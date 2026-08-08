Транзит в Касабланке: трансфер и обзорная экскурсия
Превратить пересадку в небольшое путешествие
Мы встретим вас в аэропорту, покажем город с разных сторон и познакомим с его историей и современной жизнью. Вы увидите главные локации, заглянете на рынок и набережную. К вылету вернётесь вовремя!
Описание трансфер
Мечеть Хасана II. Вы рассмотрите высокий минарет, мозаики зеллидж, резьбу по кедру и другие детали, созданные марокканскими мастерами.
Набережная Айн-Диаб. Проедете вдоль океана, пляжей, сёрф-спотов и кафе. Здесь особенно заметен контраст между курортной жизнью Касабланки и её историческими кварталами.
Площадь Мохаммеда V и квартал ар-деко. Окажетесь в административном сердце города у зданий эпохи французского протектората. В их облике соединились ар-деко, неомавританские мотивы и европейская архитектура.
Центральный рынок. Заглянете на Марше Сентраль, где продают рыбу, специи, оливки, фрукты и цветы. Если позволит время, здесь можно попробовать свежие устрицы или выпить марокканский чай.
Кафе Rick’s. Увидите место, которое воссоздаёт атмосферу фильма «Касабланка». Саму картину снимали не здесь, но именно она сделала город знаменитым на весь мир.
Квартал Хабус. Прогуляетесь по «новой медине», построенной в 1920-х годах. Вас ждут спокойные улочки, ремесленные лавки, книжные магазины, кондитерские и традиционная архитектура.
Парк развлечений. Если позволит время и будет желание, можно посетить зону с картингом и 23 аттракционами.
На экскурсии вы узнаете:
почему Касабланку называют экономической столицей Марокко
как небольшой порт превратился в крупнейший город страны
как французский протекторат изменил облик Касабланки
почему мечеть Хасана II построили прямо над океаном
как в городе переплелись берберская, арабская, андалузская, еврейская и европейская культуры
чем живут современные марокканцы и какие традиции сохраняют
Организационные детали
Дополнительно по желанию оплачиваются вход в мечеть — €14 за чел., билет в парк развлечений — €14 за чел., картинг — €25 за 10 мин., прогулка на лошадях по берегу Атлантического океана
Продолжительность программы и маршрут могут меняться в зависимости от пожеланий и времени вашей пересадки. Детали обсудим в переписке
После экскурсии доставим вас обратно в аэропорт с запасом времени для регистрации и прохождения контроля
При бронировании, пожалуйста, сообщите номера рейсов, время прилёта и вылета
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара — ваша команда гидов в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 87 туристов
Я живу в Марокко c 1996 года. Моя основная деятельность связана с искусством — я преподаю и вдохновляю людей на творчество. Но помимо этого, я увлечена историей и архитектурой, особенно читать дальшеуменьшить
стилем ар-деко, который придаёт Касабланке уникальный облик.
Я создаю экскурсии с особым акцентом на атмосферу города, его скрытые жемчужины и малоизвестные, но значимые места. Со мной вы не только увидите знаковые достопримечательности, но и почувствуете настоящий дух Касабланки.
Буду рада поделиться своими знаниями и любовью к этому городу вместе со своими коллегами.
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