Мы встретим вас в аэропорту, покажем город с разных сторон и познакомим с его историей и современной жизнью. Вы увидите главные локации, заглянете на рынок и набережную. К вылету вернётесь вовремя!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $500 за экскурсию

Описание трансфер

Мечеть Хасана II. Вы рассмотрите высокий минарет, мозаики зеллидж, резьбу по кедру и другие детали, созданные марокканскими мастерами.

Набережная Айн-Диаб. Проедете вдоль океана, пляжей, сёрф-спотов и кафе. Здесь особенно заметен контраст между курортной жизнью Касабланки и её историческими кварталами.

Площадь Мохаммеда V и квартал ар-деко. Окажетесь в административном сердце города у зданий эпохи французского протектората. В их облике соединились ар-деко, неомавританские мотивы и европейская архитектура.

Центральный рынок. Заглянете на Марше Сентраль, где продают рыбу, специи, оливки, фрукты и цветы. Если позволит время, здесь можно попробовать свежие устрицы или выпить марокканский чай.

Кафе Rick’s. Увидите место, которое воссоздаёт атмосферу фильма «Касабланка». Саму картину снимали не здесь, но именно она сделала город знаменитым на весь мир.

Квартал Хабус. Прогуляетесь по «новой медине», построенной в 1920-х годах. Вас ждут спокойные улочки, ремесленные лавки, книжные магазины, кондитерские и традиционная архитектура.

Парк развлечений. Если позволит время и будет желание, можно посетить зону с картингом и 23 аттракционами.

На экскурсии вы узнаете:

почему Касабланку называют экономической столицей Марокко

как небольшой порт превратился в крупнейший город страны

как французский протекторат изменил облик Касабланки

почему мечеть Хасана II построили прямо над океаном

как в городе переплелись берберская, арабская, андалузская, еврейская и европейская культуры

чем живут современные марокканцы и какие традиции сохраняют

Организационные детали