13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Отвлечься от многолюдного городского порта и провести время в живописной Уалидии

Мария
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Мария – ваш гид
Пока путешественники вдоль и поперек изучают городской порт, я вас отвезу на машине в свое любимое место — Лагуну Фламенко, в местечко под названием Уалидия.

Обещаю, это будет незабываемое путешествие для всех, кто любит открывать для себя что-то новое и отрываться от вечной суматохи повседневной жизни.

Будет много живописных мест, старинная крепость и свежайшие морепродукты на устричной ферме.
85 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии13 отзывов
5
Секретная устричная ферма под Касабланкой
Секретная устричная ферма под Касабланкой

Что вас ожидает

Лагуна Фламенко расположена в 190 километрах от Касабланки. Вот там вы увидите действительно живописное море, покатаетесь на лодках вдоль лагуны и проедете мимо старой королевской резиденции эпохи правления Мохаммеда пятого. Признаться, он тоже очень любил это место и часто привозил королевскую семью сюда на отдых. Здание резиденции сейчас заброшено, но, говорят, скоро из него сделают премиальный отель.

После моря, проголодавшись, мы поедем с вами в рай для гурманов — секретную устричную ферму, которую знают только местные. Здесь разводят японских двустворчатых устриц. Да-да, я не ошиблась, именно их! Мы полакомимся ими, выбрав размер, спрыснув свежими лимончиками и прибавив морских ежиков или любые другие морепродукты. Эта устричная ферма была основана еще в 1957 году, а сейчас ее годовой «урожай» составляет около 200 тонн устриц!

Есть в Уалидии и исторические ценности, например, крепость, которая была возведена в 1634 году по приказу султана Саадиана Эль-Уалида в качестве противовеса и альтернативы цитадели в Эль-Джадиде. Собственно, именно в его честь город и получил свое название.

Приезжайте! Здесь прекрасные прибрежные угодья, пески и соляные озера, зубчатые рифы и лагуны, где живут большие розовые фламинго, шипоклювки, ходули и аисты. Здесь вы сможете встретить самый романтичный закат в своей жизни!

Кому подойдет экскурсия

Эта прогулка подойдёт всем, кто любит открывать что-то новое и необычное, — я более чем уверена, что после посещения лагуны у вас останется много приятных воспоминаний!

