    Светлана
    24 июля 2025
    Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
    Замечательная экскурсия и мастер-класс, мне очень понравились. 👏🏻☺️ Алекс был очень любезен и помог разобраться с моим багажом (экскурсия проводилась
    в последний день моего путешествия по Марокко), а потом провёл небольшую экскурсию по медине Касабланки, рассказал истории и легенды, связанные с городом и его интересными местами, а также угостил чаем и местными вкусняшками во время небольшого перерыва на мастер-классе. В целом, и мастер-класс, и экскурсия прошли на одном дыхании. Сам творческий процесс позволяет погрузиться в местную культуру, познакомиться с её особенностями и создать свою вариацию/импровизацию по мотивам, а самое главное увезти эту творческую частичку с собой, как напоминание о чудесном времени и впечатлениях, полученных в рамках поездки. 👏🏻😊🙏🏻😇
    Желаю Алексу реализации новых идей для экскурсий и мастер-классов, знаю, что они у него есть и желаю, чтобы они у него воплотились на все 100%.😉

    Замечательная экскурсия и мастер-класс, мне очень понравились. 👏🏻☺️ Алекс был очень любезен и помог разобраться с
  • С
    Семен
    21 июля 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Супер гид и супер экскурсия - это 100 процентное погружение в культуру и историю города. Всем рекомендую!
  • Л
    Людмила
    7 июля 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Особая благодарность нашему гиду по Касабланке Алексу, фотографу, гражданину мира, актеру, харизматичному человеку!! Ваши знания и любовь к этой удивительной
    стране сделали экскурсию по городу(более 7 часов, вместо заявленных 3-х!) поистине волшебной. Умение Алекса интересно рассказывать, показывать скрытые уголки и делиться секретами местных традиций сделало нашу прогулку особенной. Мы узнали так много о культуре, истории и традициях Марокко, а увлекательные рассказы гида оставили в наших сердцах теплые воспоминания.

    Особая благодарность нашему гиду по Касабланке Алексу, фотографу, гражданину мира, актеру, харизматичному человеку!! Ваши знания и
  • М
    Марина
    7 июля 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Это было захватывающе интересно и позитивно! Слова не способны передать, насколько Алекс перевернул наше впечатление о Касабланке. Эскурсия превратилась в
    прогулку со знающим другом, нам рассказали детали истории города и всего Марокко, мы научились писать наши имена по-арабски бамбуковым пером. Алекс - супер позитивный и внимательный, мы были с дочкой 12 лет, и она запомнила многое из рассказа. Действительно, Касабланка- смесь разного прошлого, город с древней историей - мы бы не поняли до конца ее красоту и атмосферу без Алекса. Берите экскурсию в самые первые дни своего пребывания, вы будете очарованы!! Спасибо огромное надежному и знающему Алексу!

  • И
    Ирина
    6 июля 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Замечательный гид, который провел шикарную экскурсию по Касабланке 04 июля 2025 года! Подача и повествование завораживает, прекрасное знание города. Отличное
    общение до и во время экскурсии. Все четко, грамотно и невероятно обаятельно. Рекомендуем гида от души! и с огромной признательностью за время и знания о городе, которые получили.

  • М
    Марина
    30 июня 2025
    Секретная устричная ферма под Касабланкой
    Хочу выразить благодарность Марии за волшебный день в Уалидии, где мы наслаждались красотой природы, ели свежие устрицы и разные морепродукты,
    пили серое вино и знакомились с культурой Марокко. Рекомендую миллион раз всем эту авторскую экскурсию Маши, все продумано до деталей, будет интересно и вкусно не только взрослым, но и детям. В Марокко впервые, и так повезло познакомиться с Марией. Бесконечно могу говорить, какой она чудесный человек. Мария, низкий поклон за нашу встречу!!!!

    Хочу выразить благодарность Марии за волшебный день в Уалидии, где мы наслаждались красотой природы, ели свежие
  • Н
    Наталья
    24 июня 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Потрясающий гид!!! Алекс показал исторические места Касабланки, а также не туристические тропы города. Обедали в самом вкусном месте города, где
    подают утренний улов морепродуктов. Были в историческом доме, увидели быт горожан, а также где жили мировые звезды. Рекомендую прекрасного гида и человека, который влюбил нас в Касабланку.

    Потрясающий гид!!! Алекс показал исторические места Касабланки, а также не туристические тропы города. Обедали в самом
  • М
    Марина
    10 июня 2025
    Чудеса медины и зуака: прогулка и мастер-класс по марокканской росписи
    Не будем откладывать наши впечатления об экскурсии, одним словом, волшебно, познавательно, классно (можно бесконечно подбирать слова, чтобы выразить свои эмоции)♥️♥️!
    Алекс, благодарим вас за необыкновенные впечатления в мир искусства, традиций и истории Марокко! Сегодня на авторской экскурсии Алекса мы познакомились с техникой росписи по дереву - зуак. С правилами применения нанесения узоров нас знакомил мастер своего дела Азур. Он раскрыл секретные методы геометрического рисования. Мы создали свои простые узоры на деревянных подносах. Экскурсия (мастер-класс) очень интересно составлена, будет познавательно не только для взрослых, но и для детей. Алекс за недолгое время знакомит гостей не только с искусством, но и бытом и историей моракканцев, которая хранит много тайн и мистики. Обязательно рекомендуем!!!!! Если будем вновь в Касабланке, непременно встретимся с Алексом. Еще раз выражаем гиду свою благодарность за волшебный день ❤️!

    Не будем откладывать наши впечатления об экскурсии, одним словом, волшебно, познавательно, классно (можно бесконечно подбирать слова
  • А
    Алексей
    9 июня 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Ходили на экскурсию с Трипстер, и это было просто замечательно! Гид Алексей оказался настоящим профессионалом — увлечённым, знающим и открытым
    к общению. Рассказ построен логично, интересно, с юмором, при этом очень познавательно. Спасибо за живую атмосферу, внимание ко всем вопросам и индивидуальный подход. Маршрут продуман идеально — и время, и места подобраны так, что усталости не чувствовать, но оставить море впечатлений. Однозначно рекомендую данную экскурсию всем, кто хочет открыть город с новой, глубокой стороны!
    Экскурсия по Касабланке превзошла все ожидания! Благодаря нашему замечательному гиду мы познакомились не только с известными достопримечательностями, такими как величественная мечеть Хасана II и атмосферные улицы старой Медины, но и ощутили настоящий колорит жизни марокканцев.
    Особенно понравились рассказы о культурных традициях Марокко, рекомендации лучших кафе с ароматным чаем и аутентичной кухней, а также интересные детали о местной архитектуре и истории. Благодаря гиду город открылся с совершенно новой стороны: ярко, вкусно, увлекательно.
    Экскурсия была организована идеально — комфортный темп, четкая структура, внимание ко всем участникам группы. Очень рекомендую всем, кто хочет по-настоящему ощутить атмосферу Касабланки и Марокко!
    Алексей и Ирина

  • О
    Ольга
    28 мая 2025
    Касабланка: перекрёсток времён
    Огромное спасибо Алексею! Очень Крутая экскурсия! Очень много интересной информации. Большое спасибо!!

Сколько стоит экскурсия по Касабланке в декабре 2025
Сейчас в Касабланке в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 285. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Активности», 102 ⭐ отзыва, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль