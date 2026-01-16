13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Обещаю, это будет незабываемое путешествие для всех, кто любит открывать для себя что-то новое и отрываться от вечной суматохи повседневной жизни. Будет много живописных мест, старинная крепость и свежайшие морепродукты на устричной ферме.
Описание экскурсии
Лагуна Фламенко расположена в 190 километрах от Касабланки. Вот там вы увидите действительно живописное море, покатаетесь на лодках вдоль лагуны и проедете мимо старой королевской резиденции эпохи правления Мохаммеда пятого. Признаться, он тоже очень любил это место и часто привозил королевскую семью сюда на отдых. Здание резиденции сейчас заброшено, но, говорят, скоро из него сделают премиальный отель.
После моря, проголодавшись, мы поедем с вами в рай для гурманов — секретную устричную ферму, которую знают только местные. Здесь разводят японских двустворчатых устриц. Да-да, я не ошиблась, именно их! Мы полакомимся ими, выбрав размер, спрыснув свежими лимончиками и прибавив морских ежиков или любые другие морепродукты. Эта устричная ферма была основана еще в 1957 году, а сейчас ее годовой «урожай» составляет около 200 тонн устриц!
Есть в Уалидии и исторические ценности, например, крепость, которая была возведена в 1634 году по приказу султана Саадиана Эль-Уалида в качестве противовеса и альтернативы цитадели в Эль-Джадиде. Собственно, именно в его честь город и получил свое название.
Приезжайте! Здесь прекрасные прибрежные угодья, пески и соляные озера, зубчатые рифы и лагуны, где живут большие розовые фламинго, шипоклювки, ходули и аисты. Здесь вы сможете встретить самый романтичный закат в своей жизни!
Кому подойдет экскурсия
Эта прогулка подойдёт всем, кто любит открывать что-то новое и необычное, — я более чем уверена, что после посещения лагуны у вас останется много приятных воспоминаний!
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Мария, наш гид, превратила обычную поездку на устричную ферму под Касабланкой в незабываемое приключение! С самого начала она покорила нас своим энтузиазмом и глубокими знаниями о регионе. Ее