Секретная устричная ферма под Касабланкой
Секретная устричная ферма под Касабланкой
Секретная устричная ферма под Касабланкой
Секретная устричная ферма под Касабланкой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Я живу в Марокко вот уже 17 лет. Каждый раз, отправляясь в путешествие по нашему королевству, я открываю что-то новое — так удивительно, ведь площадь на самом деле небольшая, а регионы так отличаются друг от друга и архитектурой, и традициями, и национальной одеждой, и, конечно же, пейзажами: Средиземноморье отличается от Атлантики, горы Атласа — от пустыни. Я обожаю дизайн, архитектуру и истории разных мест, а еще путешествия и приключения.
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 октября 2019
Понравилась экскурсия, очень познавательно!
13 июля 2018
Было здорово, увлекательно! И душевно😊
25 июня 2018
Приехав в Касабланку, пройдя ее вдоль и поперек за 4 дня не нашел ни одной туристической фирмы с русскоговорящим гидом. Обратился к интернету и повезло, нашел таки контакты. Оформление заказа понравилось за четкость и быстроту. Гид Мария очень контактна, в теме, принимает активное участие во время экскурсии, постоянно опекает, рассказывает о стране, о нравах и обычаях населения. Огромное ей Спасибо!
20 мая 2018
В Мврокко оказались впервые. Повезло, что в первый день нашим гидом была Мария. Всё прошло великолепно. За день Мария сумела погрузить нас в атмосферу Касабланки, всё показать, влюбить в эту страну. Всё понравилось. Очень советуем! Остальное увидите сами!
30 ноября 2017
Спасибо Марии за незабываемые ощущения от колорита непростой страны Марокко! Обзорка по Касабланки и волшебные устрицы, которые снятся после месяца поездки. Таких чудесных и свежих под национальное серое вино не ели никогда. Не хотелось покидать эту устричную ферму. Помимо устриц, было достаточно много интересных мест по пути обратно от фермы устричной до Касабланки. Танжин, национальный чай и шашлычки из фарша были сюрпризом для нас и это было не туристическим фастфудом. Это было вкусно! Мария сразу располагает к себе, очень доброжелательная и приятная. А ещё она красивая:) после получаса общения с ней, кажется что вы знакомы целую вечность. Прощались быстро, так как опаздывали на корабль круизный по нашей вине. Если бы было ещё время у нас, то захотели бы с ней посетить много интересных мест в Марокко. Самое главное, Мария любит эту страну и ее менталитет, поэтому было очень интересно. Спасибо огромное за незабываемое время в Марокко!
21 ноября 2017,
Анна, Юлия и Дмитрий
23 октября 2017
Мы в полном восторге, ради такой экскурсии стоило поехать в круиз.Мария , человек, который любит,то чем занимается, экскурсия продумана до мелочей.
За ограниченное стоянкой судна, временем,мы успели побывать в таких красивейших местах , попробовать вкусностей.Большое спасибо нашей Марии. Впечатление,что мы приезжали в гости к давнему другу, она супер.
9 октября 2017
Ездили на экскурсию вчетвером. Мария встретила нас у выхода из порта, показала Касабланку (на это ушло, наверное, около часа) - мечеть, набережную с променадом, старый ресторан в крепости у Медины, протестантскую церковь...Потом 2,5 часа пути на машине к лагуне. За это время мы много узнали от Маши о нравах и традициях марроканцев. Устрицы были очень хороши, нам они больше понравились, чем двумя днями раньше в Марселе в специализированном ресторане. Взяли серого вина к ним - хорошее, но недешевое. Хотя можно взять и другие вина, подешевле. Затем, чуть дальше, на берегу океана, Маша организовала нам рыбный пикник. Мы наслаждались видами побережья с прибоем - волны были огромные, огромными чайками, свежей жареной рыбой, нашей компанией и крепким марокканским чаем. Было душевно. Жаль, что не увидела фламинго и других птиц кроме чаек. Мы с мужем довольны, что увидели кусочек Марокко, причем неисхоженного туристами. День прожит не зря! Очень советуем такую экскурсию круизерам, когда стоянка в порту предусмотрена на весь день. По-моему, это гораздо интересней, чем ходить целый день по Касабланке. Наша поездка заняла примерно 9 часов. Хорошо ездить вдвоем или втроем. Вчетвером уже тесновато, на мой взгляд. Мария, огромное Вам спасибо!
Ксения
7 мая 2017
Надо сказать, что я не просто довольна экскурсией, интересными беседами, но и вообще рада знакомству с таким приятным человеком как Мария! Уверена, что жизнь мне подарит возможность еще раз вернуться в Марокко - и тогда я не премяну вновь встретиться с Марией)) мы были в Уалидии в прекрасное время - 28 апреля, когда мало туристов и можно вдоволь насладиться океаном, на пляже которого молчаливо хозяйничают лодки и чайки! Никакие мои слова не передадут того восторга, который породили задумчивые пейзажи, непередаваемо вкусная рыба и морепродукты, приготовоенные на углях )). Маше большое спасибо, за интересные рассказы и комментарии. Думаю, у каждого приезжего свой круг интересов, но здорово, что с Машей можно обсудить массу тем!)) кстати в качестве одного из открытий - в Марокко не просто производят достойное вино, но еще есть категория вин, которые называются - серыми! На мой вкус мало кто жаловался - так вот эти вина - очень достойные, и мне кажется вполне толково вынесены в отдельную категорию! Ну и конечно, выражаю Маше и её супругу Мухамеду отдельную благодарность за человескую отзывчивость, поскольку попали мы не совсем в стандартную ситуацию, но были окружены вниманием и заботой Марии и Мухамеда.😊😘
16 апреля 2017
Наш круизный лайнер стоял в Касабланке только один день. До круиза мы обратились к Маше и договорились об этой экскурсии. Встретившись с Марией у выхода из порта, мы поехали на экскурсию. Мария показала нам Касабланку, и мы отправились на ферму. Путешествие было великолепное! Мария очень приятный, прекрасный и доброжелательный человек! Мы узнали много нового об этой стране, о людях, о традициях! На ферме мы кушали устриц, икру морских ежиков, а потом Мария организовала великолепный обед на берегу океана. Это было потрясающе! Очень рекомендуем нашего гида и ее экскурсии! Спасибо большое, Мария! Наше путешествие было незабываемым! Постараемся вернуться еще раз и уже надолго!
1 апреля 2017
Замечательный день в Марокко!
Это была однодневная остановка в трансатлантическом круизе из Бразилии в Европу. Рассудив, что после бразильских городов миллионников, нам захочется чего-то более натурального, заказали на трипстере эту экскурсию и только потом поняли как нам повезло! Маша - замечательный, открытый, позитивный человек, День пролетел как один час. Устрицы великолепны, Атлантический океан в Уалидии - фантастически красив! Марокко весной прекрасно. Хочется вернуться сюда и проехать всю страну, чтобы узнать ее поближе. Маленький совет - на устричной ферме попробуйте местное белое вино - Domain de Sahari - весьма достойное.
Ещё 3 отзыва

Мария проводит ещё 2 экскурсии

Эта необычная Касабланка!Эта необычная Касабланка!Эта необычная Касабланка!
48 за человека
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27 отзывов
Пройти по лучшим рынкам Касабланки и попробовать традиционные лакомства
Чего только не найдешь на восточных рынках и базарах, знаменитых на весь мир! Приглашаю вас погрузиться в этот пестрый и веселый мир, где торговцы шумно зазывают прохожих к прилавкам и стараются убедить в превосходном качестве своего товара. Вам удастся попробовать восточные сладости и настоящий марроканский чай, отыскать аутентичные аксессуары для интерьера, купить товары из шелка и золотые украшения, наслаждаясь восточным колоритом.
Искусно приготовить и вкусно поесть!Искусно приготовить и вкусно поесть!Искусно приготовить и вкусно поесть!
60 за человека
4 часа
Мастер-класс по таджину и закускам, пряный чай, разговоры о еде — любовь к палитре вкусов Марокко
Погружение в культуру еды — новый этап отношений с городом. В уютном кулинарном ателье вместе с хозяйкой вы откроете для себя оттенки запахов и вкусов Востока, приготовите горячее блюдо и закуску к нему, а между делом выпьете мятного чаю со сладостями и послушаете, как марокканцы относятся к еде. Это будет душевно, вкусно и по-настоящему аутентично!

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