13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Секретная устричная ферма под Касабланкой

Отвлечься от многолюдного городского порта и провести время в живописной Уалидии
Пока путешественники вдоль и поперек изучают городской порт, я вас отвезу на машине в свое любимое место — Лагуну Фламенко, в местечко под названием Уалидия.

Обещаю, это будет незабываемое путешествие для всех, кто любит открывать для себя что-то новое и отрываться от вечной суматохи повседневной жизни. Будет много живописных мест, старинная крепость и свежайшие морепродукты на устричной ферме.
5
25 отзывов
Секретная устричная ферма под Касабланкой
Секретная устричная ферма под Касабланкой
Секретная устричная ферма под Касабланкой

Описание экскурсии

Лагуна Фламенко расположена в 190 километрах от Касабланки. Вот там вы увидите действительно живописное море, покатаетесь на лодках вдоль лагуны и проедете мимо старой королевской резиденции эпохи правления Мохаммеда пятого. Признаться, он тоже очень любил это место и часто привозил королевскую семью сюда на отдых. Здание резиденции сейчас заброшено, но, говорят, скоро из него сделают премиальный отель.

После моря, проголодавшись, мы поедем с вами в рай для гурманов — секретную устричную ферму, которую знают только местные. Здесь разводят японских двустворчатых устриц. Да-да, я не ошиблась, именно их! Мы полакомимся ими, выбрав размер, спрыснув свежими лимончиками и прибавив морских ежиков или любые другие морепродукты. Эта устричная ферма была основана еще в 1957 году, а сейчас ее годовой «урожай» составляет около 200 тонн устриц!

Есть в Уалидии и исторические ценности, например, крепость, которая была возведена в 1634 году по приказу султана Саадиана Эль-Уалида в качестве противовеса и альтернативы цитадели в Эль-Джадиде. Собственно, именно в его честь город и получил свое название.

Приезжайте! Здесь прекрасные прибрежные угодья, пески и соляные озера, зубчатые рифы и лагуны, где живут большие розовые фламинго, шипоклювки, ходули и аисты. Здесь вы сможете встретить самый романтичный закат в своей жизни!

Кому подойдет экскурсия

Эта прогулка подойдёт всем, кто любит открывать что-то новое и необычное, — я более чем уверена, что после посещения лагуны у вас останется много приятных воспоминаний!

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 8 часов 50 минут
Провели экскурсии для 544 туристов
Мы — команда русских гидов. С удовольствием познакомим вас с основными достопримечательностями Касабланки. Покажем всё самое интересное и в течение прогулки или мастер-класса расскажем об особенностях местной культуры и менталитета. Владеем арабским и французским языками. Касабланка — это мегаполис, и наши локации расположены в разных кварталах. Поэтому для вашего удобства мы будем перемещаться на комфортном автомобиле: это входит в стоимость программы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
1
Milana
Фатально потрясающая поездка!!

Мария, наш гид, превратила обычную поездку на устричную ферму под Касабланкой в незабываемое приключение! С самого начала она покорила нас своим энтузиазмом и глубокими знаниями о регионе. Ее
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рассказы об истории, культуре и, конечно же, устрицах, были увлекательными и познавательными.

Она умело организовала всю поездку, обеспечив нам комфорт и удобство на каждом этапе. Трансфер, дегустация устриц, знакомство с процессом их выращивания – все было продумано до мелочей.

Благодаря Марии, мы чувствовали себя не просто туристами, а частью ее команды, исследующей этот удивительный уголок Марокко.

Сама устричная ферма оказалась настоящим раем для гурманов. Свежайшие устрицы, поданные с местным вином, просто таяли во рту! Мы узнали много нового о различных видах устриц и секретах их выращивания.

Эта поездка стала одной из самых ярких и запоминающихся в моей жизни, и во многом благодаря Марии. Если вы планируете посетить устричную ферму под Касабланкой, обязательно обратитесь к ней! Я гарантирую, вы не пожалеете! Это восторг!

Фатально потрясающая поездка!!
Фатально потрясающая поездка!!
Фатально потрясающая поездка!!
Фатально потрясающая поездка!!
Фатально потрясающая поездка!!
Фатально потрясающая поездка!!
Фатально потрясающая поездка!!
Фатально потрясающая поездка!!+2
Фатально потрясающая поездка!!
Фатально потрясающая поездка!!
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Марина
Хочу выразить благодарность Марии за волшебный день в Уалидии, где мы наслаждались красотой природы, ели свежие устрицы и разные морепродукты, пили серое вино и знакомились с культурой Марокко. Рекомендую миллион
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раз всем эту авторскую экскурсию Маши, все продумано до деталей, будет интересно и вкусно не только взрослым, но и детям. В Марокко впервые, и так повезло познакомиться с Марией. Бесконечно могу говорить, какой она чудесный человек. Мария, низкий поклон за нашу встречу!!!!

Хочу выразить благодарность Марии за волшебный день в Уалидии, где мы наслаждались красотой природы, ели свежие
Хочу выразить благодарность Марии за волшебный день в Уалидии, где мы наслаждались красотой природы, ели свежие
Хочу выразить благодарность Марии за волшебный день в Уалидии, где мы наслаждались красотой природы, ели свежие
Хочу выразить благодарность Марии за волшебный день в Уалидии, где мы наслаждались красотой природы, ели свежие
Хочу выразить благодарность Марии за волшебный день в Уалидии, где мы наслаждались красотой природы, ели свежие
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Е
Это замечательная экскурсия: красивая, интересная и познавательная! Мария великолепный гид, отличный рассказчик и просто добрый и отзывчивый человек! Логистика выше всех похвал - от нас нужно было только смотреть и наслаждаться. Какие красивые места, вкусные устрицы, побережье океана! Все было классно. Еще раз Марие спасибо огромное за ее отношение и информацию!
Это замечательная экскурсия: красивая, интересная и познавательная! Мария великолепный гид, отличный рассказчик и просто добрый и
Это замечательная экскурсия: красивая, интересная и познавательная! Мария великолепный гид, отличный рассказчик и просто добрый и
Это замечательная экскурсия: красивая, интересная и познавательная! Мария великолепный гид, отличный рассказчик и просто добрый и
Это замечательная экскурсия: красивая, интересная и познавательная! Мария великолепный гид, отличный рассказчик и просто добрый и
Это замечательная экскурсия: красивая, интересная и познавательная! Мария великолепный гид, отличный рассказчик и просто добрый и
Это замечательная экскурсия: красивая, интересная и познавательная! Мария великолепный гид, отличный рассказчик и просто добрый и
Это замечательная экскурсия: красивая, интересная и познавательная! Мария великолепный гид, отличный рассказчик и просто добрый и
Это замечательная экскурсия: красивая, интересная и познавательная! Мария великолепный гид, отличный рассказчик и просто добрый и
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Ирина
Очень интересное мини путешествие в необычное, вкусное место.
Очень интересное мини путешествие в необычное, вкусное место.
Очень интересное мини путешествие в необычное, вкусное место.
Очень интересное мини путешествие в необычное, вкусное место.
Очень интересное мини путешествие в необычное, вкусное место.
Очень интересное мини путешествие в необычное, вкусное место.
Очень интересное мини путешествие в необычное, вкусное место.
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А
Спасибо Марии за незабываемые ощущения от колорита непростой страны Марокко! Обзорка по Касабланки и волшебные устрицы, которые снятся после месяца поездки. Таких чудесных и свежих под национальное серое вино не
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ели никогда. Не хотелось покидать эту устричную ферму. Помимо устриц, было достаточно много интересных мест по пути обратно от фермы устричной до Касабланки. Танжин, национальный чай и шашлычки из фарша были сюрпризом для нас и это было не туристическим фастфудом. Это было вкусно! Мария сразу располагает к себе, очень доброжелательная и приятная. А ещё она красивая:) после получаса общения с ней, кажется что вы знакомы целую вечность. Прощались быстро, так как опаздывали на корабль круизный по нашей вине. Если бы было ещё время у нас, то захотели бы с ней посетить много интересных мест в Марокко. Самое главное, Мария любит эту страну и ее менталитет, поэтому было очень интересно. Спасибо огромное за незабываемое время в Марокко!
21 ноября 2017, Анна, Юлия и Дмитрий

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Е
Ездили на экскурсию вчетвером. Мария встретила нас у выхода из порта, показала Касабланку (на это ушло, наверное, около часа) - мечеть, набережную с променадом, старый ресторан в крепости у Медины,
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протестантскую церковь… Потом 2,5 часа пути на машине к лагуне. За это время мы много узнали от Маши о нравах и традициях марроканцев. Устрицы были очень хороши, нам они больше понравились, чем двумя днями раньше в Марселе в специализированном ресторане. Взяли серого вина к ним - хорошее, но недешевое. Хотя можно взять и другие вина, подешевле. Затем, чуть дальше, на берегу океана, Маша организовала нам рыбный пикник. Мы наслаждались видами побережья с прибоем - волны были огромные, огромными чайками, свежей жареной рыбой, нашей компанией и крепким марокканским чаем. Было душевно. Жаль, что не увидела фламинго и других птиц кроме чаек. Мы с мужем довольны, что увидели кусочек Марокко, причем неисхоженного туристами. День прожит не зря! Очень советуем такую экскурсию круизерам, когда стоянка в порту предусмотрена на весь день. По-моему, это гораздо интересней, чем ходить целый день по Касабланке. Наша поездка заняла примерно 9 часов. Хорошо ездить вдвоем или втроем. Вчетвером уже тесновато, на мой взгляд. Мария, огромное Вам спасибо!

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